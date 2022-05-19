 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.05.2022
11:42  Обретающийся в Британии имам и принц исмаилитов Ага Хан IV озабочен хаосом в своей Памирской вотчине
11:38  В Казшколы возвращен предмет из КазССР - "труд"
11:08  Российскую сеть McDonald’s хочет купить родственник Назарбаева - Боранбаев... сидящий в КазСИЗО
10:50  Скончался народный артист Кыргызстана телеведущий Бактыбек Мамытов
10:42  Милицейский генерал М.Баймукашев стал 1-м замом Совбеза Казахстана
10:24  Умер таджикский поэт, прозаик и драматург Мехмон Бахти
10:17  Зерно как важнейший стратегический ресурс, - В.Прохватилов

10:16  Бунтующий Горный Бадахшан. Введут ли в Таджикистан войска ОДКБ? - А.Уваров
09:04  В МинюстеKZ опровергли слухи о содержании семьи Елбасы за счет государства
09:03  За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
09:00  Итоги Памирского восстания: ликвидировано 8 и изолировано 114 "членов тергрупп"
08:58  Условия получения ВНЖ для трудовых мигрантов в России ужесточатся
08:55  Хватит миндальничать с нашими "бывшими", - глава комитета СНГ РосГосдумы Леонид Калашников
08:50  Токаев еще раз реформировал КазКНБ. Структура не той системы...
08:42  Глава Кырминздрава обвинил всех троих своих заместителей в заговоре
08:40  Оппозиция в Кыргызстане: кривое зеркало властей, - Д.Подольская
08:34  Обдурили как Махендру. Как советы Греты Тунберг разорили целое государство, - Т.Шафир
00:56  Карабах хотят сделать центром тюркского мира. Шуша поборется с казахским Туркестаном
00:32  Киргизско-таджикский конфликт: надежда только на Россию, - Айнур Курманов
00:09  Путин сменил стратегию с Украиной: операция "Истощение", - М.Ростовский
00:06  От "спецоперации" к "войне народной", - Александр Проханов
00:03  Власти Шри-Ланки признали дефолт страны
00:00  Опустошение Украины: реальные перспективы мобилизации и войны, - Ростислав Ищенко
Четверг, 19.05.2022
19:34  Алишер Усманов и Ирина Винер решили развестись после 30 лет брака
19:27  ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Convidecia
19:20  Буш-младший подал Саакашвили идею воевать против русских
19:13  Алуа Балкибекова завоевала серебряную медаль ЧМ-2022 по боксу
18:41  Протесты, "контртеррористическая операция", гибель мирных людей. Что стоит за беспорядками в Горном Бадахшане? - "РО"
18:31  Государство Катар скоро станет островом
14:37  Европа захлебнется от голодных африкано-арабских мигрантов
13:53  Токаев вывел Сару Назарбаеву из состава Президентской комиссии по женским вопросам
13:00  "Коллективный Запад" исчезает на наших глазах, - Владимир Можегов
12:59  Полшага до войны: протесты в Таджикистане пытаются подавить силой, - Олег Кусов
12:56  Нетипичная война, - полковник армии США Ричард Блэк
12:54  Элита с клюшками: что скрывает Казахстанская федерация гольфа
12:52  На Каспии продолжается мор тюленей
12:48  Les Echos: Европа хотела наказать Путина газовым эмбарго, но сама попала в ловушку
12:46  Дорога в нитуда. LRT в Нур-Султане - разобрать/нельзя собрать...
12:44  Новый мега-кризис назревает в Иране, - Хавьер Солана, Карл Бильдт
12:42  США обманули европейцев - альтернативы российскому газу у Старого Света нет, - "СП"
12:40  Похоже, в Таджикистане начинается гражданская война. Что там происходит и чем это грозит России, - Д.Антоненков
12:28  Таджикистан отказывается принимать российские пассажирские самолеты. Запад накажет
11:52  Дети грева. Топ-менеджмент Сбера массово сбежал из России
11:04  И снова о развитии Алматы. Зачем так чудовищно расширять границы города? - Г.Илеуова
11:02  "Призываем к открытому диалогу" - западные послы лезут в тадж-дела
10:55  TSMC, или Опасные игры вокруг Тайваня, - В.Катасонов
10:24  Песков и Лавров резко поменяли риторику. Гибридным приказано быть патриотами? - "МК"
10:13  Афганистан задолжал Узбекистану и Таджикистану за электроэнергию более $100 млн
10:03  Китай превращает Синьцзян, где живут уйгуры, в крупную тюрьму, - Associated Press
09:59  Бумажный тигр или военно-политический блок. 30 лет деятельности ОДКБ, - Хурсанд Хуррамов
09:39  Главарь "Азова" херой Украины Паламар сдался в плен
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хватит миндальничать с нашими "бывшими", - глава комитета СНГ РосГосдумы Леонид Калашников
08:55 20.05.2022

Л. Калашников: Латвия и Польша лишь "язык силы" понимают
Хватит миндальничать с нашими "бывшими"
Леонид Калашников
Много вопросов поступает о моем отношении к последним событиям в Латвии и в Польше. На самом деле, хуже нет, когда серьезно ссорятся близкие родственники, бывшие супруги - они становятся лютыми врагами. Эти же тоже наши бывшие - Польша, Латвия, да и Финляндия.

Финляндия была всегда сдержанна, но сейчас полезла в НАТО.

Что касается Польши. Поляки регулярно отличались "недружественным" поведением по отношению к нам, и в этом смысле необходимо им адекватно отвечать. Не уговорами, а очень жестко! Они, увы, понимают только такой язык. Я был у них. Мои предшественники перед ними каялись за то, что И.В. Сталин, якобы, уничтожил в Катыни военнопленных офицеров-поляков. Что было совершенно не подтверждено ни судом, ни прокуратурой. Но Госдума даже приняла по этому поводу обращение.

Мои предшественники из комитета по международным отношениям, из числа спикеров, принимали такого рода обращения. Я был категорически против. Я тогда говорил с трибуны Думы, что это решение еще аукнется. Поляки уничтожили практически всех наших военнопленных, которых они захватили в 1923-1924 гг. Замучили их в концлагере. Почти никто оттуда не вернулся. Но никто за них не извинился!

Я предупреждал тогда, что сначала вы примете обращение, а потом получите иск в ЕСПЧ. Так и получилось. Причем, ни одного документа нет, кроме этого Думского обращения. И оно стало основанием для иска - мол, вот, Дума же признала.

Вашингтон пугает Москву нацдефолтом, но если он неизбежен, зачем продолжать обслуживать обязательства
Я, когда был с визитом в Польше, выступал в Сейме. Сказал: вы не про Катынь тут нам должны высказывать, вы должны извиниться за наших красноармейцев, которых вы здесь замучили. Им это, разумеется, очень не понравилось. И некоторым членам нашей делегации, кстати, тоже. Потому что тогда все строились перед этим Западом. Весь зал замер, повисла мертвая тишина.

Так вот, язык извинений они принимают как язык слабости. С ними надо говорить с позиции силы. Что-то обливать краской, понятно, не особо дипломатично, но устроили они эту провокацию с послом - надо устроить так, чтобы их посол вообще выехать за ворота не мог! Для этого у нас тоже есть возможности. И пусть потом думают 10 раз, прежде чем позволить своим негодяям подобные выходки. А по-другому с ними работать нельзя! И это, кстати, свойственно и для Западной Украины. Они гавкают только когда собираются целой стаей. А как только хвост им немного прижмут - начинают бояться.

Я предлагал, когда США у нас отняли консульские учреждения, отнять Спасо-Хаус - исторический особняк в центре Москвы, резиденцию американского посла с 1933 года. Но нашли какое-то совершенно незначимое здание, чуть ли не склад в Подмосковье. А нужно было не церемониться, потому что они-то забрали у нас резиденцию. Если мы себя ведем так, то сегодня это воспринимается как слабость.

Ситуация со сносом памятников в Латвии - тоже страница, которую я проходил. Я очень долго боролся против установки у нас памятников белочехам. В Самаре мне удалось этому воспрепятствовать. Меня поддержал нынешний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я боролся против установки памятника националистам, коллаборационистам, которые во время войны сотрудничали с немцами. И в этом смысле госвласть к ним относилась очень лояльно. У нас некоторые додумались даже Маннергейму доски открывать! Вы понимаете, о ком я. Так вот, надо убрать все это.

И второе: надо прекратить с этими странами всяческие отношения. У нас умудряются украсть, арестовав, 300 с лишним миллиардов долларов. Для нас это существенно? Существенно. А с той же Латвией у нас товарооборот - несколько десятков миллионов долларов. Надо просто прекратить с ними всякое взаимодействие. Если даже мы потеряем эти 10 миллионов долларов - пусть. Если ты враждебной стране отправляешь через ее порты грузы, ты же ей даешь зарабатывать. А Россия это делает.

С ними бороться надо тем, что для них существенно. Не поставлять им ни нефть, ни газ, ни электроэнергию. Мы как-нибудь переживем. Да, потеряем, но будем перерабатывать сами. Это раз. А два - надо снизить немедленно цены на коммунальные услуги для нашего населения.

Я только недавно вернулся из Туркменистана. Там Ашхабад отстроен так, что обгоняет даже Астану (Нур-Султан - ред.). Но главное - какие у них цены на бензин! Чтобы заправить 80 литров, нужно 2 доллара! Два! Сколько у нас стоит, чтобы заправить 80 литров? Под 100 долларов. В стране, в которой полно нефти и газа! Ну, снизьте же цены для населения!

В той же Туркмении еще недавно коммунальные услуги были бесплатными. Не так давно начали вводить плату, и то минимальную. Потому что очень много газа. Давайте, снизьте у нас цены на газ для людей. Вот что сегодня надо сделать.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653026100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Соглашение с КНР о предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов
- Е.Кошанов: Видение Президента о "Новом Казахстане" полностью перекликается с философией Абая
- Государственный секретарь направил поздравительную телеграмму членам Национальной сборной по cурдлимпийским видам спорта
- Глава МИД Казахстана принял участие в конференции по глобальной продовольственной безопасности
- Азат Перуашев в г.Жанаозен обсудил реформу Конституции с нефтяникам и общественными активистами
- Состоялось заседание Коллегии Министерства обороны
- Грубые нарушения законодательства выявлены в работе Казахско-Русского международного университета Актобе
- Почти 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
- Граждане каких стран могут заниматься предпринимательской деятельностью в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  