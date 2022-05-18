ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Convidecia

19:27 19.05.2022

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила экстренное применение вакцины от коронавирусной инфекции Convidecia производства китайской компании CanSino Biologics. Об этом сообщается на сайте организации в четверг, 19 мая.



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Convidecia - однокомпонентная вакцина.



В ВОЗ отметили, что эффективность новой вакцины против симптоматической формы COVID-19 составляет 64%, против тяжелой формы - 92%, передает RT.



Ранее в этот день руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что через какое-то время в России могут появиться новые штаммы коронавируса, сообщается на сайте kp.ru.



При этом она подчеркнула, что предсказать, насколько они будут заразны и смогут ли вызывать более тяжелое течение заболевания, пока невозможно.



По данным ведомства на 17 мая, 99,24% случаев COVID-19 в России приходится на штамм "Омикрон", а 0,3% - на "Дельту".



В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V", "Спутник Лайт", "Спутник М", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н", "КовиВак" и "Конвасэл".