В пустыне Гоби в Монголии открывается новый музей динозавров. С цельным скелетом протоцератопса! (фото)

12:28 20.05.2022

В пустыне Гоби в Монголии открывается новый музей. ФОТО



CentralAsia (MNG) - В пустыне Гоби в Монголии открылся новый музей "Говийн байгаль, түүхийн музей" - The Gobi Museum of Nature and History ("Музей природы и истории Гоби"). Пустыня Гоби - земля динозавров и дом для разведения верблюдов, богатый дикой природой и растительностью.



В этом хорошо оборудованном музее представлено множество чучел животных Гоби, а также коллекция морских ракушек и морских окаменелостей (когда-то Южная Гоби находилась под водой). Есть также впечатляющий скелет протоцератопса и яйцо динозавра. Наверху обратите внимание на инструменты и антиквариат, которыми пользовался монгольский солдат в имперские времена.



Расположенный в городе Даланзадгад аймака Өмнөговь в Монголии, музей теперь открыт всю неделю с 09:00 до 18:00.



Вход в музей стоит 10 000 тугриков ($3,21) для местных жителей или иностранцев; но бесплатно для детей.