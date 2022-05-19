Власти Шри-Ланки признали дефолт страны

00:03 20.05.2022

Текст: Владислав Шабловский

Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8756)

19 мая 22



Власти Шри-Ланки подтвердили свой дефолтный статус, поскольку страна по-прежнему не может выполнять свои обязательства по оплате внешнего долга. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова главы Центрального банка Шри-Ланки Нандалала Вирасингхе.

Жителям Коломбо приходится часами ждать в очереди за топливом на АЗС. Но бензина в стране нет. Фото: REUTERSЖителям Коломбо приходится часами ждать в очереди за топливом на АЗС. Но бензина в стране нет. Фото: REUTERS

Жителям Коломбо приходится часами ждать в очереди за топливом на АЗС. Но бензина в стране нет. Фото: REUTERS

Поскольку в четверг истекла 30-дневная отсрочка для платежей по внешнему долгу Шри-Ланки, банкир заявил, что технически есть все основания называть государство дефолтным. Ранее руководство Шри-Ланки уже отмечало, что не в состоянии покупать зарубежное топливо, потому что у страны нет на это денег.



МИД призвал россиян в Шри-Ланке не покидать места проживания до отмены комендантского часа

Ситуацию, сложившуюся на Шри-Ланке, иначе как патовой не назовешь. По всей стране люди стоят в огромных очередях на заправках, но бензина нет нигде. РИА Новости приводит слова главы правительства Ранила Викрамасингхе, пояснившего, что отсутствие в стране топлива (в частности нефти) вынуждает власти отключать электроэнергию. Премьер даже не исключил вариант, при котором свет в дома ланкийцев не будут подавать по 15 часов в день. Но и это лишь часть проблем: жители острова столкнулись с критическим недостатком продовольствия и средств первой необходимости. Например, ассоциация местных пекарен уже предупредила ланкийцев о готовности в скором времени прекратить изготовление хлеба и других изделий - значительно подорожавшая мука им попросту не по карману.



По всей стране люди стоят в огромных очередях на заправках, но бензина нет нигде

Нынешний финансово-экономический коллапс в Шри-Ланке - самое тяжелое испытание для страны с того момента, как она стала независимой в 1948 году. Его основной причиной стали последствия пандемии, которая больно ударила по туристической отрасли Шри-Ланки - ключевой статьи доходов государства. Резкое уменьшение числа туристов привело к тому, что с конца 2021 года возникла острая нехватка иностранной валюты. Среди других факторов выделяются и просчеты правительства, в частности - неэффективная сельскохозяйственная политика и пока не оправдавшее себя инвестиционное взаимодействие с Китаем. Государство перешло в режим тотальной экономии буквально на всем, а также радикально уменьшило импорт. Однако и это не спасло страну от стремительного экономического пике. В апреле правительство прекратило выплачивать свой внешний долг, составляющий 51 миллиард долларов, и объявило дефолт по внешним обязательствам. Сейчас же местные власти признали, что Шри-Ланка - официально банкрот.



Правительство пытается хоть как-то вывести ланкийский корабль из этого финансово-экономического шторма. Оно договорилось со Всемирным банком о выделении Шри-Ланке финансовой помощи в размере 160 миллионов долларов. Впрочем, этой крошечной суммы точно не хватит, чтобы стабилизировать ситуацию. Как пишет ТАСС, новый премьер вдвое понизил траты своей канцелярии и надеется на помощь извне. Но помогут ли эти меры поднять с колен полумертвую ланкийскую экономику - покажет время. Точнее, ближайшие несколько месяцев.