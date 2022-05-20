|Умер таджикский поэт, прозаик и драматург Мехмон Бахти
10:24 20.05.2022
Умер поэт Мехмон Бахти: Рахмон выразил соболезнование
20.05.2022
Эмомали Рахмон выразил соболезнования родным и близким знаменитого народного поэта Мехмона Бахти в связи с его смертью
ДУШАНБЕ, 20 мая - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования семье умершего поэта и общественного деятеля Мехмона Бахти, сообщили в пресс-службе главы государства.
Знаменитого таджикского прозаика, поэта и драматурга не стало в Душанбе. Ему был 81 год. Причина смерти не сообщается.
"Мехмон Бахти имеет большие заслуги в развитии современной таджикской литературы и драматургии", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что творчество Мехмона Бахти занимает особое место в таджикской литературе.
Кроме того, подчеркивается, что поэт заслужил всенародную любовь, а также неоценима его роль в воспитании молодого поколения таджикских литераторов.
"Доброе имя и патриотические и человеколюбивые произведения Мехмона Бахти навечно останутся в народной памяти", - отмечается в письме.
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Известно, что прощание с поэтом состоится в Доме писателей, а молитва по усопшему в Центральной мечети Душанбе во время пятничной молитвы. Его похоронят на столичном кладбище Лучоб.
Биография Мехмона Бахти
Таджикский писатель Мехмон Бахти родился в 1941 году в селении Шули Гармского района (Раштский район).
Он закончил местное педучилище, затем историко-филологический факультет Душанбинского государственного педагогического института.
С 1973 по 1975 годы трудился в литературном институте им. Горького в Москве.
В разное время работал на Таджикском гостелевидении, "Таджиктелефильме", а также в Таджикском академическом театре драмы им. А.Лахути.
С 2003 по 2015 годы руководител Союзом писателей Таджикистана. Кроме того, в разные годы он был членом таджикского парламента, заместителем председателя Движения национального единства и возрождения Таджикистана.
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За долгую творческую жизнь он выпустил множество сборников стихотворений, написал ряд пьес, был автором сценариев фильмов и передач на телевидении.
Его пьеса "Разбойник и гончар" была популярна не только в Таджикистане, но ставилась в театрах Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана и России.