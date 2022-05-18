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|Алуа Балкибекова завоевала серебряную медаль ЧМ-2022 по боксу
19:13 19.05.2022
Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова (48 кг) проиграла в финале женского мирового первенства по боксу, уступив в решающем поединке турчанке Айсе Чагирыр, сообщает Zakon.kz.
Чемпионка Азии Алуа Балкибекова уверенно начала финальный поединок, захватив лидерство с первых минут, и по итогам стартового раунда вела 5:0 решением судей.
В дальнейшем, к сожалению, ситуация изменилась, за оставшиеся два раунда арбитры отдали свои голоса хозяйке ринга. Айса Чагирыр в итоге и стала золотой медалисткой мирового первенства.
Алуа Балкибекова довольствуется серебряной наградой.
Также ранее бронзовыми призерами ЧМ-2022 стали Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (70).
Куандык Шынасилов
Турция