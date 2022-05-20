|Условия получения ВНЖ для трудовых мигрантов в России ужесточатся
08:58 20.05.2022
20.05.2022
Трудовые мигранты в России - Sputnik Таджикистан, 1920,
Нововведение, которое изменит порядок сдачи устного экзамена по русскому языку, ужесточит порядок получения вида на жительства в РФ для иностранцев
ДУШАНБЕ, 20 мая - Sputnik. Языковой экзамен для получения вида на жительства (ВНЖ) в России будут проводить по-новому.
Видеосъемку проверки знаний планирует внедрить Министерство науки и высшего образования. Об этом говорится соответствующем заявлении пресс-службы Минобрнауки.
"Минобрнауки России предлагает комплексные изменения порядка проведения экзамена, в числе которых - введение экзамена по русскому языку как иностранному в устной форме (в том числе для трудовых мигрантов) с полной видеофиксацией процедуры проведения экзамена", - гласит документ.
Таким образом устная сдача русского языка усложняется, ведь навыки владения им в большей степени обеспечивают постепенную социальную и культурную адаптацию в России, уточняют в министерстве.
По мнению авторов инициативы, такая мера сделает процедуру приема устного экзамена у иностранных граждан более прозрачной, в том числе и для нужд государственного контроля.
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В целом же, отметили в Минобрнауки, процедура получения вида на жительство для иностранцев, в том числе и трудовых мигрантов, не изменилась. При этом считается, что нововведение не увеличит число желающих приехать в Россию для постоянного проживания.