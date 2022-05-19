Россия перекрыла газовый вентиль для Финляндии

00:05 21.05.2022

"Газпром экспорт" назвал дату прекращения поставок газа в Финляндию



20 мая 2022, Валентина Григоренко

"Газпром экспорт" 21 мая приостановит поставки газа финской компании Gasum в связи с неоплатой за поставленный в апреле газ, сообщили в "Газпром экспорте".



"По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газум" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газум" о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом [президента России]", – приводит ТАСС сообщение.



В ответ на то, что Gasum инициировал арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа, в "Газпром экспорте" заявили, что будут защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами.



Ранее сообщалось, что финская государственная газовая компания Gasum отказалась оплачивать поставки газа из России в рублях. Также компания обратилась в арбитраж по поводу долгосрочного контракта "Газпром экспорта" на поставку газа.



По данным финской компании, поставки газа из России в Финляндию прекратятся в 7.00 21 мая.



В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление финской компании Gasum о том, что она не будет выполнять требование об оплате в рублях, заявил, что Россия не будет никому поставлять газ бесплатно.