Хватит миндальничать с нашими "бывшими", - глава комитета СНГ РосГосдумы Леонид Калашников

08:55 20.05.2022

Л. Калашников: Латвия и Польша лишь "язык силы" понимают

Хватит миндальничать с нашими "бывшими"

Леонид Калашников

Много вопросов поступает о моем отношении к последним событиям в Латвии и в Польше. На самом деле, хуже нет, когда серьезно ссорятся близкие родственники, бывшие супруги - они становятся лютыми врагами. Эти же тоже наши бывшие - Польша, Латвия, да и Финляндия.



Финляндия была всегда сдержанна, но сейчас полезла в НАТО.



Что касается Польши. Поляки регулярно отличались "недружественным" поведением по отношению к нам, и в этом смысле необходимо им адекватно отвечать. Не уговорами, а очень жестко! Они, увы, понимают только такой язык. Я был у них. Мои предшественники перед ними каялись за то, что И.В. Сталин, якобы, уничтожил в Катыни военнопленных офицеров-поляков. Что было совершенно не подтверждено ни судом, ни прокуратурой. Но Госдума даже приняла по этому поводу обращение.



Мои предшественники из комитета по международным отношениям, из числа спикеров, принимали такого рода обращения. Я был категорически против. Я тогда говорил с трибуны Думы, что это решение еще аукнется. Поляки уничтожили практически всех наших военнопленных, которых они захватили в 1923-1924 гг. Замучили их в концлагере. Почти никто оттуда не вернулся. Но никто за них не извинился!



Я предупреждал тогда, что сначала вы примете обращение, а потом получите иск в ЕСПЧ. Так и получилось. Причем, ни одного документа нет, кроме этого Думского обращения. И оно стало основанием для иска - мол, вот, Дума же признала.



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Я, когда был с визитом в Польше, выступал в Сейме. Сказал: вы не про Катынь тут нам должны высказывать, вы должны извиниться за наших красноармейцев, которых вы здесь замучили. Им это, разумеется, очень не понравилось. И некоторым членам нашей делегации, кстати, тоже. Потому что тогда все строились перед этим Западом. Весь зал замер, повисла мертвая тишина.



Так вот, язык извинений они принимают как язык слабости. С ними надо говорить с позиции силы. Что-то обливать краской, понятно, не особо дипломатично, но устроили они эту провокацию с послом - надо устроить так, чтобы их посол вообще выехать за ворота не мог! Для этого у нас тоже есть возможности. И пусть потом думают 10 раз, прежде чем позволить своим негодяям подобные выходки. А по-другому с ними работать нельзя! И это, кстати, свойственно и для Западной Украины. Они гавкают только когда собираются целой стаей. А как только хвост им немного прижмут - начинают бояться.



Я предлагал, когда США у нас отняли консульские учреждения, отнять Спасо-Хаус - исторический особняк в центре Москвы, резиденцию американского посла с 1933 года. Но нашли какое-то совершенно незначимое здание, чуть ли не склад в Подмосковье. А нужно было не церемониться, потому что они-то забрали у нас резиденцию. Если мы себя ведем так, то сегодня это воспринимается как слабость.



Ситуация со сносом памятников в Латвии - тоже страница, которую я проходил. Я очень долго боролся против установки у нас памятников белочехам. В Самаре мне удалось этому воспрепятствовать. Меня поддержал нынешний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я боролся против установки памятника националистам, коллаборационистам, которые во время войны сотрудничали с немцами. И в этом смысле госвласть к ним относилась очень лояльно. У нас некоторые додумались даже Маннергейму доски открывать! Вы понимаете, о ком я. Так вот, надо убрать все это.



И второе: надо прекратить с этими странами всяческие отношения. У нас умудряются украсть, арестовав, 300 с лишним миллиардов долларов. Для нас это существенно? Существенно. А с той же Латвией у нас товарооборот - несколько десятков миллионов долларов. Надо просто прекратить с ними всякое взаимодействие. Если даже мы потеряем эти 10 миллионов долларов - пусть. Если ты враждебной стране отправляешь через ее порты грузы, ты же ей даешь зарабатывать. А Россия это делает.



С ними бороться надо тем, что для них существенно. Не поставлять им ни нефть, ни газ, ни электроэнергию. Мы как-нибудь переживем. Да, потеряем, но будем перерабатывать сами. Это раз. А два - надо снизить немедленно цены на коммунальные услуги для нашего населения.



Я только недавно вернулся из Туркменистана. Там Ашхабад отстроен так, что обгоняет даже Астану (Нур-Султан - ред.). Но главное - какие у них цены на бензин! Чтобы заправить 80 литров, нужно 2 доллара! Два! Сколько у нас стоит, чтобы заправить 80 литров? Под 100 долларов. В стране, в которой полно нефти и газа! Ну, снизьте же цены для населения!



В той же Туркмении еще недавно коммунальные услуги были бесплатными. Не так давно начали вводить плату, и то минимальную. Потому что очень много газа. Давайте, снизьте у нас цены на газ для людей. Вот что сегодня надо сделать.