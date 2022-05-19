В МинюстеKZ опровергли слухи о содержании семьи Елбасы за счет государства

09:04 20.05.2022

19 мая 2022

Диляра Яхьярова



Еще один памятник Назарбаеву хотят установить в Туркестане

В соцсетях распространялись фейки о том, что на референдум вынесли поправки, согласно которым семью первого президента пожизненно будут обеспечивать налогоплательщики. В министерстве юстиции опровергли этот слух.



"Поправки в Конституцию, за которые казахстанцы будут голосовать 5 июня, включают в себя гарантии неприкосновенности всем членам семьи Нурсултана Назарбаева, которые будут содержаться на налоги граждан", – именно такой фейк пустили в Telegram-чатах, который быстро разлетелся среди пользователей.



Пресс-служба министерства юстиции опровергла эту информацию, добавив, что предусмотрены всего три поправки, касающиеся статуса Елбасы.



Первое. Исключить часть 2 пункта 5 статьи 42, согласно которой на первого президента не распространяется ограничение избрания на пост президента одного и того же лица более двух раз подряд.



Второе. Исключить пункт 4 статьи 46, который устанавливает, что статус и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией и конституционным законом.

Так, правовой статус первого президента в настоящее время регулируется отдельным Конституционным законом "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы". Неприкосновенность имущества, принадлежащего на праве частной собственности Нурсултану Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи, установлена указанным конституционным законом.



Третье. Исключить упоминание первого президента из пункта 2 статьи 91 Конституции.

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 91 Конституции установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные первым президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статус являются неизменными.



"Проект поправок в Конституцию не предполагает предоставление новых гарантий первому президенту Республики Казахстан и его семье. Напротив, проект закона о внесении изменений в Конституцию предлагает исключить все нормы касательно статуса первого президента", – заключают в пресс-службе.



В Казахстане республиканский референдум по поправкам в Конституцию пройдет 5 июня. На его проведение потратят 16,4 млрд тенге. 21% из этой суммы направят на агитацию и оснащение избирательных участков.



Orda.kz разбиралась, какие могут быть фальсификации во время референдума по поправкам в Конституцию.