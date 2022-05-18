Дорога в нитуда. LRT в Нур-Султане - разобрать/нельзя собрать...

12:46 19.05.2022

"Демонтаж LRT в Нур-Султане": видео прокомментировали в CTS



Рабига Дюсенгулова

корреспондент



Видеоролик с "демонтажем" опор LRT в Нур-Султане прокомментировали в транспортной компании CTS, передает Tengrinews.kz.



Пользователи социальных сетей и мессенджеров рассылают ролик, автор которого снимает на видео опоры LRT в столице и утверждает при этом, что работает над сносом конструкции.



