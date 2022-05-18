Алуа Балкибекова завоевала серебряную медаль ЧМ-2022 по боксу

19:13 19.05.2022

Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова (48 кг) проиграла в финале женского мирового первенства по боксу, уступив в решающем поединке турчанке Айсе Чагирыр, сообщает Zakon.kz.



Чемпионка Азии Алуа Балкибекова уверенно начала финальный поединок, захватив лидерство с первых минут, и по итогам стартового раунда вела 5:0 решением судей.



В дальнейшем, к сожалению, ситуация изменилась, за оставшиеся два раунда арбитры отдали свои голоса хозяйке ринга. Айса Чагирыр в итоге и стала золотой медалисткой мирового первенства.



Алуа Балкибекова довольствуется серебряной наградой.







Также ранее бронзовыми призерами ЧМ-2022 стали Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (70).



Куандык Шынасилов

Турция