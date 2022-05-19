Итоги Памирского восстания: ликвидировано 8 и изолировано 114 "членов тергрупп"

09:00 20.05.2022

Озвучены новые данные по антитеррористической операции в ГБАО



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В МВД Таджикистана обновили данные по задержанным членам преступной группировки, изъятому у них оружию и прочим запрещенным вещам

ДУШАНБЕ, 19 мая – Sputnik. Министерство внутренних дел Таджикистана уточнило число пойманных членов преступной группировки, которых задержали в результате антитеррористической операции в ГБАО.

По данным ведомства во время операции в Рушанском районе с 17 на 18 мая задержано 114 членов террористической группы задержаны, еще 8 находятся в розыске.

Число убитых остается прежнем - погибло 8 боевиков, еще 11 ранены. Также обновились данные по ликвидированному у членов ОПГ оружию.

"Изъято 24 автомата Калашникова, 5 пистолетов-пулеметов, 18 пистолетов различных марок, 4 винтовки ТОЗ-18, 11 ручных гранат Ф-1, 86 коктейлей Молотова, 3 кг тротила, 15 радиоприемников и 53 телефона", - уточнили в МВД.

В отчете говорится о группе в составе трех человек, которые организовали шесть боевых позиций в районе Вамардара, расположенных на высоте 350-400 метров от центра Рушанского района.

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Правоохранительные органы уточняют, что с этой позиции были обстреляли здание МВД, пост правоохранительных органов, административные здания и главная дорога.

А для совершения вооруженного нападения на эшелон с военными в ход шли гранаты и автоматы. В результате чего был убит один офицер и ранены 13 военнослужащих.

По предварительным данным расследования ясно, что все преступные группы были полностью подготовлены к нападению и обеспечены оружием.



Антитеррористическая операция в ГБАО завершена

Напомним, что 18 мая правоохранительные органы Таджикистана провели антитеррористическую операцию на международной трассе Душанбе-Хорог-Кульма.

Следственная группа Генпрокуратуры Таджикистана возбудила уголовное дело, ведется следствие.