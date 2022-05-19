Протесты, "контртеррористическая операция", гибель мирных людей. Что стоит за беспорядками в Горном Бадахшане? - "РО"

18:41 19.05.2022 Май 19, 2022

Хорог - столица отдаленной Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана



Антиправительственные протесты в Хороге, столице Горно- Бадахшанской автономной области Таджикистана, распространились на другие части региона.



Власти объявили "контртеррористическую операцию", погибли люди. Горный Бадахшан - это 45 процентов территории страны, где проживает всего три процента населения Таджикистана, но они не хотят подчиняться Душанбе. Почему?



Очередные беспорядки в таджикской автономной области Горный Бадахшан разразились после того, как власти отказались удовлетворить список требований протестующих, в том числе расследовать убийство полицией местного жителя, вызвавшее бурные протесты в ноябре прошло года, освободить активистов из тюрем и отправить в отставку главу автономной области Алишера Мирзонабота и мэра города Ризо Назарзоду.



Официальные лица говорят, что в результате беспорядков, вспыхнувших 16 мая в Хороге, были убиты восемь протестующих и один полицейский. Столкновения между полицией и демонстрантами перекинулись на другие районы малонаселенного автономного округа.



Корни проблем в Горно-Бадахшанской области и взаимного недоверия между местным населением и центральной властью имеют давнюю историю.



В регионе, который составляет 45 процентов территории страны, но в котором проживает всего три процента населения Таджикистана, было много ожесточенных протестов и стычек, в том числе беспорядки в июле 2012 года - самые кровопролитные боевые действия в Таджикистане со времен гражданской войны 1992–1997 годов. Власти тогда заявили, что в результате беспорядков, спровоцированных смертельным ножевым ранением главы регионального ГКНБ, погибло около 40 человек. Однако, по сообщениям других источников, погибших было тогда более 200.



Правительство обвинило в нападении местного лидера Толиба Аембекова и начало военную операцию против возглавляемой им вооруженной группы. Он отверг это обвинение. Во время той военной операции правительство направило в регион сотни военнослужащих, которые продолжают там находиться и по сей день, несмотря на возражения местных жителей.



Два года спустя в Хороге вновь вспыхнули беспорядки, в результате которых по меньшей мере четыре человека погибли и шестеро получили ранения.



МЕСТНЫЕ ЛИДЕРЫ



Толиб Аембеков входит в десятку так называемых неформальных лидеров Горного Бадахшана, которые, к большому неудовольствию Душанбе, обладают большим влиянием в своих общинах.



Аембеков был членом объединенной оппозиции, выступавшей против правительства в гражданской войне 1992–1997 годов, в результате которой погибли десятки тысяч жителей страны, а более миллиона таджикистанцев были лишены крова.



Аембеков был назначен командиром пограничного отряда в рамках реализации мирного соглашения и занимал эту должность на протяжении нескольких лет.

Некоторых неформальных лидеров обвинили в причастности к контрабанде наркотиков, оружия и драгоценных камней. Их вооруженные сторонники были замешаны в нападениях и убийствах государственных чиновников.



Душанбе возлагает вину за последние беспорядки на одного из влиятельных местных лидеров - Махмадбокира Махмадбокирова - и его соратников.



В феврале 58-летнему Махмадбокирову было официально предъявлено обвинение в оскорблении и применении силы в отношении представителя правительства, а также в разжигании межнациональной розни. Он отрицает обвинение.



В 2018 году правительство предостерегло Аембекова, Махмадбокирова и еще пятерых неформальных лидеров против участия в "преступной" деятельности. В последние месяцы Душанбе возобновил давление на неформальных лидеров и других видных деятелей Горного Бадахшана.



В конце апреля влиятельный деятель Амриддин Аловатшоев, экстрадированный из России в январе, был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинениям, среди которых - захват заложников и лишение людей свободы.



Родственники 44-летнего Аловатшоева назвали обвинения безосновательными. 13 мая Чоршанбе Чоршанбиев, пользующийся популярностью боец смешанных единоборств из Горного Бадахшана, был приговорен к восьми годам шести месяцам лишения свободы по обвинению в призывах к свержению правительства. 26-летний Чоршанбиев отрицает обвинения. Он был арестован в декабре после депортации из России и сейчас находится в заключении.



17 мая источники Таджикской редакции Азаттыка - Радио Озоди - сообщили, что Душанбе добивается экстрадиции еще нескольких влиятельных фигур из общины коренных жителей Горного Бадахшана в России.



ОБВИНЕНИЯ В СЕПАРАТИЗМЕ



На протяжении ряда лет таджикские официальные лица утверждали, что определенные элементы в обособленном в лингвистическом плане регионе добиваются независимости Горного Бадахшана от Таджикистана.



Местное правительство провозгласило независимость от Таджикистана, когда в 1992 году началась гражданская война, но в течение многих лет никаких публичных призывов к независимости со стороны какой-либо группы или видных деятелей в автономной области не было.



Большая часть населения Горного Бадахшана, которая составляет около 230 тысяч человек, является последователем исмаилизма - ответвления шиитского ислама, в то время как большинство населения Таджикистана - мусульмане-сунниты.



Официальным языком в провинции является таджикский, но в своей повседневной жизни люди говорят на местных языках, таких как шугни, рушани, бартанги и язгулями.



Хорог 16 мая

Хорог 16 мая

По словам таджикского эксперта по политическим вопросам, причина продолжающейся напряженности в регионе больше связана с "неправильной политикой" правительства, нежели со стремлением к независимости или большей автономии.



- Пока что официальные требования протестующих ограничиваются проблемами полицейского беззакония. Протестное движение носит скорее социальный характер, а все его лидеры традиционно дистанцируются от политической оппозиции, - сказал эксперт Таджикской редакции Азаттыка на условиях анонимности.



Однако он предупредил, что "если правительство продолжит прибегать к деспотичным методам, то в будущем движение радикализируется". Аналитик добавил, что правительству также следует рассмотреть жалобы людей, которые недовольны тем, что "все доходы от природных ресурсов провинции контролируются правительством, а взамен регион получает лишь минимальные субсидии".



КАК ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ?



Некоторые местные жители говорят, что правительство не доверяет жителям Горного Бадахшана и не считает их "равными".



- Власти относятся к нам как к пасынкам, потому что у нас другой язык. Они даже не считают нас мусульманами, - сказал Таджикской редакции Азаттыка один из жителей Хорога.



По словам мужчины, говорившего на условиях анонимности по соображениям безопасности, "многие люди в области считают, что [таджикские] власти хотят, чтобы территория Горного Бадахшана была частью Таджикистана, но не его жители".



По словам жителя Хорога, горожане так же скептически относятся к правительству в Душанбе.



- Это правительство не представляет наши интересы. Это не мое правительство, - заявил он.



На вопрос, будут ли люди доверять правительству, если оно удовлетворит их недавние требования, такие как отставка местных глав и освобождение арестованных, мужчина ответил, что "это могло бы помочь".



- Если президент Эмомали Рахмон согласится с этими конкретными требованиями, люди здесь воспримут это как жест доброй воли, это могло бы что-то изменить, - сказал он Таджикской редакции Азаттыка.



Чтобы попытаться завоевать доверие жителей Горного Бадахшана, правительству следует начать с восстановления интернета - который власти отключили еще в ноябре прошлого года, - чтобы люди могли общаться с внешним миром, считает эксперт по Центральной Азии Эдвард Лемон.



По словам исследователя Лемона из Техасского университета A&M, властям следует "прекратить применять насилие против мирных демонстрантов" и пресечь нападки на СМИ, которые предпринимают попытки освещать события в регионе.



- Правительство должно проявлять терпимость к местному гражданскому обществу с учетом неформальных лидеров и поддерживать сети, а не пытаться их устранить и навязать исключительно единоличное господство, - сказал он.



Но Лемон не верит в то, что правительство примет меры для разрядки напряженности, и полагает, что "вместо этого усилит репрессии против памирцев".



Перевела с английского Алиса Вальсамаки. Источник - Радио Озоди

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