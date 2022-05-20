Умер таджикский поэт, прозаик и драматург Мехмон Бахти

10:24 20.05.2022

Умер поэт Мехмон Бахти: Рахмон выразил соболезнование

20.05.2022



Эмомали Рахмон выразил соболезнования родным и близким знаменитого народного поэта Мехмона Бахти в связи с его смертью

ДУШАНБЕ, 20 мая - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования семье умершего поэта и общественного деятеля Мехмона Бахти, сообщили в пресс-службе главы государства.

Знаменитого таджикского прозаика, поэта и драматурга не стало в Душанбе. Ему был 81 год. Причина смерти не сообщается.

"Мехмон Бахти имеет большие заслуги в развитии современной таджикской литературы и драматургии", - говорится в сообщении.



Глава государства отметил, что творчество Мехмона Бахти занимает особое место в таджикской литературе.

Кроме того, подчеркивается, что поэт заслужил всенародную любовь, а также неоценима его роль в воспитании молодого поколения таджикских литераторов.

"Доброе имя и патриотические и человеколюбивые произведения Мехмона Бахти навечно останутся в народной памяти", - отмечается в письме.

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Известно, что прощание с поэтом состоится в Доме писателей, а молитва по усопшему в Центральной мечети Душанбе во время пятничной молитвы. Его похоронят на столичном кладбище Лучоб.

Биография Мехмона Бахти

Таджикский писатель Мехмон Бахти родился в 1941 году в селении Шули Гармского района (Раштский район).

Он закончил местное педучилище, затем историко-филологический факультет Душанбинского государственного педагогического института.

С 1973 по 1975 годы трудился в литературном институте им. Горького в Москве.

В разное время работал на Таджикском гостелевидении, "Таджиктелефильме", а также в Таджикском академическом театре драмы им. А.Лахути.

С 2003 по 2015 годы руководител Союзом писателей Таджикистана. Кроме того, в разные годы он был членом таджикского парламента, заместителем председателя Движения национального единства и возрождения Таджикистана.

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За долгую творческую жизнь он выпустил множество сборников стихотворений, написал ряд пьес, был автором сценариев фильмов и передач на телевидении.

Его пьеса "Разбойник и гончар" была популярна не только в Таджикистане, но ставилась в театрах Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана и России.