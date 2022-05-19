|11:42 Обретающийся в Британии имам и принц исмаилитов Ага Хан IV озабочен хаосом в своей Памирской вотчине
11:38 В Казшколы возвращен предмет из КазССР - "труд"
11:08 Российскую сеть McDonald’s хочет купить родственник Назарбаева - Боранбаев... сидящий в КазСИЗО
10:50 Скончался народный артист Кыргызстана телеведущий Бактыбек Мамытов
10:42 Милицейский генерал М.Баймукашев стал 1-м замом Совбеза Казахстана
10:24 Умер таджикский поэт, прозаик и драматург Мехмон Бахти
10:17 Зерно как важнейший стратегический ресурс, - В.Прохватилов
10:16 Бунтующий Горный Бадахшан. Введут ли в Таджикистан войска ОДКБ? - А.Уваров
09:04 В МинюстеKZ опровергли слухи о содержании семьи Елбасы за счет государства
09:03 За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
09:00 Итоги Памирского восстания: ликвидировано 8 и изолировано 114 "членов тергрупп"
08:58 Условия получения ВНЖ для трудовых мигрантов в России ужесточатся
08:55 Хватит миндальничать с нашими "бывшими", - глава комитета СНГ РосГосдумы Леонид Калашников
08:50 Токаев еще раз реформировал КазКНБ. Структура не той системы...
08:42 Глава Кырминздрава обвинил всех троих своих заместителей в заговоре
08:40 Оппозиция в Кыргызстане: кривое зеркало властей, - Д.Подольская
08:34 Обдурили как Махендру. Как советы Греты Тунберг разорили целое государство, - Т.Шафир
00:56 Карабах хотят сделать центром тюркского мира. Шуша поборется с казахским Туркестаном
00:32 Киргизско-таджикский конфликт: надежда только на Россию, - Айнур Курманов
00:09 Путин сменил стратегию с Украиной: операция "Истощение", - М.Ростовский
00:06 От "спецоперации" к "войне народной", - Александр Проханов
00:03 Власти Шри-Ланки признали дефолт страны
00:00 Опустошение Украины: реальные перспективы мобилизации и войны, - Ростислав Ищенко
|19:34 Алишер Усманов и Ирина Винер решили развестись после 30 лет брака
19:27 ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Convidecia
19:20 Буш-младший подал Саакашвили идею воевать против русских
19:13 Алуа Балкибекова завоевала серебряную медаль ЧМ-2022 по боксу
18:41 Протесты, "контртеррористическая операция", гибель мирных людей. Что стоит за беспорядками в Горном Бадахшане? - "РО"
18:31 Государство Катар скоро станет островом
14:37 Европа захлебнется от голодных африкано-арабских мигрантов
13:53 Токаев вывел Сару Назарбаеву из состава Президентской комиссии по женским вопросам
13:00 "Коллективный Запад" исчезает на наших глазах, - Владимир Можегов
12:59 Полшага до войны: протесты в Таджикистане пытаются подавить силой, - Олег Кусов
12:56 Нетипичная война, - полковник армии США Ричард Блэк
12:54 Элита с клюшками: что скрывает Казахстанская федерация гольфа
12:52 На Каспии продолжается мор тюленей
12:48 Les Echos: Европа хотела наказать Путина газовым эмбарго, но сама попала в ловушку
12:46 Дорога в нитуда. LRT в Нур-Султане - разобрать/нельзя собрать...
12:44 Новый мега-кризис назревает в Иране, - Хавьер Солана, Карл Бильдт
12:42 США обманули европейцев - альтернативы российскому газу у Старого Света нет, - "СП"
12:40 Похоже, в Таджикистане начинается гражданская война. Что там происходит и чем это грозит России, - Д.Антоненков
12:28 Таджикистан отказывается принимать российские пассажирские самолеты. Запад накажет
11:52 Дети грева. Топ-менеджмент Сбера массово сбежал из России
11:04 И снова о развитии Алматы. Зачем так чудовищно расширять границы города? - Г.Илеуова
11:02 "Призываем к открытому диалогу" - западные послы лезут в тадж-дела
10:55 TSMC, или Опасные игры вокруг Тайваня, - В.Катасонов
10:24 Песков и Лавров резко поменяли риторику. Гибридным приказано быть патриотами? - "МК"
10:13 Афганистан задолжал Узбекистану и Таджикистану за электроэнергию более $100 млн
10:03 Китай превращает Синьцзян, где живут уйгуры, в крупную тюрьму, - Associated Press
09:59 Бумажный тигр или военно-политический блок. 30 лет деятельности ОДКБ, - Хурсанд Хуррамов
09:39 Главарь "Азова" херой Украины Паламар сдался в плен
|В Казшколы возвращен предмет из КазССР - "труд"
11:38 20.05.2022
Казахстанские школьники будут изучать новый предмет
ученики Фото: Zakon.kz
В казахстанских школах появится новый предмет "Трудовое обучение". Об этом во время парламентских слушаний в Сенате сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, передает корреспондент Zakon.kz.
Известно, что трудовое воспитание имеет большое значение. Поэтому в новом учебном году с первого класса будет вводиться предмет "Трудовое обучение".
Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов
Проект предусматривает открытие при школах теплиц. По словам вице-премьера, уже около 7% школ имеют такой опыт.
Кроме того, впервые в школах начнут работать педагоги-профориентаторы, которые будут помогать школьникам выбрать будущую профессию.
Тамила Языкова