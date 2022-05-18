 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Элита с клюшками: что скрывает Казахстанская федерация гольфа
12:54 19.05.2022

Мария Горбоконенко

В Казахстанской федерации гольфа новый председатель – Имангали Тасмагамбетов. С 1992 года организацией управлял Нуртай Абыкаев. Редакция Orda.kz разбиралась, кто из казахстанской бизнес-элиты виртуозно владеет клюшкой.

Несмотря на 30-летнюю историю Казахстанской федерации гольфа, одноименную компанию создали только 3 августа 2018 года. В любители гольфа записались исключительно известные личности страны. Директором ТОО назначили экс-председателя КНБ РК Нуртая Абыкаева, а учредителями стали сразу 11 человек. Среди них зять Елбасы Тимур Кулибаев, арестованный Кайрат Боранбаев, бывший руководитель столичной администрации Асет Исекешев, два экс-акима Алматы – Ахметжан Есимов и Бауыржан Байбек, а также глава Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Спустя три года федерацию покинули Исекешев и Байбек, но новыми учредителями стали Имангали Тасмагамбетов и Даврон Ибрагимов, сын покойного миллиардера Алиджана Ибрагимова.

Зарегистрировали Казахстанскую федерацию гольфа в Наурызбайском районе Алматы, но сразу в двух микрорайонах – Шугыла и Таусамалы. Видимо, территория, на которой любители гольфа занимаются спортом, довольно обширна.

У компании есть представительства почти во всех областных центрах Казахстана и в городах республиканского значения.

Налоги на гольф

Дела у гольфового клуба всего Казахстана в 2021 году шли откровенно плохо. Согласно данным Комитета государственных доходов, в прошлом году Казахстанская федерация гольфа уплатила в казну всего 192 637 тенге.

Однако некоторые учредители федерации не всегда платят налоги. Как выяснилось, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев по каким-то причинам задолжал Управлению государственных доходов Аль-Фарабийского района. Сумма небольшая, всего 15,66 тенге. Глава региона не уплатил земельный налог.

14 млн тенге от Кайрата Боранбаева

Арестованный экс-король алматинских парковок Кайрат Боранбаев, который является одним из учредителей Казахстанской федерации гольфа, задолжал компании Infinity Stroy около 14 млн тенге. Организация находится в столице и, по данным электронного правительства, занимается отделочными работами. Руководит ею Айман Маджанова, которая входит в список профессиональных бухгалтеров страны с 2012 года.

Исполнительный документ выписала нотариальная палата Нур-Султана, но из-за чего образовалась такая большая задолженность – неизвестно.

Сколько стоит поиграть в гольф в Казахстане?

В Казахстане функционируют семь гольф-клубов. Разовое посещение обойдется желающим от 30–45 тысяч тенге с человека. Единовременный взнос в некоторых казахстанских гольф-клубах варьируются от пяти до семи миллионов тенге. Ежегодный взнос составляет от 900 тысяч до миллиона тенге.

Источник - Orda.kz
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