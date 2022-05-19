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Интернет перестает быть инструментом будущего
13:12 20.05.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Виртуальный мир неспроста сотрясают скандалы вокруг Google, Илона Маска и Дональда Трампа.

Пока правительства одних государств борются, как они полагают, за "свободную, открытую, глобальную" Сеть, власти других стран упорно противостоят их намерениям.

Роман Трунов
Журналист

Интернет давно стал политической ареной. Во Всемирной сети действуют те же законы и правила, что и в мире большой политики. А ей, как хорошо известно, свойственны двойные стандарты.

С тех пор, как Эдвард Сноуден выступил с публичными разоблачениями тайной деятельности спецслужб США, не раз можно было услышать, что американский кибершпионаж - это защита национальных интересов. В то время как предполагаемое российское вмешательство в выборы в Соединенных Штатах есть не что иное, как кощунственное нарушение всех общечеловеческих норм морали.

Нынешние санкции против России не стали исключением из этих правил. С одной стороны, власти Соединенных Штатов не запретили россиянам пользоваться американскими веб-приложениями: электронной почтой, социальными сетями, браузерами, хранилищами файлов. Что, безусловно, является дальновидным умыслом. Поскольку не стоит отрезать граждан государства, с которым Вашингтон находится в конфликте, от внешнего мира и, соответственно, от информации, способной сыграть на руку Белому дому.

Но, с другой стороны, крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов GitHub, принадлежащий Microsoft, начал блокировать аккаунты российских компаний и разработчиков. Блокировку учетных записей двух крупных отечественных банков американская компания объяснила тем, что они вошли в санкционный список. Однако ни слова не было сказано о том, почему попали в число пострадавших программисты, не связанные с корпорациями России.

Вот такой получается Интернет двойного назначения. Глобализм, что называется, по определению не знает границ.

В конце апреля США и еще шестьдесят стран - все члены ЕС, Австралия, Великобритания, Грузия, Израиль, Канада, Сербия, Украина, Япония, Тайвань и многие другие - подписали "Декларацию о будущем Интернета" (Declaration for the Future of the Internet). В ней сказано, что подписанты обязуются "продвигать свободный, открытый, глобальный, функционально совместимый, надежный и безопасный интернет для всего мира, который базируется на единых для всех правилах и демократических ценностях". Остается надеяться, что теория, как часто бывает, не разойдется с практикой.

Что это будет за Интернет, можно лишь предполагать. В недавнем прошлом создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли горько сетовал, что современная Всемирная сеть имеет мало общего с теми высокими гуманистическими принципами и устремлениями, которые он и его единомышленники заложили в ее основу при ее создании. И виноваты в этом не только американские интернет-корпорации, но и некоторые президенты Соединенных Штатов.

В последнее время немало говорят о Web3, который еще называют децентрализованным Интернетом будущего. Однако председатель Институтa Исаака Ньютона (Великобритания) Юэн Кирк полагает, что очередная вариация веба "не изменит мир", так как "это всего лишь новый виток той же технологии блокчейн, которую мы обсуждаем на протяжении последнего десятилетия". А Мокси Марлинспайк, маститый криптограф и создатель открытого мессенджера Signаl, сказал, что "даже на технологическом уровне" ему "не удалось поверить в эти идеи".

Тем временем власти ЕС продолжают борьбу с диктатом американских интернет-гигантов. По новым правилам Amazon, Google, Microsoft и других обяжут удалять противоправный контент, ограничить таргетированную рекламу и, кроме всего прочего, объяснять работу своих алгоритмов регулирующим органам. За нарушение установленных норм предусмотрены огромные штрафы.

Не все ладно у Google и в России. Российская дочка этой корпорации намерена инициировать процедуру банкротства, так как работа ее офиса в нашей стране после введения антироссийских санкций стала невозможной. Однако, несмотря на прекращение своей деятельности в РФ, интернет-гигант продолжит предоставлять доступ россиянам к своим сервисам и продуктам.

Впрочем, такое решение Google нимало не удивляет. Ведь дело тут совсем не в прибыли и даже не в убытке, который в прошлом году составил 26 млрд рублей. А в том, что поисковый гигант продолжит собирать и анализировать поисковые запросы российских интернет-пользователей. Не сложно предположить, что полученные данные будут тщательно изучены, а затем переданы правительству США. Достоверное знание о том, что интересует и волнует жителей других странах - всегда хорошее подспорье для внешней политики Белого дома, особенно когда речь заходит о России, потенциальном противнике Соединенных Штатов.

Вполне укладывается в рамки понятия "большая политика" и скандальная история, начавшаяся с Илоном Маском после того, как он купил Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Роскомнадзора). Экстравагантный предприниматель вдруг приостановил сделку по приобретению этой соцсети, мотивировав свое решение тем, что в ней более 90% пользователей - это боты и фейки. Вполне возможно, что Маск был не так уж и далек от истины. Как-никак генеральный директор Twitter Параг Агравал недавно сказал, что специалисты этой компании каждый день удаляют более полумиллиона спам-аккаунтов.

Тем не менее это была не вся правда, а, скорее, благовидный предлог для приостановки громкой сделки. Как выяснила британская газета Daily Mail, истинной причиной такого решения Маска стала закулисная игра Джорджа Сороса, некоторых бывших сотрудников администраций Билла Клинтона и Барака Обамы и многочисленных неправительственных организаций, за которыми стоят Сорос и другие крупные доноры Демократической партии. Все эти влиятельные люди опасались, что новый владелец соцсети, как он говорил ранее, отменит цензуру в Twitter, разморозит аккаунт Дональда Трампа и перестанет банить трампистов и республиканцев. Так что неудивительно, что после такого поворота событий Маск отрекся от демократов и перешел в стан Республиканской партии.

Политическое противостояние США и КНР носит принципиальный характер и сохраняется что при республиканцах, что при демократах. Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил, что американцы используют цифровые технологии для массовой слежки. Сверх того, он назвал Соединенные Штаты "хакерским государством", "государством слежки" и "государством-кибервором", которое вмешивается в дела суверенных государств по всему миру. В частности, ранее Пекин потребовал от Вашингтона объяснений по поводу кибершпионского инструмента Beehive, направленного против КНР.

К числу суверенных государств, несомненно, относится и Северная Корея. Между тем небольшая часть местных жителей, по данным Reuters, научилась обходить тотальную интернет-цензуру, которая существует в этой стране. Но самое интересное, что эти знания и навыки попали на родину Ким Ир Сена именно из Китая, куда северокорейские программисты были направлены на работу партией и правительством.

Используя биржевые термины, можно утверждать, что сегодня для цифрового пространства характерны "разнонаправленные тренды". Пока правительства одних государств борются, как они полагают, за "свободный, открытый, глобальный" Интернет, власти других стран упорно противостоят их намерениям. Так что, если, как утверждает американский мыслитель Джордж Фридман, в реальном мире наступила шестая историческая эпоха, то в виртуальном мире, скорее всего, продолжается прежний хронологический период.

Роман Трунов

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653041520


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