Нетипичная война, - полковник армии США Ричард Блэк

12:56 19.05.2022 Нетипичная война

говорит полковник армии США Ричард Блэк



Редакция Завтра



Ричард Хейден Блэк - американский политик, республиканец, полковник в отставке. Блэк был сенатором от штата Вирджиния с 2012 по 2020 годы, раннее - членом Палаты делегатов Вирджинии с 1998 по 2006 годы. До этого Ричард Блэк сделал блестящую военную карьеру, завершив ее в должности руководителя Департамента уголовного права вооруженных сил США в Пентагоне.



Две недели назад Ричард Блэк дал развернутое интервью Майклу Биллингтону из Executive Intelligence Review для Института Шиллера. Оно вышло под заголовком "США приведут мир к ядерной войне".



- Как вы знаете, сейчас идет суррогатная война США, Великобритании, ЕС и НАТО против России на территории Украины. Она включает как экономическую войну, так и информационную, целью которой является демонизация России и особенно президента Владимира Путина. Одна из повторяющихся тем заключается в том, что российские военные совершают жестокие убийства мирных жителей и разрушают жилые районы, при этом часто делаются ссылки на российские военные операции в Сирии. Утверждается, что они делали то же самое в Сирии, особенно в Алеппо, предположительно это примеры их военных преступлений и преступлений против человечности. Вы много лет являетесь одним из ведущих военных криминалистов. Поэтому позвольте задать вам несколько вопросов, первый из которых будет касаться Сирии. Как бы вы оценили методы ведения войны, которых придерживается Россия, в сравнении с теми, что предпочитали США и союзные силы в Сирии?



- Позвольте мне в начале сказать нашим слушателям, что я очень патриотичен: я добровольно вступил в морскую пехоту и добровольно отправился во Вьетнам. Я участвовал в самом кровавом походе морской пехоты США за весь период войны. Я был пилотом вертолета, который совершил 269 боевых вылетов. Мой вертолет был подбит наземным огнем в четырех вылетах. Затем я сражался на земле с Первой дивизией морской пехоты, и во время одного из 70 боевых патрулей, которые я совершил, мой радист был убит, а я был ранен, когда мы атаковали и пытались спасти окруженный аванпост морской пехоты. Так что я настроен очень проамерикански. Я действительно был частью НАТО и был готов умереть в Германии, защищаясь от нападения Советского Союза.



Теперь о моем опыте в Сирии. Ну, во-первых, американское участие, война Соединенных Штатов против Сирии - это агрессивная война. Был создан секретный центр специальных мероприятий ЦРУ - это что-то вроде группы парней из Центрального разведывательного управления имени Джеймса Бонда, которые являются абсолютными приверженцами Макиавелли; они сделают все что угодно, для них нет никаких запретов. Мы отправили их туда, и начали войну в Сирии. Войны не было до тех пор, пока США не послали ЦРУ для координации действий с подразделениями "Аль-Каиды"*. Итак, мы не были приглашены в Сирию, но мы начали войну.



Фактически, Соединенные Штаты захватили две значительные части Сирии. Одна из них - очень большая часть, регион реки Евфрат, которая занимает примерно треть северной части Сирии. США вторглись в эту часть, войска были введены незаконно - вопреки любому стандартному международному праву войны.



Как раз на это ссылался Джон Керри, который тогда занимал пост госсекретаря, он был разочарован огромной победой сирийских вооруженных сил над "Аль-Каидой" и ИГИЛ*. И он сказал, что нам, вероятно, нужно перейти к плану "Б". Он не объявил, в чем заключается план "Б", только со временем стало ясно, что он состоит в захвате американцами этой северной части Сирии. Важность захвата северного региона продиктована тем, что это житница для всего сирийского народа, регион производства пшеницы. В Сирии на самом деле до войны был значительный избыток пшеницы, и люди очень хорошо были обеспечены продовольствием. Но США хотели забрать пшеницу, чтобы вызвать голод среди населения.



Еще одна вещь, которую мы сделали, - захватили большую часть нефтяных и газовых месторождений. Эти ресурсы как раз добывались в той северной части за рекой Евфрат. Идея заключалась в том, чтобы, украв нефть, а затем газ, мы смогли бы парализовать транспортную систему. Одновременно в период сирийских зим все гражданское население могло бы замерзнуть до смерти.



Таким образом, план "Б" и состоял в том, чтобы уморить голодом и холодом народ Сирии, довести их до смерти.



В какой-то момент мы столкнулись с тем, что эти сирийцы, эта маленькая страна, оказались слишком стойкими. Они сражались против двух третей всей военной и промышленной мощи мира. Как может нация с населением в 23 миллиона человек выдерживать это более десяти лет? И поэтому мы решили, что должны принять меры, иначе мы потерпим поражение в Сирии. И вот Конгресс США ввел санкции "Цезарь".



Санкции "Цезарь" были самыми жестокими санкциями, когда-либо наложенными на какую-либо нацию. Во время Второй мировой войны санкции были далеко не такими строгими, как в отношении Сирии. В Сирии у нас была морская блокада страны. Мы девальвировали их валюту, отключили их от системы международных платежей SWIFT, что сделало невозможным даже приобретение ими лекарств. Например, сирийские женщины, которые были больны раком молочной железы, не могли купить себе лекарства и умирали от рака просто потому, что их медицинские платежи не пропускались через международную расчетную систему SWIFT.



Одно из последних событий, к которому мы причастны, но информация о котором не раскрывается - таинственный взрыв в гавани Ливана. Это был мощный взрыв судна с удобрениями из нитрата аммония. В результате этого погибли сотни ливанцев. Были ранены тысячи и тысячи людей, разрушена экономика Ливана. И что самое главное, это разрушило банковскую систему Ливана, которая была одной из немногих линий финансовой жизни, оставшихся у Сирии. Я не думаю, что этот взрыв был случайным. Я думаю, что это было спланировано, и я подозреваю, что Центральное разведывательное управление было осведомлено о том, какая именно страна осуществила эту акцию по уничтожению Бейрутской гавани.



В целом, повсюду вы видите этот макиавеллиевский подход, когда США используют неограниченную силу - насилие. При этом мы контролируем глобальные СМИ, где Штаты стирают все обсуждения того, что происходит на самом деле. Поэтому обыватели на улицах думают, что все в порядке, все делается из альтруистических соображений. Но это не так.



- Часть вашей военной службы проходила в качестве офицера военной юстиции корпуса JAG, и в течение некоторого времени вы возглавляли армейский департамент уголовного права в Пентагоне. И в свете того, что и как вы видите в отношении законопроекта "Цезарь", - как бы вы посмотрели на него с точки зрения международного и военного права?



- Моя специализация - уголовное право. Я бы сказал, что развязывание войны против гражданского населения является серьезным преступлением по закону войны.



Напомню, что в Сирии США взаимодействовали с "Аль-Каидой", а иногда и с ИГИЛ. Я имею в виду, что в какие-то периоды мы серьезно боролись с ИГИЛ, но часто мы использовали их против сирийского правительства. При этом мы всегда сотрудничали и полагались на силы террористов.



И вот одна из стратегий, которых мы придерживались. Согласно крайней версии ислама, ваххабизма, существует такой эвфемизм milk-al-yamin "то, чем владеет ваша правая рука". Это представление о том, что мужчина-мусульманин может брать "пленных правой руки" во время войны, иными словами, обладать захваченными женщинами, детьми, гражданскими. И это восходит к седьмому веку.



Как вы знаете, в Сирию приезжали исламские террористы из 100 стран, они присоединялись к ИГИЛ, к "Аль-Каиде", к Свободной Сирийской армии* и т.д. Они точно знали, что у них есть право на убийства. На законное убийство мужей - я не говорю о военных, я говорю о гражданских лицах, - они могли убивать их, становясь обладателями их жен и детей. И они делали это в массовом порядке.



И вот началась череда изнасилований, целая организованная кампания изнасилований по всей Сирии. Возникли рынки рабов в некоторых из этих мятежных районов, где у них были прайс-листы на разных женщин. И что интересно, самые высокие цены были на самых маленьких детей, потому что было очень много педофилов. Они могли насиловать вдов убитых солдат или убитых гражданских лиц, завладевать ими, покупать их и продавать между собой. Это все было.



Я не говорю, что ЦРУ создало эту политику, но ЦРУ понимало, что это была широко распространенная проблема, и потворствовало ей. США никогда никоим образом не критиковали эту практику.



Все было настолько плохо, что я решил поговорить с президентом Асадом, который в свою очередь поделился со мной новостью, что они были в процессе искоренения этой ситуации. В зоне боевых действий и в столице я был в 2016 году. И я встретился с президентом Асадом. Он сказал, что в то время они работали над законодательством в парламенте, чтобы изменить закон о гражданстве. Они всегда следовали исламскому закону, который гласил, что гражданство ребенка передается от отца. Ситуация с десятками, сотнями тысяч сирийских женщин, оплодотворенных террористами, показала, что необходимо изменить закон. Чтобы у их детей было сирийское гражданство и их не нужно было возвращать отцам из ИГИЛ в Саудовскую Аравию или в Тунис, чтобы детей можно было бы оставить в Сирии. Позже я проверил, и действительно этот закон был принят и реализован.



Но это показывает, что когда мы ведем эти войны, у США нет ограничений в жестокости и бесчеловечности. Это ведь может каким-то образом привести в итоге и к свержению правительства и, возможно, к захвату нефти, других ресурсов.



- Очевидно, что это политика нынешней администрации в отношении России сегодня.



- Да. Вы знаете, Россия - страна, богатая природными ресурсами. Она является крупным производителем зерна, нефти, никеля, удобрений, огромного количества товаров, которые связаны со всей мировой экономикой. И, без сомнения, есть люди, которые смотрят на это и говорят: "Если бы мы могли каким-то образом развалить Россию, там были бы нажиты состояния, а триллионеры исчислялись бы десятками". Конечно, вы уже видели, что происходит сейчас на Украине, когда иностранные интересы захватывают страну и забирают или пытаются забрать огромные ресурсы Украины.



Если сейчас разбираться в истории вопроса, то Россия стала правопреемницей Советского Союза в 1991 году. Советский Союз распался, Варшавский договор распался. И, к сожалению, одна из величайших трагедий истории заключается в том, что нам не удалось распустить НАТО.



Единственной целью НАТО была защита от Советского Союза. Советского Союза больше не существовало. НАТО противостояло Варшавскому договору - Варшавский договор исчез. В продолжении существования НАТО не было никакой цели. Однако мы сохранили эту организацию, и она не могла бы существовать, если бы не было врага. На тот момент Россия отчаянно хотела стать частью Запада.



Помню, вскоре после распада Советского Союза я встречался с представителем газового бизнеса в России, и он рассказал мне, как они боролись за то, чтобы их СМИ были такими же свободными, как на Западе. И они воспринимали нас как гораздо более свободных и открытых, чем мы были на самом деле. И он сказал: вы знаете, у нас есть проблема, сейчас проходит восстание в Чечне, которая является частью России. Он сказал, что чеченские повстанцы отправляют видео на российское телевидение, и мы это показываем, потому что так работает свобода слова.



А я ответил: "Ты что, издеваешься надо мной?" Я спросил: "Вы разрешаете вражеские пропагандистские фильмы?" Он сказал: "Да". Он спросил: "Разве не так делается в Соединенных Штатах?" Я ответил: "Нет". Например, во время Второй мировой войны мы назначили главу Associated Press ответственным за цензуру военного времени. И эта цензура была очень строгой.



Вот так, но это всего лишь пример того, какие изменения были в России в 1990-е годы. С тех пор русские прошли путь от официально атеистической страны до того, что на сегодняшний день стали самой крупной христианской страной в Европе. Мало того, что люди стали более христианизированными, чем в любой крупной стране Европы, но и само правительство очень поддерживает церковь, христианскую веру. Русские изменили свою Конституцию, чтобы признать брак как союз одного мужчины и одной женщины. Они стали очень строго относиться к практике абортов. Они положили конец практике усыновления за рубежом, когда некоторые люди отправлялись в Россию и усыновляли маленьких мальчиков в аморальных целях. Так Россия сильно изменилась по сравнению с временами СССР и стала страной с совершенно другой культурой.



В любом случае, у Соединенных Штатов есть своя давняя стратегия, эта военно-политическая стратегия расширения империи. Мы делали это на Ближнем Востоке, где попытались создать огромную неоколониальную империю, что стало довольно непопулярным. Люди этого не хотели. И похоже, что когда-нибудь это будет обречено на угасание, но может продолжаться еще 100 лет. В любом случае мы пытаемся сделать что-то подобное сейчас и в Восточной Европе, продвигаясь на восток, практически до самой российской границы.



- Позиция США и Великобритании в отношении войны на Украине за последние несколько недель превратилась не только в поддержку войны, но и в победу любой ценой. Об этом заявляли министр обороны Остин и другие. И они отправляют киевскому режиму огромное количество не только оборонительного, но и наступательного военного вооружения. В чем вы видите последствия этой политики?



- Я думаю, в этом конфликте есть одна вещь, которая точно гарантирована. Это огромное количество украинских солдат, которые погибнут без необходимости. Много русских солдат погибнет напрасно. У меня просто разрывается сердце, когда я смотрю видео с пытками молодых русских парней, которые были убиты, в некоторых случаях преступно, украинскими силами.



Нам все равно! Соединенным Штатам и НАТО все равно, сколько украинцев погибнет. Гражданские ли лица, женщины ли, дети или солдаты - нам все равно. Это превратилось в какую-то футбольную игру. Что-то вроде: у нас есть наша команда, у них есть своя команда - мы хотим набрать как можно больше очков и увеличить разрыв в счете. И, вы знаете, нам все равно, сколько игроков, играющих за наши деньги, будет в итоге покалечено на игровом поле. Главное, чтобы мы побеждали.



Сейчас мы поставляем фантастическое количество оружия. И это привело к тому, что Raytheon, которая производит ракеты, и Northrop Grumman, которая создает самолеты и ракеты - все эти оборонные компании стали получать сверхприбыли и раздуваться от долларов. Я не думаю, что это в конечном счете повлияет на результат. Я думаю, что Россия одержит верх. Украинцы находятся в очень неудобном стратегическом положении на востоке страны.



Давайте проанализируем, как эта ситуация развивалась: президент Путин предпринял отчаянную попытку остановить движение к войне еще в декабре 2021 года. Он зашел так далеко, что положил на стол переговоров с НАТО конкретные письменные предложения, мирные предложения, чтобы разрядить обстановку. Потому что в этот момент Украина собирала войска для нападения на Донбасс. Он пытался предотвратить это. Он не хотел войны. А НАТО просто проигнорировало и отмахнулось от этого предложения, не принимая эти предложения всерьез и не вступая в переговоры.



В этот момент Путин, увидев готовность украинской армии к нападению, решил, что он должен нанести удар первым. Сейчас уже видно, что это не было какой-то заранее спланированной атакой. Это было не похоже на нападение Гитлера на Польшу, где стандартное эмпирическое правило гласит, что у вас всегда должно быть преимущество в численности 3 к 1, когда вы нападаете. Вы должны сосредоточить в три раза больше танков, артиллерии, самолетов и живой силы, чем у другой стороны. На самом деле, когда Россия вошла на территорию Украины, русские вошли с тем, что у них было, с тем, что они могли собрать в кратчайшие сроки. И украинские силы превосходили их численностью. Украинцев было около 250 000 человек. У русских было, возможно, 160 000 человек. Таким образом, вместо того, чтобы иметь в три раза больше войск, у них на самом деле было меньше войск, чем у украинцев. Но они были вынуждены атаковать, чтобы предотвратить надвигающуюся войну против Донбасса, для которой украинцы сосредоточили свои силы.



Мы все видели, что Россия надеялась на проведение спецоперации без неоправданных жертв для жителей Украины. Потому что русские думают об украинцах, или, по крайней мере, они действительно думали раньше об украинцах как о братьях-славянах. Россия хотела сохранить хорошие отношения. Есть известная фотография с российским танком, который был остановлен группой примерно из 40 гражданских лиц на Украине. Они просто вышли на дорогу, перекрыв ее, и в результате танк остановился. Я могу сказать вам как бывший военный, что если бы во Вьетнаме толпа людей встала на пути у американского танка, этот танк ни на секунду не затормозил бы! Он не стал бы сигналить, он бы ничего не сделал, даже предупредительного выстрела. Он бы просто проехал дальше. И я думаю, что это более типично для войны. Я не критикую американцев. Я был там, и я сражался, и, вероятно, я проехал бы на танке прямо, потому что это война.



Важно сказать, что правила ведения боевых действий для русских были очень, очень осторожными. Они не хотели создавать много ненависти и вражды. Русские не бомбили систему электроснабжения, медиа-центры, системы водоснабжения, мосты и так далее. Они пытались сохранить инфраструктуру Украины в хорошем состоянии, потому что хотели, чтобы она возобновила работу. Они хотели, чтобы все это поскорее закончилось, и хотели вернуться к нормальной жизни. Но это не сработало. Украинцы оказали жесткое сопротивление. И вот теперь ставки в игре повысились, война стала намного серьезнее.



Мне, например, удивительно смотреть и видеть, что Россия доминирует в воздухе, и они не вывели из строя все железнодорожные системы сразу, не вывели из строя все электростанции, не уничтожили много инфраструктурных объектов, никогда не бомбили здания в центре Киева, не бомбили здания, где заседает парламент. Русские были невероятно сдержанны, надеясь вопреки всему, что мир может быть достигнут.



Впрочем, я не думаю, что Украина имеет какое-либо отношение к решению о мире или войне. Я думаю, что решение о мире или войне принимается в Вашингтоне, округ Колумбия. Пока мы хотим, чтобы война продолжалась, США будут вести эту войну, используя украинцев в качестве прокси, и мы будем сражаться до последнего украинца.



- Как вы оцениваете вероятность начала войны непосредственно между Соединенными Штатами и Россией? И на что это было бы похоже?



- Если вспомнить Первую мировую войну в 1914 году, тогда было убийство эрцгерцога Австро-Венгрии - он и его жена были убиты. В результате убийства этих двух людей возник эффект домино из всех этих политических союзов, который подогревался истерией в СМИ. И прежде чем все закончилось, число жертв тогда составило около 14 миллионов человек. Всегда трудно получить точные цифры, но в любом случае, в результате этого погибло много миллионов людей.



Мы знаем, что есть офицеры НАТО, которые присутствуют на Украине в качестве советников и в других качествах. Мы рискуем.



Мое предположение, и это только мое предположение, еще раз повторюсь, что я могу ошибаться. Но крейсер "Москва", похоже, получил удар ракетой НАТО, направленной, вероятно, французской стороной. Возможно, я ошибаюсь, но ракеты, которые для этого используются, являются таким ценным и опасным оружием, что я сомневаюсь, что оно было доверено украинской стороне и использовалось украинской стороной.



Вы видите, что мы рискуем, что мы предпринимаем эти крайне безрассудные действия, и каждый раз мы повышаем ставки. Так получилось, что я республиканец, и у нас есть два сенатора-республиканца в США, которые сказали: "Нам, возможно, просто придется применить ядерное оружие против России". Это безумие. Я думаю, важно, чтобы люди начали обсуждать, каково значение термоядерной войны.



Теперь нам нужно понять, что мы думаем: "Да, мы большие и мы плохие, и у нас есть все это". Россия примерно сравнима с Соединенными Штатами по ядерному арсеналу. У них есть гиперзвуковые ракеты, которых нет у нас. Они могут полностью избежать любого своевременного обнаружения и могут запускать ракеты из России, которые достигнут Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Чикаго, Детройта, Балтимора, Вашингтона, Нью-Йорка.



И если вы подумаете, к примеру, о Вирджинии, где я живу, в свете развязывания ядерной войны, имейте в виду, что у них также есть очень большой и эффективный флот атомных подводных лодок, которые находятся у берегов Соединенных Штатов. У них есть большое количество ракет с ядерными боеголовками, они могут обойти любую нашу оборону, так что вся северная Вирджиния была бы фактически уничтожена. Пентагон находится в округе Арлингтон: он был бы просто светящейся массой расплавленного песка. На много миль вокруг не осталось бы ни одного выжившего. Сразу за Потомаком, в столице страны, не осталось бы никого: здание Капитолия исчезнет навсегда, все памятники, все это великолепие - ничего не останется.



И можно продолжать в том же духе. Если говорить о Нью-Йорке, не только все будут убиты, но, вероятно, люди не смогут жить там даже сотни лет спустя. Но это не только перестало бы быть местом бурной человеческой жизни, но и замерло бы, может быть, на полтысячелетия, и восстановление цивилизации было бы невозможно.



Нам нужно понимать всю серьезность того, что мы делаем. Возможно, если бы то, что происходит на Украине, было вопросом жизни и смерти для Соединенных Штатов, это было бы одно дело. Конечно, когда Советский Союз разместил на Кубе ракеты, нацеленные на США, можно было бы рискнуть, потому что это было прямо на нашей границе и представляло собой угрозу. И это была бы битва, в которой стоило сражаться, и риск, на который стоило пойти. Русские находятся в зеркальной ситуации, потому что для них жизненно важно остановить дальнейшее продвижение НАТО прямо на Украину, прямо к их границам. Они не могут позволить себе не участвовать в этой войне. Они не могут позволить себе не выиграть эту войну.



Поэтому я думаю, что игра с этой постоянной эскалацией войны, которая, на самом деле, ведется в незначимом для американцев месте - на Украине - по сути бессмысленна. Это никак не влияет на нашу повседневную жизнь. И все же мы играем в эту безрассудную игру, рискуя жизнями всех людей в Соединенных Штатах и Западной Европе ни за что! Абсолютно ни за что!



- Почему и что потребуется, чтобы заставить американцев признать, что мы можем и должны сесть за стол переговоров с русскими, китайцами и всеми другими народами и установить настоящий, справедливый мир, основанный на достоинстве человека и праве на развитие и безопасность?



- Я думаю, к сожалению, для этого придется приложить огромные усилия, как это было с Вестфальским миром. Экономический катаклизм беспрецедентных масштабов, вызванный безудержным печатанием денег, которым мы занимались последние 20 лет и другие вещи могут привести к этому. На данный момент СМИ подверглись такой тотальной цензуре и такой предвзятости, что у американского народа действительно нет представления о необходимости чего-либо подобного. Это будет нелегко.



Вы знаете, здесь произошло кое-что интересное. В США можно подумать, что весь мир против России. Это не так. На самом деле, есть крупные страны мира, которые склоняются к России в этой войне, начиная с Китая, затем Бразилия, Южная Африка, Саудовская Аравия - широкий спектр стран. Индия оказывает огромную поддержку России. Большей части мира приходит в голову, что действия России справедливы. И большая часть мира не принимает распространяемую в последнее время пропаганду о военных преступлениях: например, эту историю с Бучей. Это, вероятно, самое заметное из всех обсуждаемых военных преступлений, и я тоже анализировал его.



Что же произошло в Буче? Была сделана видеозапись автомобиля, едущего по дороге в поселке, который был отбит у русских, они оттуда ушли. Через каждые сто футов или около того лежал убитый человек со связанными за спиной руками. Об этом было объявлено только через четыре дня после того, как украинцы отбили Бучу.



Так вот, мы почти ничего об этом не знали. На самом деле, у нас даже не было доказательств того, что люди были убиты. Но если предположить, что они это сделали, мы не знали, где они были убиты. Мы не знали, кто они такие, не знали, кто их убил, не знали, почему они были убиты. Никто не мог представить адекватного мотива для того, чтобы русские убили этих людей. Русские удерживали Бучу в течение месяца. Если они собирались убить их, почему они не убили их в течение этого месяца? И если вы собираетесь убить толпу людей, разве они все не были бы в одном месте, и вы не застрелили бы их всех там? Почему они должны быть распределены вдоль обочины дороги, на протяжении мили по пути? В этом нет никакого смысла!



Что мы знаем, так это то, что через четыре дня после того, как в Бучу вошла украинская армия, ее мэр радостно объявил об освобождении города. Четыре дня спустя в поселок вошло специальное подразделение украинских военных, после чего на дороге внезапно появились трупы. Почему их там не было, когда там были русские? Почему они появились только после того, как русские ушли?



Если бы я рассматривал это просто как стандартное уголовное дело, и я бы разговаривал с Отделом уголовных расследований или с ФБР, или с военной полицией, или с кем-то еще, я бы сказал: "Хорошо, во-первых, давайте посмотрим на украинцев". Я лишь предполагаю, ведь вы начинаете с версий, когда расследуете преступление, - моя версия заключается в том, что украинцы убили этих людей после того, как они вошли в поселок. Огляделись и спросили: "Кто был дружествен по отношению к российским войскам, пока русские были здесь? Мы казним их". Это было бы моим предположением. Потому что я не вижу никакого мотива для того, чтобы русские убили столько человек по пути из города.



Самое интересное, что никто не задает подобных вопросов в США и не ставит информацию в СМИ под сомнение, потому что пресса в США чрезвычайно монолитна. Глава украинской больницы на видео хвастался, что отдавал строгие приказы всем своим врачам, чтобы те при поступлении раненых русских военнопленных их кастрировали. Так вот, я вам хочу сказать, что это ужасное военное преступление, в котором сознался глава больницы, и украинское правительство сказало: "Мы разберемся с этим", как будто в этом нет ничего особенного. Я не могу придумать более ужасного, ужасающего военного преступления. Где вы слышали об этом, на ABC, MSNBC, CNN и FOX News? Ни шепота. И все же доказательство неоспоримо. У нас было еще одно видео, где находился пункт сбора военнопленных, там украинцы привозили военнопленных в центральный пункт для обработки - и это примерно семиминутное видео, в котором украинские солдаты просто расстреливали всех русских пленных. У них было, вероятно, 30 из этих раненых российских солдат, некоторые из них явно умирали от своих ранений. Некоторым из них надевали на головы пластиковые пакеты. Эти парни лежат со связанными за спиной руками, и, поскольку они не могут поднять руки, они не могут снять мешки, чтобы нормально дышать. В конце видео украинцы привозят фургон, в котором находятся трое невредимых российских военнопленных. Без малейших раздумий или колебаний, когда все трое вышли, а их руки были связаны за спиной, они застрелили двоих прямо на камеру, те упали. Третий встает на колени и умоляет, чтобы они не причинили ему вреда. А потом они его застрелили! Это уголовные преступления. И это не было опровергнуто украинским правительством. Но вы бы никогда даже о них и не узнали из американских СМИ! Я не говорю, что военных преступлений не происходит с обеих сторон. Я просто говорю вам, что единственные военные преступления, где я видел достаточно неопровержимых доказательств, были совершены украинской стороной.



Так вот, часто можно слышать, как говорят: русские уничтожили это или уничтожили то. Что ж, я должен вам сказать: вспомните войны, которые мы вели, когда вторглись в Ирак, "Шок и трепет": мы уничтожили практически все в Ираке, все, что имело значение. Мы бомбили военные и гражданские объекты без особой разницы. Коалиция совершила 100 000 вылетов за 42 дня. Вы сравниваете это с русскими, которые совершили всего 8000 боевых вылетов примерно за тот же период времени. Я думаю, что русские склонны быть более избирательными. В то время как у нас философия "Шока и трепета" заключается в том, чтобы уничтожить все, что необходимо для поддержания человеческой жизни и функционирования города. Вы отсекаете водоснабжение, электроснабжение, тепло, нефть, бензин. Вы разрушаете все основные мосты. А потом вы просто продолжаете все разрушать.



И имейте в виду, Украина больше Ирака. 8 тысяч против 100 тысяч - огромная разница в насилии, разница между тем, что мы сделали в Ираке, и тем, что они сделали на Украине. Нет никакого доверия, когда вы действительно переходите к фактам и смотрите на то, как велась война.



- Спасибо большое за ваши комментарии, если у вас есть какие-то заключительные мысли или обращение, я прошу вас озвучить их.



- Я просто добавлю одну вещь. Я благодарю Институт Шиллера за огромные усилия, которые вы прилагаете для достижения мира во всем мире. Это одно из самых важных усилий, когда-либо предпринятых, и я, конечно, приветствую это.



Если вы посмотрите на Россию: российские войска, которые вступили в бой на Украине, по большей части никогда не участвовали в боевых действиях. Это армия мирного времени. Россия не ведет военных действий за рубежом. Сирия - единственный значительный зарубежный опыт, который у них был. Вы сравниваете это с Соединенными Штатами, где, буквально говоря, если солдат уходит в отставку сегодня после 30-летней военной карьеры, он не прослужил ни одного дня, когда США были в состоянии мира. Своего рода удивительная вещь.



Так что нам действительно нужно начать думать о мире и о границах войны, а мы играем в перетягивание одеяла. Мы живем в мире, где каждый может процветать мирно. И я думаю, что гиперинфляция может стать тревожным сигналом, который заставит осознать, что у нас должна быть новая парадигма будущего, и Вестфальский мир в этот момент может стать возможным.



Так что еще раз спасибо вам за возможность быть здесь. Всегда есть надежда, и я думаю, что в будущем, с Божьего благословения, будет много хорошего.



* запрещенные в РФ террористические организации Источник - Завтра

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