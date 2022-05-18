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США обманули европейцев - альтернативы российскому газу у Старого Света нет, - "СП"
12:42 19.05.2022

Европа ударными темпами заполняет ПХГ - но запасов хватит лишь на одну зиму
США обманули европейцев - альтернативы российскому газу у Старого Света нет

Вера Жердева
Материал комментируют:
Сергей Пикин

Об ударных темпах закачки газа - преимущественно российского - в европейские подземные хранилища (ПХГ) сообщила Gas Infrastructure Europe, ассоциация, представляющая интересы европейских операторов газовой инфраструктуры. Члены ассоциации занимаются транспортировкой, хранением и регазификацией через терминалы СПГ.

По состоянию на 15 мая в европейских ПХГ уже было запасено около 42,66 миллиардов кубометров голубого топлива. Ранее еврочиновники предложили установить норму заполнения газохранилищ ЕС на 80% к 1 октября, а к 1 ноября - на 90%. На начало мая объем закачки газа в ПХГ был на 70 процентов больше, чем в прошлом году за этот же период, и на 19 процентов выше майского рекорда 2018 года.

Больше остальных усердствуют Португалия и Польша (уровень запасов в обеих странах близок к 90% от объема, который должен быть заполнен к 1 октября). Германия наполнила свои ПХГ на 41,5%, Франция - на 42%, Италия - на 44%, Венгрия - на четверть.

С чего вдруг такая спешка? Готовятся к отключению от трубы или хотят подготовиться к зиме пораньше, чтоб морозы врасплох не застали?

Европа экстренно стелит себе побольше соломки, чтоб падать было не так больно, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

- Они готовятся к проблемам, которые могут создать европейские политики. Ситуация и вправду напряженная, расчеты - в рублях, схема их еще не устаканилась, Понимания, какой газ и откуда в Европу пойдет, нет. Что будет с ценами на него - тоже непонятно. Вот и стараются закачать его по максимуму сейчас, пока он идет по 1000 долларов, Это по нынешним временам уже вроде и недорого. Может ведь быть и две тысячи, и больше. Так что лучше запастись им сейчас, пока цены опять не поскакали вверх. Что до санкций, касающиеся поставок газа, то маловероятно, что ЕС на это решится, слишком тяжелым ударом это будет для европейской экономики.

"СП": - Боятся, что Россия санкции введет?

- Россия может в чем-то ужесточить свою позицию. Но мы неоднократно заявляли, что будем выполнять все контракты. Настороженность со стороны европейских покупателей российского газа, конечно, присутствует, но они, скорее уж, опасаются, что их собственные политики могут чего-нибудь наворотить. Решения ведь принимают политики, а не те, кто газ в хранилища закачивает. Но спросят с них. Поэтому компании стараются перестраховаться.

"СП": - На какой срок Европа может запастись газом, если полностью заполнит хранилища: на год, на пять лет?

- Хранилища рассчитаны на одну зиму. Весь их объем - это одна пятая часть годового потребления Европы. Можно, конечно, запастись газом и потреблять его по чуть-чуть, в режиме жесткой экономии. Тогда его запасы можно растянуть на подольше. Но в нормальном режиме, как показывает опыт прошлых лет, за летний период хранилища заполняются, а за зиму запасы расходуются. И начинается новое заполнение. Сейчас его на всякий случай форсируют.

"СП" - А как же газ из США? Американцы ведь обещали направлять его в Европу в больших объемах. Обсуждалось даже, что европейским потребителям это не выгодно, потому как он стоит дороже российского.

- Обманули. У США нет таких больших объемов. Вернее, газ-то есть, но его нужно сжижить, чтобы в Европу доставить. Он же не может переместиться через океан по взмаху волшебной палочки. В мире вообще наблюдается локальный дефицит газа, в том числе сжиженного. И нет такого поставщика, который мог бы дать объемы, хотя бы частично сопоставимые с российскими. По чуть-чуть выделить могут, но этого и близко Европе не хватит. И те, кто непосредственно отвечают за снабжение европейских потребителей газом, это прекрасно понимают. В отличие от политиков.

Нашим согражданам "газовая эпопея" уже начала надоедать. А рассуждения чиновников о перспективах отказа от российских энергоносителей откровенно злят:

"Разорвать все контракты с Западом, выплатить неустойку и… наблюдать, как они загибаются";

"Даже избирательно вводимые ЕС ограничения по ним самим бьют сильней, чем по России, а если остановить все поставки сырья - экономика ЕС начнет рушиться, и они за возобновление поставок и санкции отменят, и ЗВР вернут, и про Украину забудут".

Президент России Владимир Путин уже назвал их действия в энергетической сфере "экономическим самоубийством"

"Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство - это, конечно же, внутреннее дело европейских стран", - сказал российский президент во время совещания по вопросам развития нефтяной отрасли. И пообещал, что Россия будет действовать прагматично, исходя, прежде всего, из собственных экономических интересов.

Это значит, что европейским потребителям "подлянок" с российской стороны опасаться не стоит. Но вот если еврочиновники действительно откажутся от российских энергоресурсов, то это приведет к тому, что в Европе их стоимость станет самой высокой в мире. А это подорвет конкурентоспособность европейской промышленности. Да и сельскому хозяйству тоже придется туго. Ведь оно по большей части механизировано, то есть фермерам для нормальной работы требуются и газ, и электричество и бензин. И удобрения, производство которых так же не обходится без природного газа. Вряд ли кого-то обрадует перспектива доить коров вручную или пускать зимой скотину в дом, потому как отапливать хлев со свинарником - дорого. Хотя, что тут такого, веками крестьяне так и поступали. И - ничего, выжили.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652953320


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