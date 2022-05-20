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Бунтующий Горный Бадахшан. Введут ли в Таджикистан войска ОДКБ? - А.Уваров
10:16 20.05.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ | 20.05.2022 |

В последнее время все чаще специалисты по Центральной Азии говорят о возможности проведения военной операции сил ОДКБ в Таджикистане. Напомним: в январе 2022 года в связи с массовыми беспорядками, переросшими в Алма-Ате в вооруженные столкновения, была проведена операция сил ОДКБ в другой республике Центральной Азии – в Казахстане (операция проводилась по запросу президента Казахстана К.-Ж. Токаева).

Причиной напряженности в Таджикистане стала начавшаяся 14 мая очередная эскалация в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), где власти начали антитеррористическую операцию.

По версии МВД Республики Таджикистан (РТ), операция началась 18 мая после нападения боевиков на колонну автомашин специального антитеррористического подразделения Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), в результате чего погиб один офицер, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения.

В ГКНБ указали, что нападавшими были "ОПГ Рушанского района ГБАО, которыми руководили международные экстремистские и террористические организации". Не исключено участие наемников.

Кроме того, по официальным данным МВД РТ, в нескольких точках организованная преступная группа из 200 человек блокировала автотрассу Душанбе – Хорог по направлению в Китай и дорогу на пограничную комендатуру в центре Рушанского района. Отмечаются хорошая подготовка и вооружение боевиков. Сообщалось, что за переход перекрытой трассы была избита заместитель председателя Рушанского района Лайло Чоршанбиева. В ответ президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал приказ о начале антитеррористической операции.

"В настоящее время обстановка в районе стабильная, социальная инфраструктура и общественный транспорт начали свою повседневную деятельность. Остальным организованным преступным группам решительно объявляется, что пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам. Завтра будет поздно", – предупредили в МВД.

Хорог действительно остается блокированным со стороны Ишкашима, Рушана и Рошткалы. Свидетели говорят о большом количестве спецназа в регионе, о недовольстве местных жителей, готовых перекрывать высокогорные трассы. В Рушане уже задержано 114 человек; в сообщении пресс-центра МВД РТ от 19 мая сказано, что в ходе этой операции было изъято 24 автомата Калашникова, 5 пулеметов, 18 пистолетов различных марок, 4 винтовки ТОЗ-18, 11 ручных гранат Ф-1, 86 штук бутылок с зажигательной смесью "коктейль Молотова", 3 кг тротила, 15 раций, 53 телефона.

По непроверенным данным, в Хороге сбит армейский вертолет Ми-17, хотя представители МО Таджикистана информацию опровергли.

В этих условиях и заговорили о возможности применения сил ОДКБ, на что намекал на саммите организации 16 мая 2022 г. в Москве Эмомали Рахмон, сказавший, что "ОДКБ нужно быть готовой к развитию различных сценариев на южных рубежах". Похоже, стараниями международной закулисы с торчащими из Лондона ушами в ГБАО разворачивается один из таких сценариев.

Бывший заместитель председателя ГКНБ Кыргызстана Артур Медетбеков не исключает, что в случае усиления опасности Рахмон может обратиться в ОДКБ за помощью, как это было в январе в Казахстане. Медетбеков говорит, что "сейчас все зависит от того, насколько оперативно сработают власти Таджикистана; введение войск ОДКБ на территорию РТ исключить нельзя". Однако он выражает уверенность, что, если социальное напряжение сохранится, ситуация после ее первоначального урегулирования будет повторяться и в последующем.

Необходимо особо отметить, что западные СМИ уже начали оказывать информационную поддержку взбунтовавшемуся Горному Бадахшану. Свою озабоченность ситуацией высказал постоянно проживающий в Европе 49-й имам исмаилитской общины Ага Хан IV. "Как имам, – заявил он, – я призываю свою таджикскую общину сохранять спокойствие; соблюдать законы страны; воздерживаться от любого насилия, беспорядков, незаконной деятельности или любых других действий, которые могут поставить под угрозу их благополучие".

Тем временем свои претензии Эмомали Рахмону уже предъявили международные правозащитные организации: Гражданский комитет защиты политических заложников и узников Таджикистана (базируется в Польше), Хельсинский комитет, Human Rights Watch, Международная амнистия. Радио "Свобода"** протестует против нападения неизвестных 17 мая на журналистов оппозиционного издания "Настоящее время"** и таджикской службы радио "Свобода" (радио "Озоди")** Анушервона Арипова, Насима Исамова, Муллораджаба Юсуфи и Барота Юсуфи, которые возвращались из Горного Бадахшана, где встречались с Ульфатхоним Мамадшоевой. Ульфатхоним Мамадшоеву и ее мужа, бывшего офицера погранвойск ГКНБ Таджикистана Холбаша Холбашева власти республики называют в числе главных организаторов протестов и беспорядков в Горно-Бадахшанской автономной области. Текущая волна протестов не прекращается с конца ноября 2021 года.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653030960


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