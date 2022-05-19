Турцию заподозрили в сговоре с Россией против НАТО

12:16 20.05.2022

dikGAZETE

Турция



Приложила ли Россия руку к вето Турции относительно Финляндии и Швеции?



Турция раскритиковала решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО и наложила вето на обе заявки. На Западе сразу решили, что на Анкару повлияла Москва, пишет dikGAZETE. Но автор отмечает, что у Турции есть своя мотивация, и нет никаких доказательств об интригах России.



Основным мотивом специальной военной операции, начатой Россией в отношении Украины 24 февраля этого года, был запрос Украины на вступление в НАТО. Украина официально не подала заявку на членство, но фактически начала сосредотачивать в своей стране войска и вооружения таких соседних стран, как Польша, которая является членом альянса.



Хотя это был неофициальный процесс, Украина вела себя так, будто уже является участницей Североатлантического альянса, практически в каждом кадре с участием ВСУ появлялись натовские флаги. Более того, на украинской территории и в водах Украины в Черном море проводились учения НАТО, об этом тоже не будем забывать.



Именно в этот момент Россия стремительно отреагировала и начала военную операцию в отношении Украины из-за действий НАТО и других причин.



Напомним, Украина с началом операции неоднократно заявляла российской стороне о готовности отказаться от своего запроса на вступление в Североатлантический альянс.



На фоне этой эскалации на востоке Европы заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО вызвали новую напряженность.



Кремль прокомментировал решения скандинавских стран о членстве в НАТО как "тревожные", при этом Владимир Путин подчеркнул, что Финляндия и Швеция могут свободно вступить в альянс, но, как только они перенесут натовскую военную инфраструктуру на свою территорию, Россия воспримет это как угрозу для себя.



В то время как от России поступала разная реакция, Турция продемонстрировала самый бурный отклик.



Анкара выступила против членства двух стран в НАТО, напомнив, что они оказывают поддержку Рабочей партии Курдистана.



Основной аргумент Турции здесь заключался в том, что члены альянса не должны поддерживать терроризм. Однако также не следует забывать о десятках государств, которые входят в НАТО и поддерживают террористические организации.



В свете последних событий вето Турции относительно Финляндии и Швеции многим странам кажется надуманным, а некоторые западные средства массовой информации утверждают, что на решение Турции повлияла Россия.



Москва не промолчала в ответ на эти домыслы.



В Кремле подчеркнули, что у России не было каких-либо просьб относительно этих решений Турции, и Турция является суверенной страной, принимающей свободные решения.



Проводились ли закулисные контакты между Турцией и Россией на этот счет? Мы не можем быть уверены. Однако, после того как Швеция и Финляндия объявили о намерении подать заявки на вступление в НАТО, официальные источники не сообщали о телефонных разговорах между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.



Между министрами и дипломатами Турции и России, опять же судя по официальным источникам, также никаких контактов не было.



В таком случае многим на ум может прийти вероятность секретных встреч на уровне дипломатов или спецслужб. Однако Турция, занимая свою позицию в таком вопросе, не скрывает своего отношения от мировой общественности и прямо выражает собственное мнение, выдвигая законные основания.



Россия также не может направлять Турцию в столь серьезном вопросе. У нее не может быть такой цели. Этого не допустит и Турция, которая является равноправной с Россией страной. Так что эта теория заговора не имеет никакого смысла.



Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)