Эрдоган не желает портить отношения как с Путиным, так и с Байденом, - С.Тарасов

12:41 20.05.2022

Станислав Тарасов



Эрдоган не желает портить отношения как с Путиным, так и с Байденом



Анкара в треугольнике НАТО - Россия - Турция объективно вносит раскол в отягощенный противоречиями Североатлантический альянс. Но на Востоке ничего не происходит лишь по одной причине. Движущей силой турецко-российского альянса остаются экономические интересы сторон, включая стратегические инфраструктурные проекты.



ВТурции раскручивается любопытная информационно-политическая интрига, когда глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу заявил о готовящейся встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Джо Байдена.



По его словам, "дипломаты двух стран активно обсуждают эту тему". Она также будто бы затрагивалась в ходе состоявшейся в Нью-Йорке встрече Чавушоглу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом турецкие СМИ уточняли, что "Байден должен прилететь в Анкару или в Стамбул, чтобы уговорить Эрдогана дать согласие на вступление Швеции и Финляндии в НАТО". Это первое. Второе. Стороны якобы должны обсудить вопросы развития двухсторонних отношений, в частности, поставки Турции американских истребителей F-16. В-третьих, как сообщала турецкая проправительственная газета Daily Sabah со ссылкой на источники в МИД, "США и Турция создали стратегический механизм, который поспособствует диалогу на высоком уровне и поможет решить вопросы, по которым Турция и США не сошлись во мнении". Опять-таки якобы официально этот механизм был запущен еще 4 апреля во время визита в Анкару заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.



Но оказывается, что в Вашингтоне об этом ничего не слышали. На брифинге на военной базе Эндрюс (штат Мэриленд) одна из журналисток поинтересовалась у хозяина Белого дома, считает ли он возможным убедить Турцию поддержать заявки Швеции и Финляндии. "Думаю, что я не поеду в Турцию, но я считаю, что у нас все будет нормально", - ответил Байден. Он напомнил, что уже встречался с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Вашингтоне и обсуждал эту тему. По оценке США, "проблема расширения НАТО не имеет никакого отношения к Турции". Однако турецкие СМИ вбросили еще один сюжет. Газеты Star и Yeni Şafak 17 мая сообщили, что "в ближайшие дни должен состояться визит в Анкару президента России Владимира Путина", и что детали этого визита будут "обговариваться в ходе посещения Анкары российской делегации во главе с вице-премьером Александром Новаком".



Новак действительно побывал с визитом в Турции, где обсудил с министром торговли Турции, председателем турецкой части межправительственной комиссии Мехметом Мушем, подготовку к девятому заседанию Совета сотрудничества на высшем уровне между Россией и Турцией. Его планируется провести осенью нынешнего года с участием лидеров двух государств. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока в повестке дня главы государства нет визита в Турцию, но есть приглашение Эрдогана, и сроки визита еще предстоит согласовать. Так в "сухом остатке" остается формула: "Байден не желает лететь в Турцию, а Путин прилетит в согласованное время". То есть интрига развивается по проверенному Анкарой сюжету. Эрдоган лавирует между лидерами США и России, пытаясь изыскивать возможности для разыгрывания "российской карты" в отношениях с США или "американской карты" в отношениях с Россией.



Пока получается только то, что Турции удается реально выставлять Россию как альтернативу американцам по ряду вопросов. Но успешность такой "вилочной" турецкой дипломатии вызывает сомнения у ряда американских экспертов. Так, Ричард Вайц из Гудзоновского института считает, что "Эрдоган загнал себя в ловушку и сузил маневренность". Потому что считается: отношения Турции с Россией очень персонифицированы в ситуации, когда Эрдоган находится меж двух огней: не желает портить отношения как с США, так и с Россией. Тем не менее Анкара в треугольнике НАТО - Россия - Турция объективно вносит раскол в отягощенный противоречиями Североатлантический альянс, что нервирует Вашингтон. Американцам становится непросто давить на Анкару еще потому, что это может способствовать политическому сближению Эрдогана с Путиным на платформе медиаторов украинского кризиса.



Однако на Востоке ничего не происходит лишь по одной причине. Движущей силой турецко-российского альянса остаются экономические интересы сторон, включая стратегические инфраструктурные проекты. Вот почему турецкие власти, проявляя в определенной степени гипертрофированную активность на американском направлении, часто оглядываются на Москву. Тем более что в отличие от России западные партнеры продолжают воспринимать Турцию как "страну второго сорта", если даже не "третьего".