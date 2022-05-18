Новый мега-кризис назревает в Иране, - Хавьер Солана, Карл Бильдт

12:44 19.05.2022

The Washington Post

США



Взоры всего мира прикованы к Украине, но очередной кризис назревает в Иране



Экс-премьер Швеции и экс-генсек НАТО в статье для Washington Post сетуют на нерешительность президента Байдена в отношении ядерной сделки с Ираном. По мнению Карла Бильдта и Хавьера Соланы, бездействие США в данном вопросе может привести к новому конфликту между странами.



Хавьер Солана

Карл Бильдт



Даже при том, что в самом сердце Европы бушует украинский конфликт, мы не должны забывать еще об одном очаге, который угрожает безопасности Запада: это Иран с его ширящейся ядерной программой. Если мы не вернем ядерную сделку 2015 года в нужное русло, нас ждет новое противостояние с Тегераном. На Украине президент Байден и европейские лидеры действовали быстро и решительно. Теперь им предстоит предпринять такие же шаги, чтобы Иран не превратился в околоядерное государство.



Для этого координатор Европейского союза по по ядерной сделке с Ираном Энрике Мора (Enrique Mora) недавно отправился на Ближний Восток в попытке спасти сделку, застрявшую в политической трясине как в Вашингтоне, так и в Тегеране. Ранее в мае Сенат США, в том числе демократы из партии Байдена, постановил, что в сделку с Ираном должны войти вопросы, не связанные с ядерной программой напрямую, хотя это почти наверняка ее сорвет. Тегеран же тем временем и вовсе лишился всякого аппетита к какому бы то ни было соглашению: вступивший в должность в прошлом августе президент Эбрагим Раиси, сторонник крутых мер, хвастается, что продажи нефти под его началом удвоились - вопреки американским санкциям.



Хотя переговоры по сути сделки фактически завершены, европейцы пытаются выйти из тупика по вопросу, который сильно мешает прогрессу: США считают Корпус стражей Исламской Революции террористической организацией. Это во многом символическая мера и практически никакого отношения к ядерной программе не имеет. Вашингтон и Тегеран допустят большую оплошность, если позволят идеологии подорвать ядерную сделку, которая - вопреки всему - пережила даже президентство Дональда Трампа.



Европейцы поддержали дипломатические шаги президента Барака Обамы навстречу Ирану и протестовали против решения Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий. Теперь они снова оказались на острие переговорных усилий в надежде положить конец ядерному кризису и избежать новой катастрофической войны на Ближнем Востоке. Поэтому вызывает недоумение то обстоятельство, что заявив о возвращении к ядерной сделке и пообещав, что "Америка вернулась", Байден до сих пор мешкает с дипломатией, которую столь решительно поддерживают его союзники. Утверждается, будто по Ирану он "перестраховывается" в преддверии промежуточных выборов. Но, откровенно говоря, успех в сдерживании ядерных поползновений Тегерана значительно укрепит позиции Байдена и демократов в преддверии выборов 2024 года.



Еще одна проблема - это непримиримость самого Тегерана. Хотя Раиси и хвастается, что экспорт нефти растет, положение иранского народа по-прежнему затруднительное. Произвол против европейцев, которые томятся в иранских тюрьмах даже во время визита Моры, - еще одно оскорбление в адрес Европы. Роль Ирана в регионе продолжает подрывать интересы безопасности Запада. Но справиться со всеми этими проблемами будет еще труднее, если Тегеран выйдет из ядерной сделки и не будет ничем связан.



Запад заключал соглашения о контроле над вооружениями с Советским Союзом отнюдь не потому, что поддерживал его руководство или пытался нормализовать отношения. Мы делали это ради нашей же национальной безопасности. Вот и с Ираном то же самое. Байден должен всерьез задуматься, чем чревата его пассивность, и отыскать путь вперед - а иначе мы ввяжемся в еще один непрошеный конфликт.