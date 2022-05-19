Байден перепутал фамилию президента Южной Кореи

23:07 20.05.2022

Текст: Валентина Григоренко



Президент США Джо Байден в своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее неправильно обратился к лидеру Республики Корея Юн Сок Елю, перепутав того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином, но сразу исправился, сообщил телеканал YTN.



"Альянс между Республикой Корея и США – основа мира, стабильности и процветания региона и планеты. Благодарю вас всех, и президента Мун – Юн – за то, что вы успели сделать", – сказал Джо Байден в конце выступления, передает ТАСС.



