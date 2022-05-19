|Байден перепутал фамилию президента Южной Кореи
23:07 20.05.2022
Текст: Валентина Григоренко
Президент США Джо Байден в своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее неправильно обратился к лидеру Республики Корея Юн Сок Елю, перепутав того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином, но сразу исправился, сообщил телеканал YTN.
"Альянс между Республикой Корея и США – основа мира, стабильности и процветания региона и планеты. Благодарю вас всех, и президента Мун – Юн – за то, что вы успели сделать", – сказал Джо Байден в конце выступления, передает ТАСС.
Инаугурация Юн Сок Еля прошла 10 мая, до этого главой Южной Кореи был Мун Чжэ Ин.
Ранее глава американского государства Джо Байден, говоря о министре образования США Мигеле Кордоне, назвал его сенатором.
Напомним, Байден неоднократно попадал в подобные ситуации. Так, он оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис "супругом первой леди". Кроме того, он назвал украинцев иранцами, а также перепутал, какая из стран – Россия или Германия – угрожала Украине.