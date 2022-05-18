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|На Каспии продолжается мор тюленей
12:52 19.05.2022
В Мангистауской области продолжают гибнуть тюлени - численность погибших животных достигла 165.
Причина мора до сих пор не установлена.
Пользователи Newscorr прислали в редакцию Экспресс К видео- и фотоматериалы о найденных на побережье мертвых ластоногих.
Вчера в Тупкараганском районе на берег выбросило еще четыре туши, которые уже начали разлагаться.
Пока эксперты не установили причину гибели животных.