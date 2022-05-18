Полшага до войны: протесты в Таджикистане пытаются подавить силой, - Олег Кусов

12:59 19.05.2022 Душанбе объявил антитеррористическую операцию на территории Горно-Бадахшанской области, чтобы покончить с митинговой активностью памирцев



Олег Кусов



Акции протеста в Хороге - административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана - продолжаются с 14 мая. В первый день протестов в городском микрорайоне Бархорог собралось около 200 человек - для городка с населением 30 тысяч это уже немало. Участники митинга выдвинули властям 12 требований, которые включали отставку главы ГБАО Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзоду. Душанбе ответил вводом военной и полицейской бронетехники. В регионе отключили связь и заблокировали интернет. 16 мая поступило сообщение о гибели 30-летнего жителя Хорога Замира Назришоева и о ранении трех других участников протестов. Обстоятельства гибели молодого человека до конца не прояснены - стороны объяснили ее по-разному. В среду МВД Таджикистана сообщило о начале спецоперации против группы, перекрывшей дорогу Душанбе - Кульма. О причинах протестов в одном из самых закрытых регионов Центральной Азии - в материале NEWS.ru.



Осенне-весенняя митинговая активность



Горно-Бадахшанскую автономную область даже в самом Таджикистане называют затерянным миром у "Подножья солнца" (так переводится горная система Памир с древнеперсидского языка). Ее площадь составляет 45% от территории Таджикистана, притом что здесь проживает 3,2% от всего населения страны. Местные жители - памирцы - говорят на шести разных языках восточноиранской группы. В отличие от таджиков, исповедующих суннизм, они - исмаилиты (одна из шиитских ветвей ислама). Этническая идентичность памирцев формировалась на протяжении ХХ века во многом с помощью советской власти.



Горно-Бадахшанский автономный округ был создан в январе 1925 года - его прикрепили к Таджикской АССР в составе Узбекской ССР. В 1929 году Таджикистан выделился из состава Узбекистана, подняв свой статус до союзной республики, но ГБАО так и остался автономной областью в ТадССР. В годы гражданской войны (1992–1997) ГБАО была оплотом вооруженной оппозиции Душанбе, чьи командиры, дожившие да наших дней, стали неофициальными лидерами в области. Именно против них решительно настроены центральные власти Таджикистана, которые не признают их статус и называют "криминальными авторитетами".



Очередной виток напряженности в ГБАО возник в ноябре 2021 года после убийства 29-летнего жителя села Тавдем Рошткалинского района ГБАО Гулбиддина Зиебекова. По официальной версии, он был застрелен силовиками во время задержания. Зиебекова обвинили в захвате заложника, да не кого-нибудь, а прокурора Рошткалинского района Абдумалома Абирзоды. Тело убитого принесли к областной администрации. Протест закончился стрельбой из автоматов, Хорог блокировали военные. По некоторым данным, силовики, разгоняя протест 18 мая, убили еще двух человек, 17 ранили. В области отключили интернет. На стихийную акцию протеста у посольства Таджикистана в Москве вышли возмущенные выходцы из Горного Бадахшана.



В апреле нынешнего года на сайте верховного комиссара ООН по правам человека появилось заявление шести экспертов об обстановке в ГБАО:



Мы глубоко обеспокоены попытками подавления протестных движений памирского меньшинства путем арестов, чрезмерного и незаконного применения силы и участия военных. Мы также призываем власти принять меры для предотвращения распространения репрессий в отношении памирских протестующих, - говорилось в заявлении.



Наблюдатели рассказали, что обстановка в области после осеннего стихийного протеста так и не нормализовалась. Более того, начались преследования его участников, были арестованы и приговорены к тюремному заключению на сроки до четырех лет десятки человек. Многим местным жителям власти запретили покидать область. На дорогах появились контрольно-пропускные пункты, произошло усиление военного присутствия.



Пружина общественного недовольства резко выгнулась в середине нынешнего мая. 14 мая люди вышли с 12 требованиями в адрес властей, одним из которых было прояснить ситуацию с расследованием убийства Зиебекова - за ним подозревают сговор силовиков. В столь маленькой области властям трудно навязывать версии, которые местные жители считают несостоятельными. Они в свою очередь утверждают, что силовики решили жесткого наказать Зиебекова за похищение помощника прокурора, но при задержании началась стрельба, приведшая к трагедии. В глазах односельчан молодой человек выглядел достойно - он пострадал якобы за то, что решил проучить сотрудника прокуратуры за домогательство к своей сестре. Укрывательства "убийц борца за справедливость", возможно, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения людей.



Во вторник, 17 мая, МВД Таджикистана распространило официальную версию теперь уже об убийстве жителя Хорога Замира Назришоева. Согласно этой версии, Назришоев возглавил вооруженную группу с целью нападения на здание областного суда в Хороге. Нападавшие взорвали ручную гранату, в результате чего трое сотрудников МВД получили ранения. Назришоев тоже был ранен и скончался в больнице. Правоохранители считают, что за нападением стоит организатор митинга в Хороге Мамадбокир Мамадбокиров - памирцы его называют "неофициальным лидером", таджикские власти - "главарем преступной организованной группировки города Хорог".



По неофициальной версии, Назришоев был убит во время столкновений протестующих и силовиков у административных зданий в Хороге, никакой гранаты у него не было. МВД страны признало, что применило в понедельник спецсредства "для разгона демонстрации".



Во вторник протестное движение стало разрастаться. Руководитель Центра изучения афганской политики, эксперт по Центральной Азии Андрей Серенко рассказал NEWS.ru, что по его данным, люди блокировали движение на трассе Душанбе - Хорог, не позволив проехать в областной центр грузовикам с военными.



Практически во всех райцентрах ГБАО, как сообщили мне источники в области, протестовали местные жители. Силовики заблокировали со всех сторон Хорог, чтобы люди не добрались в город. Протестная активность не снижается, но организации не чувствуется - она в большей степени стихийна, - рассказал эксперт.



В среду МВД Таджикистана сообщило о начале специальной операции против группы, перекрывшей дорогу Душанбе - Кульма в Рушанском районе. Как сообщила пресс-служба ведомства, "организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооруженное сопротивление. В деятельности организованных преступных групп в Рушанском районе, созданных и финансируемых международными террористическими организациями, имеют место признаки преступлений террористического характера".



Однако эксперты отметили несоответствие оценок и методов в решениях властей. С террористами в Таджикистане борется Госкомитет национальной безопасности, МВД занимается преступными криминальными группировками.



Исключительно силовые методы не смогут стабилизировать обстановку в ГБАО, отметил в беседе с NEWS.ru исполнительный директор Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдулгани Мамадазимов.



К сожалению, у нас сейчас нет связи с Хорогом, что конкретно там происходит, трудно сказать. Но сугубо силовым способом проблему эту не решить. Она имеет глубокие корни. Тут необходимо сочетание способов. Давление нельзя применять в отношении всех протестующих. Но есть там коррумпированная часть - так называемые организованные преступные группировки. Против них можно использовать правоохранительные органы, но не в отношении всего общества, - заключил эксперт из Душанбе.



"Чужих" на Памире не любят



Нынешние протесты в Хороге имеют внутренние причины, убеждены многие эксперты. Они никак не связаны с боевыми действиями в северных провинциях Афганистана между "Талибаном" (организация запрещена в России) и Фронтом национального сопротивления Афганистана Ахмада Масуда. К ситуации в Горном Бадахшане не имеют отношения ракетные обстрелы приграничной территории страны афганскими боевиками. Заявление о поддержке протестующих памирцев Вооруженного крыла оппозиции Таджикистана (ВКО), в свою очередь, создало ощущение у экспертов масштабного заговора против президента страны Эмомали Рахмона. Но заговора на самом деле нет, утверждает Андрей Серенко, ссылаясь на слова анонимного представителя ВКО.



Эти люди не опираются на памирцев, которые держатся особняком, замкнуто в Таджикистане. Абсолютное большинство членов ВКО - сунниты, они не пойдут на союзничество с шиитами. ВКО ищет поддержку в других регионах страны. Хотя, разумеется, ВКО и политические лидеры Бадахшана наверняка хотят больше знать друг о друге. Но знать - это далеко не то же самое, что сотрудничать.

Андрей Серенко

руководитель Центра изучения афганской политики



Серенко напомнил, что памирцы пытаются договориться с правительством Рахмона о новых условиях сосуществования, они не отличаются непримиримостью, им чужды сепаратистские идеи. ВКО настроено более радикально в отношении нынешних властей страны.



Политолог, специалист по региону Азамат Осмонов в беседе с NEWS.ru отметил, что памирцы традиционно недовольны политикой Душанбе в отношении их области. Руководство страны преследует неофициальных лидеров еще со времен гражданской войны, стараясь забрать у них реальную власть, при этом присылает на ключевые должности в Горном Бадахшане своих людей.



Местному населению не нравится, что присланные руководители назначают таких же приезжих на различные посты, тем более в силовых структурах. Не раскрою большого секрета, если скажу, что через регион проходит наркотрафик из Афганистана, что заметно сказывается на местных процессах. В Таджикистане еще с советских времен сложилась региональная специализация. Была популярной такая поговорка: "Ленинабад правит, Куляб охраняет, Памир танцует". Ленинабад (ныне Худжанд) считался родиной партийных начальников, Куляб - руководителей силовых структур. Памиру оставалась культурная сфера: ансамбли танца и т. д. После развала СССР памирцам молва иронично присвоила несколько другую специализацию. Но, если говорить серьезно, они всегда подчеркивали свое этническое отличие от таджиков, им трудно видеть во главе своего региона "чужих", - рассказал эксперт.



В Душанбе смотрят на эту ситуацию иначе - порядок и контроль необходимо осуществлять над территорией всей страны, независимо от этнических особенностей регионов. Тем более правительство заинтересовано в полном контроле над границей с Афганистаном, в котором талибы продолжают воевать с местными таджиками. Опять же, вопрос контроля границы имеет непосредственное отношение к наркотрафику.



Памирские качели для Таджикистана



Таджикистан находится, на взгляд экспертов, под угрозой погружения в "управляемый хаос". Российские эксперты рассуждения на эту тему чаще всего сводят к попыткам США взорвать ситуацию в регионе, возложив надежды на оппозиционеров в изгнании. Например, среди таких политиков называют лидера Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири, который публично приветствовал создание вооруженной структуры оппозиции.



Эксперт Азамат Осмонов склонен считать, что обстановку в Таджикистане пытается дестабилизировать другая страна, традиционно имеющая повышенный интерес к региону, - Великобритания, но без помощи памирцев, ставя на другие силы.



Лондону очень важно со временем взять под контроль эти места: Ваханский коридор из Афганистана вдоль реки Пяндж, граница с Китаем. Хотя нынешние события в Горном Бадахшане возникли без внешнего вмешательства. Раскачать Таджикистан при помощи памирцев почти нереально - 300 тысяч в стране с общим населением 9,5 млн мало что решают. Даже соседнему Афганистану эта область неинтересна - памирцы-исмаилиты для афганцев всегда были чужой шиитской сектой. Так что бадахшанский костер для Таджикистана фатальной угрозы не несет, но, конечно, общую конфронтационную температуру будет в стране поддерживать, - заключил эксперт.



Что касается ситуации в Горном Бадахшане, то ее раскачивает не Запад, а "назначенные из Душанбе чиновники, которые ведут себя как оккупационная администрация", полагает Андрей Серенко. Памирцы ожидают от центрального правительства более адекватного отношения к себе, но пока эти ожидания не оправдываются, на его взгляд.



ГБАО эксперты называют очень закрытой и непредсказуемой территорией в Центральной Азии. Протестная активность здесь еще больше усложняет клубок противоречий во всем регионе. Любой, пусть даже не столь значительный повод получает печальные шансы превратиться в запал для более серьезных конфликтов - уже с участием глобальных игроков. И таких опасных запалов на Среднем Востоке и в Центральной Азии становится много. В эпоху глобального кризиса их недооценка чревата угрожающими последствиями. Источник - NEWS.ru

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