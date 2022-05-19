Токаев еще раз реформировал КазКНБ. Структура не той системы...

08:50 20.05.2022

Токаев подписал указ о реформировании деятельности КНБ



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании Комитета национальной безопасности. Утверждена обновленная структура КНБ, сообщает Zakon.kz.

Данным указом внесены поправки в 15 указов президента РК, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности.



Также утверждена обновленная структура КНБ.

Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ.



Анастасия Стативкина