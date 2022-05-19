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Российскую сеть McDonald’s хочет купить родственник Назарбаева - Боранбаев... сидящий в КазСИЗО
11:08 20.05.2022

Родственник Назарбаева назван одним из трех возможных покупателей бизнеса McDonald"s в России - СМИ

Российский бизнес McDonald’s достанется одному из крупнейших местных франчайзи, рассказали сайту The Bell три источника.

Двое из них называют потенциальным покупателем компанию "СПП" родственника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева, третий - компанию "ГиД" нефтяника Александра Говора.

"Региональная сеть предприятий питания" Кайрата Боранбаева, пишет издание, управляет сетью McDonald’s в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Также Боранбаеву принадлежит франшиза McDonald’s в Казахстане и Беларуси.

The Bell пишет, что о сделке может быть объявлено уже 19 мая. После нее ожидается, что сеть продолжит работать под новым брендом.

Кайрат Боранбаев - бывший сват Дариги Назарбаевой, дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, - входит в топ-5 влиятельных бизнесменов Казахстана, по оценке местного издания Forbes. Он является франчайзи McDonald’s. Владеет рядом компаний, в том числе компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы"", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал"", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт"".

В Казахстане Боранбаев подозревается в "хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе". На прошлой неделе следственный суд столицы продлил Боранбаеву срок содержания под стражей сроком на месяц.

Январские события в Казахстане, за которыми многие наблюдатели увидели признаки борьбы за власть между окружением Назарбаева и людьми его преемника Касым-Жомарта Токаева, привели к ослаблению влияния экс-президента. Родственники и соратники Назарбаева лишились высоких постов, несколько членов влиятельной семьи взяты под стражу как подозреваемые в крупных хищениях и рейдерстве.

После ареста Боранбаева стало известно, что управлявшие паркингом в Алматы две подконтрольные Боранбаеву компании были возвращены акимату Алматы. Также Боранбаев вместе с российским миллиардером Виктором Харитониным и другими партнерами владеет Карагандинским фармацевтическим комплексом, занимавшимся розливом российской вакцины против ковида "Спутник V". Производство этой вакцины на базе этого завода было прекращено в прошлом месяце.

Источник - centralasia.media
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