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Les Echos: Европа хотела наказать Путина газовым эмбарго, но сама попала в ловушку
12:48 19.05.2022

Les Echos
Франция

Газ: опасная ловушка от Путина

Запад не в состоянии обойтись без российского газа в течение как минимум нескольких лет, пишет Les Echos. Однако признать, что эмбарго - плохая идея, уже невозможно. Это означало бы капитуляцию перед Путиным. Европа сама загнала себя в ловушку, которой Москва отлично управляет, считает автор.

Винсент Колен

Даже если Европа начнет сокращать импорт российского газа, рост цен обеспечит Москве рекордные доходы для финансирования спецоперации на Украине. Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а Путин одерживает верх в этой ситуации. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня.

Обосновать этот парадокс становится все труднее. Несмотря на конфликт на Украине, европейцы день за днем ​​финансируют российскую армию, покупая газ втридорога. Невзирая на санкции, громкие заявления и обещания эмбарго, все члены ЕС отправляют ежедневно 200 миллионов долларов Газпрому, обладающему монополией на экспорт российского газа по трубопроводам. К такому выводу пришел Тьерри Бро, специалист по энергетической геополитике. Этого хватит, чтобы покрыть оборонный бюджет России, который оценивается в 180 миллионов долларов в день на основе прошлогодних расходов, согласно Центру исследований чистого воздуха и энергии.

Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 миллиардов долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими, подсчитали аналитики Citi. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья… Газовая зависимость Европы от России превратилась в ловушку, которой Владимир Путин отлично управляет: "Как только цены перестают расти, достаточно одного заявления или угрозы прекращения поставок со стороны Кремля, чтобы спровоцировать новый рост", - отмечает Анн-Софи Корбо, исследователь Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Высокие цены компенсируют объемы

Помимо резких ежедневных колебаний, европейские цены на газ в пять-шесть раз превышали обычные показатели с конца прошлого года. Газпром начал сокращать поставки в Европу еще до начала конфликта, вызвав беспрецедентное беспокойство на газовых рынках. Оснований надеяться на снижение цен нет, если рассчитывать на фьючерсные контракты, которые продаются по таким же высоким ценам до начала следующего года.

Конечно, Владимир Путин выиграл первый раунд энергетической битвы. Потому что даже если европейцы станут покупать чуть меньше газа, скачок цен с лихвой компенсирует падение объемов поставок.

Вот наглядный пример с Польшей и Болгарией. Эти две страны больше не будут покупать у Газпрома, потому что отказались от новой системы расчетов в рублях, которую потребовал Владимир Путин. Плохая новость для России? Вовсе нет! Потому что, перекрыв краны, хозяин Кремля показал, что готов реализовывать свои угрозы.

В результате цены на газ подскочили более чем на 15% за два дня... достаточно, чтобы компенсировать потерю относительно скромного оборота в масштабах Газпрома. Польша решила не продлевать с мировым лидером газа контракт, срок действия которого истекает в конце года.

Еще один столь же эффективный удар Россия нанесла на прошлой неделе. Были введены санкции против нескольких европейских дочерних компаний Газпрома в ответ на санкции Брюсселя. Конкретные последствия сложно оценить сразу, но Германия, крупнейший заказчик России, рискует понести потери.

Участок газопровода, проходящий через Польшу, больше не будет использоваться, также заявил Газпром. Задействованные объемы невелики, и теоретически их могут взять на себя другие газопроводы. В любом случае Россия восстановит в деньгах то, что потеряла в объемах, потому что это решение нанесло очередной серьезный удар по европейским ценам.

"Северный поток – 2" уже окупился

Цифры настолько высоки, что голова идет кругом. Всего за один квартал, в конце 2021 года, сверхприбыли Газпрома полностью окупили газопровод "Северный поток - 2", который обошелся России в 10 миллиардов долларов. Этот трубопровод под Балтийским морем, вероятно, никогда не будет введен в эксплуатацию из-за санкций Европейского Союза. Несмотря на это, вложения уже окупились благодаря высоким ценам.

Настолько, что некоторые начинают задаваться вопросом о стратегии стран ЕС. "Мы угрожаем санкциями, что приводит к росту цен, - возмущается один предприниматель данной отрасли. - Но мы не претворяем санкций в жизнь, а значит, объемы, продаваемые Россией, по-прежнему остаются высокими. Путин выигрывает по всем статьям!"

По его мнению, следовало бы объяснить, что в краткосрочной перспективе не следует вводить эмбарго на российский газ. "Это немедленно приведет к снижению цен, которые уже не имеют никакого отношения к реалиям европейского рынка, где газа более чем достаточно для удовлетворения наших потребностей".

Такое решение, конечно, не помешает Москве и дальше угрожать прекращением поставок, признает Майк Фулвуд, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований. Но, по крайней мере, уверенность европейских импортеров успокоит рынок, приведет к снижению цен и уменьшит доходы российского государства, утверждает он.

До тех пор, пока Европа не сможет обойтись без российского газа в ближайшие несколько лет. Но признать, что эмбарго несостоятельно в краткосрочной перспективе, что является фактической реальностью, невозможно с политической точки зрения. "Это означало бы капитуляцию перед Путиным", - признается источник. Европа действительно попала в ловушку.

Источник - ИноСМИ
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