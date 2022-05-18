Токаев вывел Сару Назарбаеву из состава Президентской комиссии по женским вопросам

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13:53 19.05.2022
Глава государства обновил состав комиссии, подписав соответствующий указ. Об этом сообщает Акорда, передает nv.kz.
Согласно указу "О внесении изменений и дополнения в Указ президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан", зампред администрации президента Аида Балаева назначена главой совета. Ее заместителем стала бывший председатель Лаззат Рамазанова.
Из состава комиссии выведена Сара Назарбаева. Помимо нее также из совета вышли 22 члена, вошли в общем 29 новых участников. С полным списком можно ознакомиться на сайте Акорды. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.