Оппозиция в Кыргызстане: кривое зеркало властей, - Д.Подольская

08:40 20.05.2022

20 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Депутаты седьмого созыва показали президентской администрации зубы.



Штрафы, наркотики, спекулянты. О чем говорят депутаты

Профильный комитет отклонил в первом чтении резонансный законопроект о курултае, инициированный Садыром Жапаровым. Нардепы также раскритиковали намерение главы кабинета министров Акылбека Жапарова передать ТНК "Дастан" Министерству цифрового развития. Ведомство сейчас возглавляет бывший водитель Алексея Ширшова Талант Иманов.



Вряд ли можно говорить о том, что Жогорку Кенеш выходит из контроля и становится оппозиционным. Эксперты тоже в этом сомневаются, как и в том, что в стране есть авторитетные политики, способные противостоять власти.



Пусть говорят

Политолог Медет Тюлегенов считает, что системная, конструктивная оппозиция в Кыргызстане пока не сформировалась. Отдельных депутатов, выступающих против инициатив, спущенных сверху, можно отнести, скорее, к фрондерам, нежели к серьезным оппонентам.



"Посмотрим, будет ли впоследствии оказано на них давление и в каком виде: уголовные ли дела возбудят или фальшивые дипломы найдут. Нужно также посмотреть, насколько регулярна будет критика, и по каким вопросам", - сказал он.



Пока что утверждать, что парламент стал оппозиционным, преждевременно. Тем более несогласные в меньшинстве.



Медет Тюлегенов

Аналогичной точки зрения придерживается эксперт Шерадил Бактыгулов. Он считает, что оппонирующего блока в Жогорку Кенеше нет. Отдельных, недовольных политикой Старой площади депутатов не следует называть оппозиционерами.



В качестве доказательства он приводит итоги голосования по резонансным инициативам президента или кабмина. К примеру, законопроект о легализации игорной деятельности. Парламентарии поддержали его в первом чтении со значительным перевесом. Такая же картина наблюдалась, когда депутаты рассматривали отправку наших войск в составе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан.



Есть отдельные законотворцы, выступающие против, но их мало и они опираются на личное отношение к главе государства по принципу "нравится - не нравится".



Шерадил Бактыгулов

Он напомнил, что главный критерий определения оппозиции - предложение реформ, отличных от официального курса. Отсюда и цель - прийти во власть, чтобы реализовать задуманное.



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Но в Кыргызстане, как подчеркнул Шерадил Бактыгулов, никогда не было оппозиции. В том смысле, в каком она представлена в политологии. Есть люди, которые отражают оппозиционные настроения, но доверия они не вызывают.



"Потому что в разные годы были во власти и превратились в оппозиционеров только после того, как потеряли должность", - сказал политолог.



Не в пользу отечественных политиков говорит и то, что на долгосрочную перспективу они не работают.



Настоящий оппозиционер будет бороться за реализацию своей альтернативной тактики с далеко идущими последствиями, а не за кратковременные преференции.



Шерадил Бактыгулов

С ним согласен и политолог Эмиль Джураев. В Кыргызстане оппозиционерами становятся не по убеждению. В ряды оппонентов вливаются бывшие чиновники и фигуранты политически мотивированных уголовных дел.



"В Жогорку Кенеше это вечные критики из фракции "Бутун Кыргызстан" во главе с Адаханом Мадумаровым. За пределами парламента - политики, не получившие мандаты, ныне это члены партии "Азаттык", социал-демократы, представители Объединенного демократического движения Кыргызстана. Есть отдельная группа - гражданские активисты, молодежь, журналисты. Они тоже выступают со своими претензиями. Но такое широкое определение оппозиции характерно только для Кыргызстана", - пояснил Эмиль Джураев.



Оппозиционеры - это люди, профессионально занимающиеся политикой и претендующие на власть. У правозащитников и сотрудников СМИ таких амбиций нет. Поэтому причислять их к системным оппонентам Старой площади некорректно.



Эмиль Джураев

Что же касается политиков, выступающих с критикой, то они очень разрозненны. У них нет реального политического веса, сторонников и больших денег. Поэтому, как полагают эксперты, серьезной опасности для властей они не представляют.



Запрос есть, идей нет

Эксперты отмечают - в становлении и динамичном развитии оппозиции заинтересованы должны быть прежде всего сами власти.



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Очевидно, что в нормальной демократической стране оппозиция должна быть по определению. К тому же обитатели "Белого дома" своими необдуманными действиями, ошибками и просчетами, наплевательским отношением к верховенству права и Конституции дают массу поводов для критики и недовольства. Но минус носителей альтернативной точки зрения - в зависимости от политической конъюнктуры.



Профессор Зайнидин Курманов считает, что проблема еще и в том, что в Кыргызстане нет элит. Есть лица, принимающие решения. Но назвать их мыслящими, думающими нельзя.



Оппозиция - это зазеркалье власти, и каждый управленец получает себе таких оппонентов, каких заслуживает.



Пока оппозиционное поле свободно для маневров. Став президентом, Садыр Жапаров обещал, что зачистку проводить не будет и готов воспринимать критику. Однако на практике все получилось ровно наоборот. Несогласные попадают под уголовное преследование.



Эксперты отмечают: если Садыр Жапаров по примеру своих предшественников - Алмазбека Атамбаева и прочих - нейтрализует оппозицию, отправив недовольных за решетку, политики станут бояться открыто противостоять властям.



К тому же сейчас под угрозой и личная безопасность. А ОПГ, с которой имитируют борьбу, чувствует себя как никогда более уверенно.