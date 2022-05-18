На Каспии продолжается мор тюленей

12:52 19.05.2022

В Мангистауской области продолжают гибнуть тюлени - численность погибших животных достигла 165.



Причина мора до сих пор не установлена.



Пользователи Newscorr прислали в редакцию Экспресс К видео- и фотоматериалы о найденных на побережье мертвых ластоногих.



Вчера в Тупкараганском районе на берег выбросило еще четыре туши, которые уже начали разлагаться.



Пока эксперты не установили причину гибели животных.



