В Казшколы возвращен предмет из КазССР - "труд"

11:38 20.05.2022

Казахстанские школьники будут изучать новый предмет

ученики Фото: Zakon.kz

В казахстанских школах появится новый предмет "Трудовое обучение". Об этом во время парламентских слушаний в Сенате сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Известно, что трудовое воспитание имеет большое значение. Поэтому в новом учебном году с первого класса будет вводиться предмет "Трудовое обучение".

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

Проект предусматривает открытие при школах теплиц. По словам вице-премьера, уже около 7% школ имеют такой опыт.



Кроме того, впервые в школах начнут работать педагоги-профориентаторы, которые будут помогать школьникам выбрать будущую профессию.



Тамила Языкова