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За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
09:03 20.05.2022

19 мая 2022
Илья Астахов

Многие чиновники, занимавшие высокие посты при президенте Назарбаеве, по разным причинам оказались не нужны в современной системе госуправления. Orda.kz рассказывает, куда делись и чем сейчас занимаются бывшие звезды казахстанского истеблишмента.

За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
Аскар Мамин
Аскар Мамин занял должность премьер-министра Казахстана в кризисное время – в феврале 2019 года. Хотя через год время стало еще более напряженным – наступила пандемия коронавинуса. 5 января под натиском протестующих казахстанцев его сняли с должности. Известно, что сейчас он занимает пост председателя РОО "QazaqGeography".

Общество занимается исследованием природы, общества и культуры и имеет 11 региональных представительств. По крайней мере, так говорится на официальном сайте компании. В пресс-службе Общества уточнили, что Мамин появляется на работе, но, поскольку это скорее общественная должность, у него нет строгого графика. За председательство он не получает зарплату. Еще Мамин остается членом совета директоров АО "Kazakh invest".

За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
Бакытжан Сагинтаев
Бывший премьер и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, так же, как и Мамин, покинул пост после январских событий. С тех пор о нем почти ничего не было слышно. Последняя запись в его Instagram датируется 3 января. В ней он рассказывает о широкополосном интернете в новом районе Алматы. Сагинтаев является членом совета директоров АО "Kazakh invest".

31 марта он попрощался с алматинцами.

"Вся моя работа была у вас на виду. Мы много встречались. Еженедельно я общался с вами через Akimat LIVE. Постоянно вас информировали о нашей работе. Я ухожу с чистым сердцем. Благодарю горожан за совместную работу", – написал он в Facebook.

В феврале Сагинтаева прочили в акимы Жамбылской области, но назначение не состоялось. Большую часть времени, по нашим данным, он проводит в Алматы.

За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
Крымбек Кушербаев
Политический долгожитель Крымбек Кушербаев с 1980-х годов занимал различные государственные посты. Последний из них – государственного секретаря. Но 5 января 2022 года он ушел в отставку. Учитывая преклонный возраст Кушербаева и полную непубличность в Интернете, можно предположить, что он последовал примеру Нурсултана Назарбаева и стал простым пенсионером.

Габидулла Абдрахимов
Абдрахимов был акимом Шымкента дважды: с 08.2017 по 10.2017 и с 06.2018 по 07.2019. Он запомнился развитием концепции "умного города" Shymkent City и неординарными высказываниями. В 2019 году Абдрахимов учил казахстанцев патриотизму на фоне фешенебельного отеля в центре Лондона. Работать надо на родине, а выезжать за границу только на отдых, заявил он изумленным согражданам. После этого тогдашний руководитель Администрации президента и сосед Абдрахимова по данной подборке Кушербаев прокомментировал его действия: "Кредит политического доверия Абдрахимову исчерпан". Его сняли с поста акима Шымкента, и недолгое время он работал советником премьер-министра, потом вице-министром культуры и спорта, а с сентября 2021 года, то есть еще до Января, не занимал никаких должностей на госслужбе, но продолжает активно рассуждать о ней в своих соцсетях.

За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
Так 7 мая он опубликовал в Instagram пост, в котором прокомментировал указ президента Токаева "о дебюрократизации госаппарата". Живет в Астане.

За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
Бауыржан Байбек
После того как Байбек покинул пост первого заместителя председателя партии Nur Otan, о нем сначала не было слышно. Однако 19 апреля паблик dostyk.travel опубликовал пост, в котором раскрыл местонахождение Байбека. В священный месяц Рамадан он вместе с матерью совершил Умру (малое паломничество) в Мекку. На своей личной странице он писал в последний раз 9 января. В том посте он рассказал о том, как нуротановцы на передовой январских событий помогали казахстанцам.

Зато Байбек продолжает занимать пост члена попечительского совета корпоративного фонда "Болашак". Также известно, что он написал заявление с просьбой освободить его от должности председателя попечительского совета КАЗГЮУ.

Сейчас местоположение сына одноклассника Нурсултана Назарбаева неизвестно, но в соцсетях его видели в Дубае.

За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
Нурлан Нигматулин
Целых три созыва Нурлан Нигматулин был председателем мажилиса парламента Казахстана, пока в феврале 2022 года его не сменил Ерлан Кошанов. Вскоре после этого появились слухи об его отъезде за границу, и он даже появился в телеграмм-канале журналиста Махамбета Абжана, сообщив, что находится в столице и идет в кино.

В апреле, по неподтвержденным данным, он улетел в Баку. Редакция Orda.kz направила официальный запрос в Пограничную службу КНБ по этому поводу, но ответ не получила. С опровержением "бегства" за границу позже опять выступил Абжан, однако без видеозаписи. Таким образом уже два месяца как бывшего спикера мажилиса и его брата Ерлана в Казахстане не видели.

За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
Нуртай Абыкаев
75-летний Нуртай Абыкаев – старый друг и соратник Нурсултана Назарбаева. За долгую политическую карьеру успел поработать руководителем администрации президента, председателем сената парламента, послом, председателем КНБ и депутатом сената. Ушел из политики в 2017 году. С 2018 года возглавлял Фонд "Отандастар", которое помогает живущим за рубежом и возвращающимся в Казахстан этническим казахам.

По данным политолога Данира Ашимбаева, Абыкаев оставил должности и президента "Отандастар" и Казахстанской федерации гольфа. Все что у него остается – звание председателя Казахстанской академии естественных наук.

За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
Имангали Тасмагамбетов
С бывшим акимом Астаны и Алматы, министром обороны и советником премьер-министра Имангали Тасмагамбетовым ситуация немного иная. С политического олимпа он ушел еще в 2017 году, когда его назначили чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России. В 2019 году он ушел и с этой должности. В официальном указе говорится, что он достиг пенсионного возраста. 18 мая 2022 года Тасмагамбетов стал президентом Казахстанской федерации гольфа.

За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
Ахметжан Есимов
Племянник Елбасы – Ахметжан Есимов тоже является членом элитного гольф-клуба. Судя по опубликованной в Telegram-канале "YEDILOV ONLINE" фотографии, даже по-прежнему находится в Казахстане и не покинул страну, как это сделали другие многочисленные родственники и соратники Елбасы.

За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
Арыстанбек Мухамедиулы
Бывший министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы с июля 2019 года возглавляет Национальный музей Республики Казахстан. Недавно стало известно, что руководство музея подозревают в хищении бюджетных 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". После этого появились слухи о том, что Мухамедиулы порезал себе вены, но пресс-секретарь Нацмузея РК Айдар Кырыкбайулы опроверг эту информацию. Его здоровью ничего не угрожает, директора перевели в палату.

Источник - orda.kz
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