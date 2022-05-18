Европа захлебнется от голодных африкано-арабских мигрантов

14:37 19.05.2022

Страны Запада безнадежно пытаются уличить Россию в блокировке экспорта украинской аграрной продукции. Оказать медвежью услугу по вывозу украинского зерна готовы страны ЕС и США. Вот только почему зерновые культуры так важны для коллективного Запада? Разбираемся.



Потребители украинских зерновых



С 2018 года по 1 октября 2021 года Украина экспортировала более 180 млн т кукурузы, пшеницы и ячменя. Основными потребителями украинских зерновых является Африка, Азия, Ближний Восток и Европа.



Доля экспорта на американский континент составляет всего 0,2%.



Голод в Африке и на Ближнем Востоке



Несмотря на показную сплоченность Евросоюза в поддержке Украины, в Сети все чаще появляются обращения недовольных европейцев в связи с наплывом украинских беженцев. Последние то краской обмажутся, то памятник осквернят, то с правоохранителями или местными жителями вступают в конфликты, порой смертельные, как, например, в Варшаве.



Однако те "неудобства", которые Европе доставляют украинские беженцы, это "цветочки" по сравнению с тем, что начнется в Старом Свете, когда массовый голод в Африке и на Ближнем Востоке побудит толпы голодных африканцев и арабов искать пропитание в ЕС.



Сегодня вся Европа забыла о миграционном кризисе, вызванном Сирийской войной и Иракской кампанией в 2015 году, когда более двух миллионов беженцев пересекли границы Евросоюза, став причиной масштабного кризиса в ряде стран, оказавшихся неспособными справиться с таким наплывом людей.



Ожидаемые африкано-арабские голодные бунты по своим масштабам обещают затмить миграционный кризис 2015 года, последствия которого в Европе еще дают о себе знать.



Таким образом, антироссийская политика, навязанная ЕС американскими "партнерами", в очередной раз играет против самих европейцев, приближая конец Старого Света, но не от ядерного оружия, а от миллионов голодных мигрантов.