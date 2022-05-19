Карабах хотят сделать центром тюркского мира. Шуша поборется с казахским Туркестаном

00:56 20.05.2022

Город Шуша поборется за это звание с казахстанским проектом "Туркестан"

Ярослав Инородцев



19 мая 2022



В крупнейшем городе Нагорного Карабаха Шуше, который осенью 2020 года перешел под контроль азербайджанской армии, предложили собрать "саммит" религиозных лидеров тюркоязычных стран. Сложно вообразить, с каким чувством приедут христиане Казахстана и Киргизии в город, который возвышается на горе над Степанакертом, столицей непризнанного армянского анклава. Восстановление Шуши символизирует доминирование мусульман в регионе.

Председатель Управления мусульман Кавказа шуйх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сообщил журналистам, что в Шуше состоится собрание религиозных лидеров тюркоязычных стран. По словам духовного деятеля, своеобразный саммит планируется провести в конце сентября – начале октября с.г. Он отметил, что в мероприятии ожидается участие религиозных лидеров Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Азербайджана. "Я надеюсь, что в будущем подобные конференции и встречи будет возможно проводить и на других освобожденных территориях, – сказал Пашазаде, имея в виду населенные пункты Карабаха, откуда были изгнаны армянские войска и гражданское население. – Тем самым мы сможем довести до сведения международной общественности азербайджанские реалии, армянский вандализм на освобожденных территориях".



Любопытно, что, когда в Карабахе завершались военные действия, окончившиеся успехом для Азербайджана, в Казахстане вовсю развивали свой проект по созданию "духовного центра тюркского мира". Как писала "НГ" (см. номер от 06.10.20), в то время "отец нации" Нурсултан Назарбаев курировал масштабное строительство в городе Туркестан на базе заповедника "Хазрет Султан". Однако события января с.г. пошатнули положение Казахстана на гипотетической карте проекта "Великий Туран". Страна сейчас пытается лавировать между Россией, Китаем и Западом в условиях, диктуемых специальной военной операцией РФ в Украине и западными санкциями против Москвы. Еще более безнадежно положение поборника евразийства Нурсултана Назарбаева. В результате январских беспорядков его влияние сведено к нулю.



Нейтральный в отношении противоборства России и Запада статус Азербайджана, наоборот, повысился. Близость к Турции и наращивание газового экспорта в Европу дали Баку возможность почувствовать себя в качестве "кочующего" центра тюркского мира. Кроме того, в соседней Армении – тяжелое внутриполитическое положение, там многодневные уличные беспорядки. Аванпост исламско-тюркского мира, город Шуша, нависший и физически, и символически над христианской ойкуменой, – действительно яркий символ торжества тюркского ислама.



Однако заметим, что Пашазаде говорил о собрании религиозных лидеров вообще, а не только мусульман. В бывшей советской Средней Азии сохраняется значительное присутствие православного христианства. Да и в самом Азербайджане существует митрополия РПЦ, которая, впрочем, неизменно демонстрирует абсолютную лояльность властям в Баку. Все же присутствие представителей РПЦ на форуме, где, безусловно, будет звучать резкая критика Армянской апостольской церкви, которая допустила разрушение и осквернение мусульманских памятников Карабаха, может сыграть не вполне конструктивную роль в межхристианских отношениях. Между тем в связи с украинскими событиями Московский патриархат и так оказался в определенной изоляции от многих христианских сообществ мира.