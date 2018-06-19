Государство Катар скоро станет островом

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19.06.2018



Саудовская Аравия превратит Катар в островное государство



Эмират хотят изолировать при помощи искусственной водной границы

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

19 мая 22



После экономической и политической блокады соседи угрожают Катару еще и географической изоляцией.

Саудовская Аравия приступает к созданию водного канала на границе с Катаром, экономическую и политическую блокаду которого она поддержала летом прошлого года наряду с другими арабскими государствами. В ближайшие дни закончится прием заявок на реализацию этого проекта под названием "Сальва". Его стоимость оценивают в 750 млн долл. В экспертной среде полагают, что решение Эр-Рияда носит исключительно политический характер.



О финальной стадии тендера на создание канала, который должен пройти по сухопутной границе между Саудовской Аравией и Катаром, сообщило издание "Мекка" со ссылкой на советника саудовского короля Сауда аль-Кахтани. Участвовать в формировании новой водной артерии, призванной превратить Катар в островное государство, уже выразили готовность пять компаний. Сообщается, что результаты конкурсного отбора будут оглашены в течение 90 дней. Накануне аль-Кахтани в Twitter поздравил народ Саудовской Аравии "с началом реализации великолепного проекта, который превратит Катар в остров". Все работы будут проводиться под эгидой Саудовского инвестиционного союза, написала ранее газета Sabq. Сообщается, что "Сальва" будет находиться в юрисдикции Эр-Рияда.



Длина канала, который соединит город Сальва и район Хур аль-Адид в Саудовской Аравии, составит 60 км. Ширина водного пути будет достигать 200 м. На побережье планируется сделать туристическую зону: будут построены курорты с частными пляжами и новые отели. У Эр-Рияда есть идея открыть две круизные компании, которые возьмут на себя организацию морских прогулок в другие государства Персидского залива. По официальным оценкам, проект обойдется саудовскому королевству в 750 млн долл. Работы займут примерно год и будут финансироваться как частным сектором, так и инвестиционными ведомствами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В планах саудовского руководства – оставить к северу от канала километровый участок земли, который, по-видимому, станет военной базой королевства. Оттуда можно будет следить за безопасностью рубежей.



Доказательством того, что Саудовская Аравия обеспокоена ситуацией на границе, стало письмо саудовского короля французскому руководству. Сальман бин Абдель Азиз Аль Сауд в недавнем послании Эмманюэлю Макрону сообщил об опасности, которую представляет собой задумка Катара приобрести российские комплексы С-400. О подобном намерении в январе этого года говорил посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя. "Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии", – заявил глава дипмиссии в интервью ТАСС. Король Сальман пояснил, что размещение российских систем на катарской территории угрожает безопасности воздушного пространства королевства. Саудовский монарх предупредил, что его страна может нанести удары по тем районам, где будут размещены С-400. Эр-Рияд не первый раз говорит о готовности к военному сценарию. Сомневаться в серьезности таких заявлений заставляет тот факт, что на территории блокадного эмирата по-прежнему находятся американский и турецкий контингенты.



Недавно министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш в серии твитов выразил убежденность в том, что независимо от того, как и когда будет реализован проект "Сальва", его возникновение – "доказательство провальных попыток Катара разрешить кризис" в Персидском заливе. По его мнению, эмират лишь провоцировал своих соседей на ужесточение санкционного давления. "Для Катара настало время отбросить свою нерешительность и серьезно обдумать принципы урегулирования и требования четырех стран (речь о Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне и Египте. – "НГ")". Министр пояснил, что сохранение статуса-кво приведет к тому, что Катар окажется в реальной географической изоляции. "Молчание Дохи по поводу проекта канала – это свидетельство страха и замешательства", – добавил Гаргаш в Twitter.



В экспертной среде полагают, что планы Саудовской Аравии по отделению Катарского полуострова от Аравийского носят исключительно политический характер. "Основной мотив – политический, то есть это меры по изоляции Катара, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин. – Политически это интерпретируется саудовцами как некий импульс, который может заставить Катар изменить свою политическую позицию. Думаю, экономически это вряд ли имеет смысл. До сих пор Катар был устойчив к политическому давлению. Если рассуждать в этом же ключе, то граница (сухопутная. – "НГ") закрыта уже год. От нее Катар не зависит. Связи с Саудовской Аравией у него просто нет. Каким образом канал может изменить экономическую ситуацию в Катаре? Никаким. Естественно, это рассчитано на то, чтобы запугать катарское руководство, хотя я очень сомневаюсь, что саудовцы доведут этот проект до полной реализации".



Другой аналитик напоминает, что основные товары доставляются в Катар морским и воздушным путями. При этом главными поставщиками в эмират выступают Турция, Иран, страны Юго-Восточной Азии, а также европейские государства. Как ранее писала "НГ" (см. номер от 12.02.18), эмирату удалось диверсифицировать свои экономические связи и заместить ту продукцию, которую до блокады он приобретал у членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. "Все это доставляется не по земле – в основном по морю, – заявил "НГ" старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Леонид Исаев. – Поэтому Катар сложно изолировать. По-моему, шаг Саудовской Аравии исключительно символический. Кроме того, он дорогостоящий. Это вряд ли может задеть чьи-то интересы. Во-первых, на поставки продовольствия и товаров первой необходимости это никак не повлияет. Во-вторых, с военной точки зрения это ничего не меняет. Все базы, которые там находятся, – это авиабазы".