Дорога в нитуда. LRT в Нур-Султане - разобрать/нельзя собрать...

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12:46 19.05.2022
"Демонтаж LRT в Нур-Султане": видео прокомментировали в CTS
Рабига Дюсенгулова
корреспондент
Видеоролик с "демонтажем" опор LRT в Нур-Султане прокомментировали в транспортной компании CTS, передает Tengrinews.kz.
Пользователи социальных сетей и мессенджеров рассылают ролик, автор которого снимает на видео опоры LRT в столице и утверждает при этом, что работает над сносом конструкции.
В пресс-службе CTS достоверность этой информации опровергли, уточнив, что видео было снято в 2021 году.
"Сегодня активно распространяется видео якобы о сносе конструкций LRT. Официально заявляем, что данное видео снято осенью прошлого года. На видео запечатлена работа техники, которую нанял китайский консорциум для разбора технологического основания (площадки) под строительные леса. В столице никакие работы по демонтажу опор LRT не ведутся", - заявили в компании.
Отметим, что в начале января Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал строительство LRT в Нур-Султане, назвав его "проектом с сильным запахом коррупции".
"Еще один вопрос, который сильно волнует, если не сказать раздражает нашу общественность, особенно жителей столицы, - это строительство LRT. Из обычного инфраструктурного проекта он превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны.
Уже затрачены огромные средства, привлечены займы, объемные контрактные обязательства. Проект изначально был ошибочным, это надо признать, проект с сильным запахом коррупции. Надо принять оптимальное решение, простой снос означает потерю денег и времени", - сказал Глава государства на заседании Мажилиса.