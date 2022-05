Раскрыт заговор британской разведки с целью привести к власти Джонсона

12:37 20.05.2022 The Grayzone

Секретные документы: операция "Сюрприз" - заговор британской разведки с целью привести к власти Бориса Джонсона



В распоряжение The Grayzone попали эксклюзивные материалы, которые дают основание утверждать о преступном заговоре британской элиты и ЦРУ, целью которого было "устранение" Терезы Мэй и ее замена на "более подходящего" Джонсона.



Конфиденциальные материалы, попавшие в распоряжение независимого информационного портала The Grayzone, занимающегося политическими расследованиями, раскрывают преступный заговор британской элиты, выступавшей за "жесткий" выход Великобритании из ЕС. Этот заговор преследовал несколько целей: саботировать сделку Терезы Мэй по Брекситу, осуществить широкомасштабное негласное проникновение в правительство, шпионить за общественными группами и насильственно заменить Мэй Борисом Джонсоном.



Тайный заговор британской разведки по проникновению в государственную власть Великобритании



Экс-глава МI-6 Ричард Дирлав развернул шпионские операции против британских государственных деятелей и оппозиционных политических групп.



Фальшивые группы "активистов" из членов Демократической партии США, которыми руководили ветераны ЦРУ, были использованы для негласного проникновения в ряды сторонников сохранения Великобритании в ЕС.



Преступная разведывательная клика шпионила за главным британским переговорщиком с ЕС и активно мешала ему в достижении сделки с Евросоюзом.



Теневые миллиардеры в полной тайне финансировали эту противозаконную деятельность разведки.



Ричард Дирлав несет всю ответственность за политику правительства в отношении Huawei.



Преступная клика теперь пытается устранить и Бориса Джонсона.



Эти противозаконные действия можно приравнять к ГОСИЗМЕНЕ.



Полученные порталом The Grayzone электронные письма и документы раскрывают немыслимый масштаб антигосударственного заговора, организованного теневой кликой действующих и отставных руководящих сотрудников британских спецслужб. Цель состояла в силовом саботировании сделки бывшего премьер-министра Терезы Мэй по Брекситу, отстранении ее от должности, замене ее Борисом Джонсоном и обеспечении максимально "жесткого" выхода Великобритании из ЕС.



Конфиденциальные электронные письма свидетельствуют, что группа руководителей британских спецслужб, связанных с богатыми финансистами, выступающими за Брексит, шпионила за оппозиционными политическими силами, тайно проникала в высший гражданский государственный аппарат и нацеливалась на дискредитацию высокопоставленных чиновников, выступавших за сохранение Британии в ЕС с разрушением их репутации.



Среди их ключевых целей было укрепление отношений в области безопасности между Лондоном и Вашингтоном с заменой властных полномочий ЕС на более жесткий контроль над Великобританией со стороны Соединенных Штатов.



Эта клика, которая и по сей день продолжает оказывать тайное, коварное и неправомерное воздействие на британскую политику и британских политиков, состоит из богатых финансистов, представителей военного и оборонного истеблишмента и сотрудников спецслужб, прежде всего, разведки.



Источник поступления в The Grayzone части электронных сообщений, которые были переданы в наше СМИ анонимно, неизвестен. Однако автор проверил подлинность этих электронных писем и цитируемых в них документов с помощью их метаданных (метаданные – это совокупность данных о любой единице электронной информации, своего рода ее "паспорт". В них содержатся данные о создании электронного документа, изменениях, редактировании, дате и времени отправки, отправителе получателе, типе вложения и т.д. Большинство метаданные общедоступны и никак не защищены. – Прим. ИноСМИ.), а также других доказательственных источников. Большую часть содержащегося в них контента было бы невозможно подделать или фальсифицировать.



Общественный интерес к этим частным сообщениям совершенно очевиден, поскольку действия, раскрываемые в рамках группы этих электронных писем, настолько вопиюще антидемократичны, что могут привести к уголовному преследованию по крайней мере некоторых причастных к ним лиц.



Похоже, что эту клику возглавляет Гвитиан Принс, член Консультативной группы по стратегии начальника штаба обороны, бывший советник НАТО и Министерства обороны, а также член правления группы "Ветераны Великобритании", активно выступавшей за Брексит.



Биография Принса в официальных источниках рекламирует его как "выдающегося мыслителя в области стратегии", который "работал с ведущими мировыми фигурами, по всему миру, от лидеров бизнеса до глав государств, помогая им улучшить процесс принятия решений, обучая их сложностям тех психологических процессов, которые лежат в основе их судьбоносных решений".



Вместе с ним действовал и бывший глава МI-6 (Секретная разведывательная служба Великобритании. – Прим. ИноСМИ.) сэр Ричард Дирлав, которого во всплывших электронных письмах часто обозначают литерой "С" - отсылка к рабочему инициалу, присваиваемому всем руководителям британской службы внешней разведки. В какой-то момент Дирлав и Принс попытались завербовать своего давнего друга Генри Киссинджера и его консалтинговую фирму в качестве трансатлантических лоббистов своей версии Брексита.



Для работы Дирлава в МI-6 с 1999 по 2004 год были типичными крупные скандалы, в том числе связанные со многочисленными случаями обмана, к которому он прибегал для оправдания войны в Ираке. Карьерный шпион, Дирлав сыграл заметную роль в пропаганде этой незаконной войны средствами массовой информации и политиками. В конечном итоге Дирлав был персонально подвергнут осуждению в ходе официального расследования иракского конфликта, в котором было установлено, что он подсунул поддельные разведывательные данные, свидетельствующие о несуществующем у Багдада оружии массового уничтожения, непосредственно тогдашнему премьер-министру Тони Блэру.



В эту клику также входит историк Роберт Томбс, известный ученый и почетный профессор Кембриджского университета.



В просочившемся файле, созданном в августе 2018 года Принсом, в ярких деталях излагаются амбициозные и злонамеренные цели группы. Руководствуясь желанием "дать бой нашим жалким противникам всеми необходимыми средствами", ее члены стремились:



"Заблокировать любую сделку, вытекающую из катастрофической и трусливой „Белой книги по отношениям между Великобританией и ЕС" (Chequers White Paper) от июля 2018 года; гарантировать, что мы выйдем из Евросоюза на условиях ВТО; при необходимости убрать нынешнего премьер-министра и заменить ее более подходящей кандидатурой; вычистить „загрязненную" государственную службу сверху донизу".



Спустя несколько месяцев в электронном письме, в котором содержались весьма деликатные данные о брифингах для премьер-министра Мэй по поводу выхода Великобритании из ЕС, Принс проинструктировал Дирлава: "Теперь убейте и ее, и ее идеи".



В опубликованной в июле 2018 года "Белой книге по отношениям между Великобританией и ЕС" был изложен потенциальный план "управляемого" выхода Британии из ЕС. Этот план, раскритикованный сторонниками Брексита как рецепт для продолжения членства в ЕС другими способами, побудил тогдашнего министра по делам отношений с ЕС Дэвида Дэвиса и министра иностранных дел Бориса Джонсона уйти в отставку в знак протеста.



К тому моменту сторонники Брексита уже в течение нескольких месяцев агрессивно нападали на правительство и его министров, обвиняя их в том, что их предполагаемые симпатии к сохранению Великобритании в составе ЕС привели к тому, что они фактически заблокировали откол Лондона от Брюсселя.



Упомянутая же клика, со своей стороны, яростно выступала против любых договоренностей, которые привязывали бы Великобританию к оборонным структурам и обязательствам Брюсселя, утверждая, что это подорвет глобальную шпионскую сеть "Пять глаз", возглавляемую США и Великобританией. Принс был настолько убежден в этом, что отверг как необоснованные слухи о поддержке Россией Брексита, представив их в качестве "маскировки" на том основании, что "стратегический интерес" Москвы на самом деле состоял в том, чтобы держать Лондон "ослабленным и ковыляющим" в составе "разваливающегося ЕС".



Для достижения целей этого преступного сообщества Принс предложил провести "активную кампанию", чтобы "разгромить" влиятельные группы "остающихся в ЕС", в том числе известную группу политиков, выступавших под лозунгом "Лучшее – для Британии". Он также стремился создать "координационный комитет" всех основных политических групп, выступавших за Брексит в рамках кампании "Голосуем за выход", официальной кампании за выход из Европейского Союза. И он спланировал некую пока не раскрытую в деталях "разведывательную операцию", предположительно, чтобы подорвать позиции противников жесткого Брексита.



Под влиянием голливудского блокбастера 2003 года "Мастер и командир", в котором ярко показаны дерзкие операции Королевского флота в XIX веке, эта подрывная акция была названа "Операция „Сюрприз"".



Финансирование этого тайного политического заговора, похоже, было предоставлено богатыми покровителями, в том числе Тимом и Мэри Клод, аристократической семьей, проживающей в Джерси, печально известном британском налоговом убежище.



В интернете нельзя найти много информации о семействе Клод. В утекшем электронном письме, отправленном Принсу, эта пара отметила, что они "старательно избегали любого взаимодействия с социальными сетями", добавив в то же время, что "готовы при необходимости к конфиденциальному сотрудничеству".



Несмотря на некоторую замкнутость семьи Клод, у нее явно имеются хорошие связи. В благодарностях к своей книге 2014 года "Ракеты Экзосет на Фолклендах" автор Юэн Саутби-Тайлиур поблагодарил пару за предоставленные "советы, мудрые рекомендации, и ценные контакты в высших военных и гражданских сферах".



Предположительно, Джулиан "Тоби" Блэквелл, владелец издательской империи Blackwell, также давал средства для этой операции. Явный сторонник Брексита и мультимиллионер, финансировавший многочисленные организации, выступавшие за выход из ЕС, Блэквелл на своей страничке в "Кто есть кто" среди своих хобби перечисляет "борьбу с еврократами и колку дров".



Финансирование плана "Операция „Сюрприз"" началось почти сразу же, как только он был задуман.



В сентябре 2018 года Гвитиан Принс отправил письмо Джулиану Блэквеллу по электронной почте, назвав своего приятеля "солдатом", ссылаясь на опыт службы издателя в спецназе SAS, и поблагодарив его за "чрезвычайно желанную и щедрую готовность обеспечить мой доход за первую половину текущего финансового года".



Он добавил, что семейство Клод "готовы оплатить мое время и расходы в следующей половине года", чтобы он мог "расслабиться на денежном фронте". Как ни странно, Принс попросил Блэквелла отправить средства на банковский счет его жены - возможно, чтобы отвести переводы от своего имени.



Тим и Мэри Клод также предложили тысячи фунтов на "разведывательную операцию" Дирлаву после того, как тот позвонил им по просьбе Принса.



В электронном письме Принсу в августе 2018 года Тим Клод сообщил, как бывший глава МI-6 изложил ему "оперативный план" проведения шпионских операций в отношении группы "Лучшее – для Британии", чтобы получить "максимальные данные" о группах сторонников сохранения Великобритании в составе ЕС и их "сообщников". Он считал цель "очень ценной", потому что она заключалась в "открытии второго фронта через движение "Народное голосование" для того, чтобы в конечном счете заставить Лейбористскую партию изменить свою официальную позицию на втором референдуме".



Тим сказал Дирлаву, что он также считает Оливера Роббинса, советника Мэй по Европе и главного переговорщика по Брекситу, и его группу правительственных чиновников не менее важной целью", чтобы "вскрыть целую банку червей нелояльности" в правительстве Великобритании.



"Если бы мы могли обнаружить какую-либо „прямую связь" между этой нелояльной группой высокопоставленных государственных служащих и движением „Лучшее - для Британии" и ее сторонниками, это было бы настоящей бомбой", - написал Тим Клод



Дирлав выразил "высокую степень уверенности в важности государственной службы как объекта нашей деятельности" и запросил бюджет "около 4–5 тысяч фунтов стерлингов в месяц" для того, чтобы "нарыть" компромат на движение "Лучшее – для Британии" и министра Роббинса. При этом Дирлав оговорился, что реальная сумма расходов будет "строго соотноситься с конкретными результатами".



Последующее электронное письмо от Принса показало, что тайные усилия по "проникновению во внутренние ряды врага" будут возглавляться бывшими оперативниками SIS (Секретной разведывательной службы МI-6), связанными с печально известной лоббистской фирмой Crosby-Textor. (По просочившимся в прессу данным, общие расходы фирмы на подрыв движения противников Брексита составили около 257 000 фунтов стерлингов. – Прим. ИноСМИ.).



В апреле 2019 года компания Crosby-Textor была разоблачена как скрытый ресурс, стоящий за серией фальшивых аккаунтов в социальных сетях, нацеленных на миллионы британских избирателей и превозносящих достоинства "жесткого Брексита", а также призывающих "cбросить шашки с доски" (Лозунг Бориса Джонсона, которым он призывал Терезу Мэй отказаться от любой сделки с ЕС в пользу полного разрыва Британии с Евросоюзом. – Прим. ИноСМИ.).



Принс передал планы Дирлава, о том, как добиться внедрения в высшие сферы британской гражданской администрации. Бывший глава МI-6 обещал, что он "даст знать, когда появится соответствующая брешь", и заверил в том, что идет "фоновая координация". Бывший шеф-шпион далее описал компанию Crosby-Textor как "паука в центре паутины". Ее сотрудники, помимо прочего, задействованы в реализации заявки Бориса Джонсона на лидерство, "которая сейчас в самом разгаре".



Дирлав сообщил и о наличии "плана Б". Если бывшие коллеги Дирлава по МI-6 не смогли бы "нарыть золото" в виде руководящих планов движения "Лучшее – для Британии", он вместо них привлек бы "некоторых бывших коллег из ЦРУ для организации фальшивой операции Демократической партии США, чтобы проникнуть в круги сторонников сохранения Британии в ЕС – в том числе и в Нью-Йорке – и оказать из-за океана давление на них".



По заверениям Дирлава, эти люди были "очень опытными в такого рода шпионских акциях". Принс пообещал, что они проведут "операции по внедрению" по образцу операции, проведенной организацией "Ветераны Великобритании", только в более крупных масштабах".



Принс завершил свое подстрекательское послание, заявив, что вскоре отправится в Вашингтон, чтобы встретиться со "специальными контактами", предоставленными Дирлавом, чтобы "открыть линию атаки в поддержку нас из США".



"Мэй должна уйти. Подробности того, как это будет сделано, „С" (Дирлав) узнает 18 сентября", - пояснил он.



Электронное письмо от августа 2019 года, имеющееся в редакции The Grayzone, демонстрирует, как организация "Ветераны Великобритании" проводила свою шпионскую операцию. В сообщении Принс пишет Дирлаву, бывший офицер военно-морской разведки США по имени Дэвид Бэнкс, успешно "спалил" Аластера Брокбэнка, старшего советника министра по делам ЕС Роббинса, которого Дирлав публично обвинил в октябре 2018 года в "работе над тем, чтобы поставить оборону и безопасность Великобритании под контроль ЕС даже в случае Брексита".



Чтобы проверить, покинул ли Брокбэнк свой пост консультанта Оливера Роббинса, переговорщика по Брекситу (информация, которую клика не смогла получить обычным путем), Бэнкс отправил Брокбэнку сообщение, представившись помощником исследовательницы Центра европейских реформ Софии Беш, которую Принс в частном порядке заклеймил как "ужасную немецкую противницу Брексита".



Таким образом Брокбэнк был обманут и подтвердил, что он остался на Даунинг-стрит. Успешная атака побудила явно обрадованного Принса спросить Дирлава, был ли Бэнкс "одним из вас" - другими словами, оперативником, связанным с МI-6.



Главный "крот" клики в правительстве раскрывает секретные планы офиса премьер-министра, скрываясь под псевдонимом



21 сентября 2018 года, на следующий день после позорного саммита ЕС в Австрии, на котором лидеры государств-членов выстроились в очередь, чтобы осудить планы Терезы Мэй по сделке с Евросоюзом, Принс отправил электронное письмо Блэквеллу и Клодам, чтобы сообщить им, что он и Дирлав поддерживают стратегию "оказать невыносимое давление на Мэй", с целью "удержания ее на посту, но не у власти".



Тема электронного письма Принса гласила: "НАША АКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ. СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО".



"Если же она откажется, то потребуется план Б, который меняет кадры. Но это более рискованно", - написал Принс, добавив, что вскоре будет начата "пробная операция" против переговорщика Мэй по Брекситу, чтобы проникнуть в окружение Оливера Роббинса и его офис на Даунинг Стрит №10".



Таким образом клика стремилась проникнуть в то, что Принс назвал "самым сердцем зверя".



Неясно, что это повлекло за собой, и вообще была ли эта операция успешной. Однако в декабре 2018 года Принс тайно встретился с Эвелин Фарр, государственным служащим, которая ранее упоминалась в британских СМИ как активистка, выступающая за Брексит В резюме, написанном Фарр, было указано, что с ноября 2016 года она курировала разработку закона о выходе Великобритании из ЕС в части, касающейся налоговой и таможенной службе Ее Величества в составе команды, непосредственно участвующей в переговорах с Евросоюзом.



В письме к Клодам Принс хвастался, что инсайдерская роль госпожи Фарр поставила ее "в положение, которое дает ей возможность видеть ВСЕ ключевые документы", и что она может раскрывать "необычные вещи" из министерства по делам ЕС.



Под псевдонимом Кэролайн Белл Фарр публиковала в СМИ конфиденциальную информацию о переговорах по Брексит, включая такие издания, как Conservative Woman, а также печатные органы организаций, выступающих за выход из ЕС, такие как Briefings for Brexit и Brexit Central. Она также передала клике очень важные закулисные подробности. Эти ее деяния вполне могут быть приравнены к нарушению Закона о государственной тайне, за которое предусмотрено суровое наказание.



Преступная клика, естественно, считала Фарр своим главным активом и была полна решимости защитить ее личность любой ценой. После того, как ошибка при публикации ее материала создала небольшой риск раскрытия личности и служебного положения госпожи Фарр, Принс стер у себя в компьютере все ее статьи и начал удалять электронные письма, адресованные ей и полученные от нее.



Но это не остановило Фарр. Она не удержалась от дальнейшей помощи клике. Общаясь с Принсом по электронной почте под псевдонимом Ian Moone - общепризнанной анаграммой "я никто", - она продолжала предоставлять множество важной информации о планах Мэй по Брексит. При этом Эвелин Фарр регулярно просила очистить метаданные, раскрывающие ее как автора документов, перед их распространением.



Заявив о том, что он "безмерно впечатлен" новоявленным "кротом, занимающим центральное место в аппарате правительства", Принс сообщил Роберту Томбсу 20 декабря, что его "тайная аварийная бригада" наняла имидж-мейкерскую компанию под названием New Century для управления своими пропагандистскими акциями. Он потребовал, чтобы Фарр предоставила фирме "документ, который видели не менее 40-50 человек", демонстрирующий, что в правительстве на самом деле готовы к Брекситу без сделки. Впоследствии будет организована утечка этого документа в СМИ.



Остается неизвестным, участвовала ли Эвелин Фарр в прямом саботаже переговоров о Брексите на своей основной работе. Однако она, очевидно, высоко ценила разрушительные усилия тайной группы. В электронном письме Принсу от 15 января 2019 года - тема: "Молодцы!" - Фарр приветствовала "сокрушительное поражение", которое потерпел проект соглашения Терезы Мэй о выходе из ЕС на состоявшемся ранее в тот же день заседании Палаты общин.



"Настало время пресечь все безумные недемократические замыслы сокрушенных сторонников сохранения Британии в ЕС", - добавила она без всякой иронии.



По крайней мере, в одном случае Фарр передала "конфиденциальные" документы Уайтхолла преступной группе напрямую. 20 марта 2019 года она отправила Принсу фотокопии внутреннего брифинга о "планах действий правительства" перед тем, как премьер-министр официально потребовала продления срока выхода из ЕС. Впоследствии Принс разослал файлы нескольким лицам, в том числе Дирлаву и ученому-неоконсерватору Дугласу Мюррею, а также члену парламента от консерваторов и доверенному лицу Джонсона Стиву Бейкеру.



В сообщении Дирлаву Принс написал: "Вот ее военный план. А теперь убей ее и план".



Впоследствии Принс попытался лично связать Фарр с законодателями, организовав встречу между ней и упомянутым Дэвидом Дэвисом. Неясно, что они обсуждали, но, очевидно, что это были очень деликатные вопросы. Депутат предложил встретиться не в ближайшем к нему пабе White Swan, поскольку равно небольшое расстояние паба от штаб-квартир МI5 и МI6 означало, что в нем "иногда бывают так называемые "призраки"".



Джонсоном в Уайтхолле клика стремилась руководить, уничтожая все на его пути



Перенесемся в начало июня 2019 года. Мэй была наконец сокрушена, и шли выборы руководства консервативной партии. В том же месяце Принс направил ряд предложений Джейкобу Рис-Моггу, известному стороннику Брексита, которые обрисовали четкий план первых действий Джонсона на посту премьера.



Принс выступал за приостановку работы Палаты общин, "чтобы помешать Беркову и запутавшемуся парламенту заблокировать "чистый" выход 31 октября". Одновременно он называл тех депутатов, которые выступают против жесткого Брексита, чтобы лишить их мандата и направить поддерживающих Брексит кандидатов в эти округа. Он также посоветовал "выбросить из окон всех сторонников Терезы Мэй, особенно Марка Седвилла и Оливера Роббинса, а также ВСЕХ (выделено в оригинале) высокопоставленных государственных чиновников, которые вели переговоры с ЕС с позиций Мэй".



Война на Даунинг-стрит против этих чиновников аппарата правительства началась почти сразу после избрания Джонсона премьер-министром в июле 2019 года. Год спустя Седвилла наконец-то выпроводили за дверь после бесконечных негативных брифингов для прессы.



За кулисами клика начала организовываться теперь для того, чтобы разрушить репутацию, дискредитировать и запугать любого, кто стоит на пути планов Джонсона. Принс предложил Дирлаву раздобыть "информацию МI5 о ключевых агентах агитационных ресурсов Remainiacs (политический неологизм "маньяки – оставальщики" – то есть те британские избиратели, которые твердо выступали против выхода Великобритании из ЕС. – Прим. ИноСМИ.)", таких как Джолион Моэм, адвокат, который успешно боролся с несколькими судебными исками, связанными с Брекситом, включая "их финансовые дела и т. д., чтобы натравить на них устрашающие удары".



28 августа работа британского парламента была приостановлена, что позже было признано Верховным судом незаконным. 3 сентября консервативной партией были отозваны мандаты у 21 депутата-консерватора, проголосовавшего в поддержку предложения отложить выход из Европейского Союза до 31 января следующего года, им было запрещено баллотироваться на перевыборах, и все они были заменены ярыми сторонниками Брексита.



Клика стремилась повлиять на мышление Джонсона и другими способами. Например, во время предвыборной кампании Дирлав говорил, что он "занят" тем, что "потчует Бориса брифингами по вопросам национальной безопасности". Назвав своего ученика "быстрым и способным" и "превосходным исследователем", Дирлав сказал, что чувствует "достаточную уверенность" в том, что ему удастся убедить команду Джонсона заблокировать участие Huawei в британской сети 5G. Бывший глава МI-6 давно распространял теории заговора о том, что китайский технологический гигант действует как глобальная шпионская сеть в интересах Коммунистической партии Китая.



"С надлежащей командой вокруг у Бориса все получится… нам нужен лидер, обладающий харизмой и способностью убрать Джереми Корбина (лидер британских лейбористов – Прим. ИноСМИ) с политической авансцены и противостоять угрозе Найджела Фараджа (британский политик, в 2006-2016 годах с перерывами был председателем Партии независимости Соединенного Королевства. - Прим. ИноСМИ.). Если посмотреть на проблему с этой точки зрения, то альтернативы у нас нет", - сказал Дирлав о Джонсоне.



Уверенность шеф-шпиона была вполне обоснованной. Вскоре после вступления в должность правительство Джонсона отложило принятие какого-либо решения об участии Huawei в Британии и в июле 2020 года пообещало полностью удалить компанию из британских сетей 5G к 2027 году.



После того, как Майкл Гоув, один из влиятельных политиков тори, ныне занимающий пост министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления, и Оливер Льюис, ключевой советник Джонсона по Брекситу, тоже обосновались на Даунинг-стрит 10, Принс начал проводить с ними регулярные брифинги и наставительные беседы. Эвелин Фарр была соавтором одного из таких брифингов о том, как Джонсон может обеспечить жесткий выход из ЕС, который не будет сорван избранными законодателями или государственной аппаратом. В одном из своих сообщений в конце сентября Принс похвалил премьера за "нельсоновские нервы и хладнокровие".



Теперь клика нападает на Джонсона и пытается внедрить своего "крота", Эвелин Фарр, в Министерство внутренних дел



Но вдруг спустя некоторое время электронные письма Принса начали показывать, что его энтузиазм в отношении премьер-министра значительно ослаб. В январе этого года он написал Дирлаву, предсказав скорый и желанный уход Джонсона, и посетовал на отсутствие у премьера "выносливости", чтобы "осуществить настоящий Брексит".



"Сунак не подойдет, не так ли? Это еще один глобалист в душе, не так ли? Как Борис?" Принс пожаловался, что основные спонсоры Джонсона переключили свою поддержку на министра иностранных дел Лиз Трасс. Очевидно, что премьер-министр, не сумев сделать именно то, чего хотела клика, стал для нее расходным материалом, и его должен заменить кто-то другой.



В этом контексте весьма многозначительным является тот факт, что Принс, по-видимому, начал пытаться внедрить в министерство внутренних дел "крота" клики на государственной службе, Эвелин Фарр. 24 февраля он отправил по электронной почте основателю Bruges Group Патрику Робертсону ее резюме, которое включало список статей, которые она написала как Кэролайн Белл, перед встречей с министром внутренних дел Прити Патель.



Далее Принс предупредил Робертсона, что он и Патель должны "жестко" охранять эти документы, "которые в чужих руках уничтожат прикрытие Фарр, потому что они показывают, насколько ценна она была для всех нас во время ужасных дней Терезы Мэй и насколько важна ее роль в том, что в конечном счете мы добились успеха".



"Снова и снова она втягивала нас в „петлю НОРД" с немалым риском для себя, потому что считала это своим патриотическим долгом", - добавил он. ("Петля НОРД" обозначает четырехступенчатую военную тактику: наблюдение, ориентация, решение и действие. Проникновение в "петлю" считается первостепенной задачей для обеспечения победы в войне).



"Взгляните на Эву Фарр как на современный эквивалент офицера войск спецназначения, которым, как я знаю, была ее покойная мать", - витийствовал Принс, имея в виду, что мать Фарр была начальником отдела специальных операций (SOE). Также известное как "Секретная армия Черчилля" или "Министерство неджентльменской войны", подразделение SOE во время Второй мировой войны состояло из лиц, проводивших секретные диверсионные операции в тылу врага.



В резюме указано, что Фарр публиковала статьи для таких изданий, как The Telegraph, под псевдонимом "Кэролайн Белл"; что она добывала для британского правительства материалы секретных совещаний ЕС, "что привело к существенным изменениям в нашей политике"; и даже что она участвовала в так называемой "команде тигров", которую собрал Принс и которая "предоставила раннюю информацию о китайской угрозе, связанной с COVID-19".



Ну и разве это не госизмена?



Электронные письма и документы, процитированные в этой статье, представляют собой лишь незначительную часть огромного количества "утекших" файлов. Но даже эта маленькая толика дает пугающе откровенное представление о том, как на самом деле действует власть в Британии и в чьих интересах она в конечном счете работает.



В то время как толпы британцев из рабочего класса проголосовали за выход из ЕС, вымещая свой гнев на истеблишменте, который, по их мнению, продал их интересы банкирам и бюрократам, на самом деле этим процессом из-за кулис руководила группа влиятельных и агрессивных сторонников Брексита, представляющих меньшинство элит. В их число входили оперативники британских спецслужб, совершенно неизвестные публике, которые не обязаны и никогда не будут обязаны своей властью всенародному голосованию и которые практически никому не подотчетны.



Глубокое и устоявшееся презрение британской элиты к демократическим политическим процессам и структурам прекрасно отражено в дискуссии Тима Клода с Ричардом Дирлавом в сентябре 2018 года. И даже если аристократ-финансист и не думал об атаках на самые высшие чины правительственного аппарата в качестве объектов для наблюдения и дискредитации, то бывший руководитель британской разведки только и стремился к тому, чтобы удовлетворить свое невыразимо вероломное честолюбие. Но все равно не нужно быть ярым сторонником сохранения Великобритании в составе ЕС, чтобы понимать, что их действия, наряду с действиями Эвелин Фарр как их "крота" в гражданском правительстве, являются безусловным преступным деянием.



Нам никогда не станет известным общее число и перечень всех лиц, групп, движений, а также государственных и негосударственных учреждений Великобритании, которые раньше или в настоящее время подвергаются такому злонамеренному нападению. Тем не менее уже просочившийся к публике транш информации, который был тщательно исследован ресурсом The Grayzone, дает общественности некоторые важные сведения.



Даже на основании только этих материалов становится ясно, что тайные антидемократические силы хитроумно проникли в самое сердце офиса премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит 10 и применили методы "плаща и кинжала" для того, чтобы формировать такое правительство и такую его политику, которая соответствует их амбициозным целям.



Все, кроме одного, члены представленной здесь клики и ее спонсоры, проигнорировали наши неоднократные просьбы о комментариях по электронной почте и телефону. Единственным исключением стала Эвелин Фарр, "крот" преступной группы на государственной службе. Когда редакция The Grayzone связалась с ней по номеру телефона, указанному в ее резюме, Фарр отреагировала с большой тревогой.



"Я не знаю, о чем вы говорите, я не знаю, кто вы, или почему у вас есть этот номер, и я понятия не имею, о чем вы спрашиваете", - провозгласила Фарр откровенно испуганным голосом.



В ответ на вопрос, работала ли она над саботированием процесса Брексита из-за кулис, она повесила трубку.



С начала этого расследования аккаунты автора этих строк подвергались неоднократным вторжениям.



Автор: Кит Кларенберг (Kit Klarenberg) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653039420





