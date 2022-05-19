Скончался народный артист Кыргызстана телеведущий Бактыбек Мамытов

10:50 20.05.2022

Скончался ведущий "Арноо концерти", народный артист Бактыбек Мамытов

На 72-м году жизни скончался народный и заслуженный артист Кыргызстана, телеведущий Бактыбек Мамытов. Об этом сообщили его коллеги.



Бактыбек Мамытов родился в 1950 году в селе Алмалуу Иссык-Атинского района.



Обучался на факультете Кыргызской филологии Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына.



Трудовую деятельность начал с лаборанта в школе, директора клуба, грузчика. Затем начал работать в КТРК и был ведущим телепроекта "Арноо концерти".



Б.Мамытов в 1993 был удостоен звания "Заслуженный артист Кыргызской Республики", в 2000 году стал отличником кыргызского телевидения, в 2006 году был награжден медалью "Даңк", а в 2018 году был удостоен звания "Народный артист Кыргызской Республики". 29 апреля 2019 года стал почетным гражданином города Бишкека.