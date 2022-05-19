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Вокруг Алматы неспешно начали сооружать первый из 4-х городов-спутников - Gate City
12:18 20.05.2022

Гейт-Сити быть! Что сейчас происходит на месте будущего города-спутника

Анастасия Солнцева
Корреспондент
Алихан Сариев
Фотокорреспондент

Работая над репортажем о жизни в городе Конаев (Капшагай), корреспонденты Tengrinews.kz по пути заехали в строящийся город-спутник Gate City (Гейт-Сити) в Алматинской области. Там сейчас идут строительные работы, по мосту снуют КамАЗы, рабочая техника. Что в данный момент происходит на месте долгостроя, какая инфраструктура здесь предусмотрена и известно ли уже, когда будет сдана первая очередь. Мы постарались максимально собрать всю последнюю информацию об объекте в нашем фоторепортаже.

Пока о City как таковом говорить рано. Активные работы ведутся на этом клочке земли.

Рядом находится поле с маками. Отсюда ракурс более интересный.



Проект "Строительство четырех городов-спутников G4 City Алматы в Алматинской области" был запущен в 2008 году.

Города-спутники расположены вдоль трассы Алматы - Капшагай.

Генпланы были утверждены еще в конце 2009 года. С тех пор в социально-экономической сфере региона произошли большие изменения, а это потребовало корректировки проекта.

Что уже сделано

Остановимся подробнее на Gate City. На развитие этого города-спутника с 2008 по 2021 год из республиканского и местного бюджетов было выделено 37,7 миллиарда тенге.

Итак, что уже сделано на данную минуту. В АО "Алатау" по развитию Алматинской области" нам рассказали, что на объекте выстроена вся основная инженерная инфраструктура, в частности:

- водозаборные сооружения "Ынтымак",
- 27 километров магистральных сетей водоснабжения,
- электрическая подстанция ПС 110/10 кВ "Кокпа-1",
- 16,3 километра магистральных сетей внешнего электроснабжения,
- пиковая водогрейная котельная мощностью 200 Гкал/час,
- 14,7 километра магистральных сетей теплоснабжения,
- автоматическая газораспределительная станция (АГРС),
- 10,2 километра магистральных сетей газоснабжения от АГРС до пиковой водогрейной котельной,
- канализационная насосная станция,
- 18,3 километра магистральных сетей водоотведения.

Что происходит на данный момент

Сейчас на территории Gate City идет строительство двух проектов:

10 жилых домов первой очереди (44 тысячи квадратных метров, или 573 квартиры),

Плодово-ягодного комбината экспортного кластера.

Сколько всего жилья будет построено

Всего здесь будет введено в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья. На вопрос, что будут представлять собой дома, в АО "Алатау" по развитию Алматинской области" нам ответили, что это будут "многоквартирные жилые дома среднеэтажной, многоэтажной застройки, а также дома с частично повышенной этажностью". Планируется, что в городе-спутнике будут проживать 90 тысяч человек.

Какая запланирована социальная инфраструктура

Ответ на этот вопрос мы получили в Управлении архитектуры и градостроительства Алматинской области.

В проекте предусмотрены:

10 школ на 15 230 мест,
16 детских садов на 9 000 мест,
2 поликлиники,
больничный комплекс со стационарами всех типов на 630 койко-мест,
станции скорой помощи,
спортивные залы,
бассейны крытые и открытые,
библиотеки,
рыночный комплекс,
предприятия общественного питания,
предприятия бытового обслуживания на 810 рабочих мест,
бани,
отделения банков,
гостиницы,
2 пожарных депо.

Будут ли в городе парки и скверы

В Управлении архитектуры и градостроительства области отметили, что рекреационные зоны будут в каждом районе, а площадь зеленых насаждений составит 105,5 гектара.

Какие финансовые объекты здесь будут построены

Планируется, что Gate City (Гейт-Сити) будет представлять собой финансово-деловой центр. В этой связи мы спросили, какие соответствующие объекты здесь будут построены.

Комментарий Управления архитектуры и градостроительства Алматинской области.

"Это будут:

представительства республиканских и международных организаций,
международный финансовый центр мирового уровня для торговли и финансовых услуг (банки, страхование, биржа),
общественно-деловые и административные учреждения (ЦОН, офисы, общественные организации, отделения банка), которые формируются в виде единого комплекса общегородского центра,
бизнес-парк для МСБ, IT и другого финансово-делового сектора,
индустриально-логистический парк,
агропромышленный кластер,
научно-образовательный кластер".

Что будет с транспортом

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области:

"Определение тарифов, маршрутов, видов и количества общественного транспорта, остановочных пунктов будет организовано согласно конкурсным процедурам.

В случае если граница Gate City будет находиться в радиусе, не превышающем 50 километров от Алматы, то этот вопрос рассмотрит акимат мегаполиса.

Если радиус будет свыше 50 километров, то вопрос будет решаться совместно с акиматами области и города при согласовании с соответствующими министерствами".

Когда полностью будет завершено строительство Гейт-Сити

В АО "Алатау" по развитию Алматинской области" нам ответили, что реализация проекта "Строительство четырех городов-спутников G4 City" разделена на два этапа:

"До 2035 года принято решение сконцентрировать все усилия на строительстве первого города-спутника Gate City, а целесообразность остальных городов будет рассмотрена после 2050 года".

Мы поинтересовались в ТОО "Nest Stroy" (компания приступила к строительству первых домов в Гейт-Сити), известно ли уже, по какой цене здесь будут продавать квартиры. Однако в отделе продаж нам сказали, что пока такой информации у них нет. Сроки сдачи первой очереди также пока неизвестны.

Между тем в интернете уже появляются объявления о продаже земельных участков, главная фишка которых - близкое расположение к городу-спутнику. К примеру, в одном из последних предлагают купить 10 соток неподалеку от Гейт-Сити. Цена сделки - 7 миллионов 800 тысяч тенге. Есть предложения и поскромнее, за 6 соток просят 3 миллиона тенге.

Текст: Анастасия Солнцева. Фото: Алихан Сариев

Источник - Tengrinews.kz
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