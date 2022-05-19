 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.05.2022
19:34  Алишер Усманов и Ирина Винер решили развестись после 30 лет брака
19:27  ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Convidecia
19:20  Буш-младший подал Саакашвили идею воевать против русских
19:13  Алуа Балкибекова завоевала серебряную медаль ЧМ-2022 по боксу
18:41  Протесты, "контртеррористическая операция", гибель мирных людей. Что стоит за беспорядками в Горном Бадахшане? - "РО"
18:31  Государство Катар скоро станет островом
14:37  Европа захлебнется от голодных африкано-арабских мигрантов

13:53  Токаев вывел Сару Назарбаеву из состава Президентской комиссии по женским вопросам
13:00  "Коллективный Запад" исчезает на наших глазах, - Владимир Можегов
12:59  Полшага до войны: протесты в Таджикистане пытаются подавить силой, - Олег Кусов
12:56  Нетипичная война, - полковник армии США Ричард Блэк
12:54  Элита с клюшками: что скрывает Казахстанская федерация гольфа
12:52  На Каспии продолжается мор тюленей
12:48  Les Echos: Европа хотела наказать Путина газовым эмбарго, но сама попала в ловушку
12:46  Дорога в нитуда. LRT в Нур-Султане - разобрать/нельзя собрать...
12:44  Новый мега-кризис назревает в Иране, - Хавьер Солана, Карл Бильдт
12:42  США обманули европейцев - альтернативы российскому газу у Старого Света нет, - "СП"
12:40  Похоже, в Таджикистане начинается гражданская война. Что там происходит и чем это грозит России, - Д.Антоненков
12:28  Таджикистан отказывается принимать российские пассажирские самолеты. Запад накажет
11:52  Дети грева. Топ-менеджмент Сбера массово сбежал из России
11:04  И снова о развитии Алматы. Зачем так чудовищно расширять границы города? - Г.Илеуова
11:02  "Призываем к открытому диалогу" - западные послы лезут в тадж-дела
10:55  TSMC, или Опасные игры вокруг Тайваня, - В.Катасонов
10:24  Песков и Лавров резко поменяли риторику. Гибридным приказано быть патриотами? - "МК"
10:13  Афганистан задолжал Узбекистану и Таджикистану за электроэнергию более $100 млн
10:03  Китай превращает Синьцзян, где живут уйгуры, в крупную тюрьму, - Associated Press
09:59  Бумажный тигр или военно-политический блок. 30 лет деятельности ОДКБ, - Хурсанд Хуррамов
09:39  Главарь "Азова" херой Украины Паламар сдался в плен
09:14  Демилитаризация. Семипалатинские оборонщики разворовали казахстанские танки. На миллиард тенге!
08:44  Чтобы спасти США от топливного кризиса Байден идет на уступки Венесуэле
00:53  В ходе "контртеррористической операции" в Рушанском районе ГБАО погибли 8 человек, ранены 11 - ТаджМВД
00:39  Душанбе на Памире провел спецоперацию. Давление на Горный Бадахшан провоцирует сепаратизм исмаилитов, - В.Панфилова
00:36  По Ирану могут покатиться "Огненные колесницы". Израиль демонстрирует готовность к силовому сценарию
00:20  Херсон как модель возвращения земель в лоно русского мира, - Э.Биров
00:14  Бизнес на Укр-голодоморе, - Св.Князев
00:10  КазАнтикор задержал президента компании "ЦТС", подконтрольной Сатыбалды Назарбаеву
00:08  Вынужденный пересмотр графика "Большой игры", - Д.Минин
Среда, 18.05.2022
21:19  Путин наградил молодого президента Туркмении орденом Дружбы. За неведомые заслуги
21:02  200 вооруженных боевиков атаковали тадж-войска на Памирском тракте - убит 1 офицер и ранено 13 солдат
19:53  Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции
19:48  Находящийся в командировке в Германии Кырминздрав Бейшеналиев обвинен во взятках
14:19  Что означает порученная Токаевым "инвентаризация нерешенных вопросов с Россией", - А.Пухаев
13:53  В Душанбе задержана активистка-подстрекательница Ульфатхоним Мамадшоева
13:28  География вооруженных конфликтов в Восточном полушарии до 2035 года, - А.Школьников
13:26  "Экологизация" - развитый мир хочет решить глобальные проблемы за счет мира развивающегося, - Андрей Светлов
13:25  Сколько получает и на что тратит государственные деньги Казмедиахолдинг "Хабар"
13:22  Главы спецслужб Узбекистана и Киргизии вместе пытаются описать Гавасайский спорный участок границы
13:20  Карагандинские чиновники продают на аукционе... пачку печенья и мотошлем
13:18  Изъятие собственности. Закон нужен кыргызстанцам, но пишут его под государство
13:11  Толпы женщин перекрывают дороги в Нур-Султане. Дайте свет и воду, ироды!
13:09  Расширение НАТО на север - логика безумия, - "Хуаньцю шибао"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Протесты, "контртеррористическая операция", гибель мирных людей. Что стоит за беспорядками в Горном Бадахшане? - "РО"
18:41 19.05.2022

Май 19, 2022
Хорог - столица отдаленной Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана

Антиправительственные протесты в Хороге, столице Горно- Бадахшанской автономной области Таджикистана, распространились на другие части региона.

Власти объявили "контртеррористическую операцию", погибли люди. Горный Бадахшан - это 45 процентов территории страны, где проживает всего три процента населения Таджикистана, но они не хотят подчиняться Душанбе. Почему?

Очередные беспорядки в таджикской автономной области Горный Бадахшан разразились после того, как власти отказались удовлетворить список требований протестующих, в том числе расследовать убийство полицией местного жителя, вызвавшее бурные протесты в ноябре прошло года, освободить активистов из тюрем и отправить в отставку главу автономной области Алишера Мирзонабота и мэра города Ризо Назарзоду.

Официальные лица говорят, что в результате беспорядков, вспыхнувших 16 мая в Хороге, были убиты восемь протестующих и один полицейский. Столкновения между полицией и демонстрантами перекинулись на другие районы малонаселенного автономного округа.

Корни проблем в Горно-Бадахшанской области и взаимного недоверия между местным населением и центральной властью имеют давнюю историю.

В регионе, который составляет 45 процентов территории страны, но в котором проживает всего три процента населения Таджикистана, было много ожесточенных протестов и стычек, в том числе беспорядки в июле 2012 года - самые кровопролитные боевые действия в Таджикистане со времен гражданской войны 1992–1997 годов. Власти тогда заявили, что в результате беспорядков, спровоцированных смертельным ножевым ранением главы регионального ГКНБ, погибло около 40 человек. Однако, по сообщениям других источников, погибших было тогда более 200.

Правительство обвинило в нападении местного лидера Толиба Аембекова и начало военную операцию против возглавляемой им вооруженной группы. Он отверг это обвинение. Во время той военной операции правительство направило в регион сотни военнослужащих, которые продолжают там находиться и по сей день, несмотря на возражения местных жителей.

Два года спустя в Хороге вновь вспыхнули беспорядки, в результате которых по меньшей мере четыре человека погибли и шестеро получили ранения.

МЕСТНЫЕ ЛИДЕРЫ

Толиб Аембеков входит в десятку так называемых неформальных лидеров Горного Бадахшана, которые, к большому неудовольствию Душанбе, обладают большим влиянием в своих общинах.

Аембеков был членом объединенной оппозиции, выступавшей против правительства в гражданской войне 1992–1997 годов, в результате которой погибли десятки тысяч жителей страны, а более миллиона таджикистанцев были лишены крова.

Аембеков был назначен командиром пограничного отряда в рамках реализации мирного соглашения и занимал эту должность на протяжении нескольких лет.
Некоторых неформальных лидеров обвинили в причастности к контрабанде наркотиков, оружия и драгоценных камней. Их вооруженные сторонники были замешаны в нападениях и убийствах государственных чиновников.

Душанбе возлагает вину за последние беспорядки на одного из влиятельных местных лидеров - Махмадбокира Махмадбокирова - и его соратников.

В феврале 58-летнему Махмадбокирову было официально предъявлено обвинение в оскорблении и применении силы в отношении представителя правительства, а также в разжигании межнациональной розни. Он отрицает обвинение.

В 2018 году правительство предостерегло Аембекова, Махмадбокирова и еще пятерых неформальных лидеров против участия в "преступной" деятельности. В последние месяцы Душанбе возобновил давление на неформальных лидеров и других видных деятелей Горного Бадахшана.

В конце апреля влиятельный деятель Амриддин Аловатшоев, экстрадированный из России в январе, был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинениям, среди которых - захват заложников и лишение людей свободы.

Родственники 44-летнего Аловатшоева назвали обвинения безосновательными. 13 мая Чоршанбе Чоршанбиев, пользующийся популярностью боец смешанных единоборств из Горного Бадахшана, был приговорен к восьми годам шести месяцам лишения свободы по обвинению в призывах к свержению правительства. 26-летний Чоршанбиев отрицает обвинения. Он был арестован в декабре после депортации из России и сейчас находится в заключении.

17 мая источники Таджикской редакции Азаттыка - Радио Озоди - сообщили, что Душанбе добивается экстрадиции еще нескольких влиятельных фигур из общины коренных жителей Горного Бадахшана в России.

ОБВИНЕНИЯ В СЕПАРАТИЗМЕ

На протяжении ряда лет таджикские официальные лица утверждали, что определенные элементы в обособленном в лингвистическом плане регионе добиваются независимости Горного Бадахшана от Таджикистана.

Местное правительство провозгласило независимость от Таджикистана, когда в 1992 году началась гражданская война, но в течение многих лет никаких публичных призывов к независимости со стороны какой-либо группы или видных деятелей в автономной области не было.

Большая часть населения Горного Бадахшана, которая составляет около 230 тысяч человек, является последователем исмаилизма - ответвления шиитского ислама, в то время как большинство населения Таджикистана - мусульмане-сунниты.

Официальным языком в провинции является таджикский, но в своей повседневной жизни люди говорят на местных языках, таких как шугни, рушани, бартанги и язгулями.

Хорог 16 мая
Хорог 16 мая
По словам таджикского эксперта по политическим вопросам, причина продолжающейся напряженности в регионе больше связана с "неправильной политикой" правительства, нежели со стремлением к независимости или большей автономии.

- Пока что официальные требования протестующих ограничиваются проблемами полицейского беззакония. Протестное движение носит скорее социальный характер, а все его лидеры традиционно дистанцируются от политической оппозиции, - сказал эксперт Таджикской редакции Азаттыка на условиях анонимности.

Однако он предупредил, что "если правительство продолжит прибегать к деспотичным методам, то в будущем движение радикализируется". Аналитик добавил, что правительству также следует рассмотреть жалобы людей, которые недовольны тем, что "все доходы от природных ресурсов провинции контролируются правительством, а взамен регион получает лишь минимальные субсидии".

КАК ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ?

Некоторые местные жители говорят, что правительство не доверяет жителям Горного Бадахшана и не считает их "равными".

- Власти относятся к нам как к пасынкам, потому что у нас другой язык. Они даже не считают нас мусульманами, - сказал Таджикской редакции Азаттыка один из жителей Хорога.

По словам мужчины, говорившего на условиях анонимности по соображениям безопасности, "многие люди в области считают, что [таджикские] власти хотят, чтобы территория Горного Бадахшана была частью Таджикистана, но не его жители".

По словам жителя Хорога, горожане так же скептически относятся к правительству в Душанбе.

- Это правительство не представляет наши интересы. Это не мое правительство, - заявил он.

На вопрос, будут ли люди доверять правительству, если оно удовлетворит их недавние требования, такие как отставка местных глав и освобождение арестованных, мужчина ответил, что "это могло бы помочь".

- Если президент Эмомали Рахмон согласится с этими конкретными требованиями, люди здесь воспримут это как жест доброй воли, это могло бы что-то изменить, - сказал он Таджикской редакции Азаттыка.

Чтобы попытаться завоевать доверие жителей Горного Бадахшана, правительству следует начать с восстановления интернета - который власти отключили еще в ноябре прошлого года, - чтобы люди могли общаться с внешним миром, считает эксперт по Центральной Азии Эдвард Лемон.

По словам исследователя Лемона из Техасского университета A&M, властям следует "прекратить применять насилие против мирных демонстрантов" и пресечь нападки на СМИ, которые предпринимают попытки освещать события в регионе.

- Правительство должно проявлять терпимость к местному гражданскому обществу с учетом неформальных лидеров и поддерживать сети, а не пытаться их устранить и навязать исключительно единоличное господство, - сказал он.

Но Лемон не верит в то, что правительство примет меры для разрядки напряженности, и полагает, что "вместо этого усилит репрессии против памирцев".

Перевела с английского Алиса Вальсамаки.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652974860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2022 года №894
- Главы Правительств Казахстана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Об изменениях в Конституцию
- О некоторых вопросах участия в республиканском референдуме
- Азат Перуашев обсудил с мангистаусцами конституционную реформу и решение местных проблем
- Министр Каирбек Ускенбаев дал распоряжения касательно реализации программы льготного автокредитования
- Диалог в сфере региональной безопасности между Центральной Азией и ЕС состоялся в Брюсселе
- Принудительный снос за незаконное строительство
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  