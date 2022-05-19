Обретающийся в Британии имам и принц исмаилитов Ага Хан IV озабочен хаосом в своей Памирской вотчине

11:42 20.05.2022

Ага Хан IV, лидер исмаилитов мира, обеспокоен обострением ситуации в ГБАО



Принц Карим Ага Хан IV, лидер исмаилитов мира, заявил, что обеспокоен обострением ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана. В своем послании 18 мая он призвал своих последователей в Бадахшане "решать конфликты путем диалога и в духе уважения и взаимопонимания".



По информации источника Радио Озоди, текст послания был зачитан 19 мая в исмаилитской общине Таджикистана. Аналогичное обращение лидера исмаилитов было распространено в январе этого года после ноябрьских событий 2021 года.



Ситуация в Хороге и Рушанском районе ГБАО остается напряженной с 16 мая. По официальным данным, в результате столкновений между протестующими и правительственными силами за эти дни погибли 10 человек и 27 получили ранения. По неофициальной статистике, жертв столкновений намного больше.



Власти обвинили протестующих в "членстве в организованных преступных группировках" и "оказании вооруженного сопротивления". Жители говорят, что вышли на улицы в защиту своих прав, так как в течение нескольких месяцев на них оказывалось давление.



Лидер исмаилитов сказал в своем послании: "Как Имам, я призываю свою таджикскую общину сохранять спокойствие; соблюдать законы страны; воздерживаться от любого насилия, беспорядков, незаконной деятельности или любых других действий, которые могут поставить под угрозу их благополучие".



Принц Карим Ага Хан также призвал своих последователей не прибегать к насилию, "всегда сохранять традиции нашей общины, жить в мире со всеми соотечественниками… и вносить активный вклад в развитие своей страны".



Жители ГБАО отрицают свою причастность к беспорядкам и нарушениям правопорядка, и обвиняют силовиков в их притеснении. Таджикские власти такие обвинения не приемлют.



В конце своего послания Ага Хан IV сказал последователям-исмаилитам в Таджикистане, что при необходимости он направит "дальнейшие указания через общину".



События в Хороге

Недовольные жители Хорога 16 мая вышли на митинг, требуя отставки главы области и мэра Хорога, справедливого расследования ноябрьских событий и освобождения задержанных и осужденных активистов, но после того, как их требования проигнорировали, они вышли на улицы.



Власти применили против них спецсредства: резиновые пули и слезоточивый газ. По официальным данным, в тот день был убит житель Хорога и ранены трое сотрудников милиции. Местные жители говорят, что ранения получили и несколько участников протеста.



Столкновения в Рушане

Волна протестов 17-18 мая "переместилась" на Рушанский район. В МВД Таджикистана заявили, что проводят "антитеррористическую операцию", так как "организованные преступные группы, состоящие из 200 человек, с применением всех видов оружия в центре Рушанского района в 3 точках перекрыли автотрассу Душанбе - Хорог и дорогу на пограничную комендатуру".



Очевидцы сообщили Радио Озоди, что группа местных жителей, в основном молодые люди, пыталась помешать продвижению военной техники в сторону Хорога, но они не были вооружены. По их словам, в ходе обстрелов погибли мирные жители. Из-за повторного отключения интернета в регионе получить фото и видео с места происшествия невозможно.



Напряженность с ноября

Ситуация в ГБАО остается напряженной с тех пор, как 25 ноября 2021 года в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рошткалинского района ГБАО был убит местный житель Гулбиддин Зиебеков. После происшествия на центральной площади города Хорога собрались до несколько тысяч человек. Митинги продолжались четыре дня. Требование собравшихся заключались в привлечении к ответственности виновных в гибели Зиебекова, отставке нового главы области Алишера Мирзонабота, выводе военных из Хорога и восстановлении интернет-связи в области.



Власти пообещали митингующим восстановить связь, начать расследование по факту гибели Зиебекова, вывести военных и не привлекать к ответственности митингующих, если они покинут площадь. Митинги завершились 28 ноября, однако, как утверждают члены "Комиссии 44", созданной гражданскими активистами в последний день митинга в Хороге, расследование убийства Гулбиддина Зиебекова и еще двух жертв ноябрьских событий продолжается по сей день.