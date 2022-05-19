Глава Кырминздрава обвинил всех троих своих заместителей в заговоре

08:42 20.05.2022

20 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Сюжет: Скандалы с чиновниками

Скандал в Минздраве. Алымкадыр Бейшеналиев о своих заместителях



Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев считает, что его заместители саботировали и тормозили проводимые реформы. Об этом говорится в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.



По его словам, после сообщения, что замы требуют отставки главы ведомства, он теперь твердо уверен в том, что в их отношении были приняты верные решения.



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"Дело в том, что после моего приезда я собирался рассмотреть вопрос о соответствии моих заместителей занимаемой должности. Теперь все мои догадки и наблюдения подтвердились, потому что именно заместителями саботировались и тормозились проводимые реформы. К тому же, теперь понятно, кто стоит за спектаклем с передачей взятки в Джети-Огузе", - сообщил он.



Чиновник добавил, что слив информации владельцам учебных заведений, игнорирование замечаний по работам косметологических салонов, нарушения на фармацевтическом рынке, нарушения в работах частных клиник и лабораторий, поверхностная работа по отравлениям людей после посещения мест общепита и в результате покупки быстропортящейся продукции в торговых точках, проваленная цифровизация системы здравоохранения, неэффективное использование донорских средств и многое другое - вот это и есть коррупция в системе здравоохранения, ведущая к развалу и ухудшению самой системы здравоохранения, ухудшению предоставления медицинских услуг и в госклиниках, и в частном секторе.



За каждым направлением закреплен соответствующий заместитель, и результаты общественность видит - нулевая отдача, интриги, скандалы и черный пиар.



Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что до последнего момента надеялся, что заместители будут работать и принимать активное участие в реформировании, осознают, какой ответственный фронт работы предстоит.



"Видимо, то, что коррупция во время пандемии осталась безнаказанной, дало им уверенность в том, что можно и дальше работать только себе во благо, и развязало руки. Все сегодняшние жалобщики работают в Министерстве здравоохранения более двадцати-десяти лет, поэтому я смело могу заявить об их причастности к развалу работы медицинской отрасли. Поэтому их увольнение из Минздрава будет только облегчением как для сотрудников всей системы здравоохранения, так и для граждан. И теперь можно будет со спокойной совестью провести расследования по хищениям средств и гуманитарной помощи в пандемию 2020 года, и довести всю информацию до общественности", - сообщил министр.



Напомним, ранее на пресс-конференции заместители министра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов, Жалалидин Рахматуллаев и Жапаркул Ташиев выступили с обращением на имя президента Садыра Жапарова и главы кабмина Акылбека Жапарова. Медики просят рассмотреть соответствие Алымкадыра Бейшеналиева занимаемой должности.