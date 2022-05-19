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Страны G7 создают картель для контроля над ценами на нефть из России
00:07 21.05.2022

Текст: Сергей Тихонов

Европа и США могут создать картель стран-импортеров российской нефти, чтобы иметь возможность влиять на ее котировки и ограничивать экспорт из нашей страны.

Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, странами картеля будет установлен предельный потолок цен для российской нефти.

Страны, которые войдут в картель, установят верхний потолок цен на российскую нефть, при превышении которого не будут ее покупать. "Цель создания картеля в том, чтобы обеспечить поступление некоторого количества российской нефти на рынок и не допустить дефицита сырья, сдерживая мировые цены на низком уровне", - сказала Йеллен.

Идея создания картеля стран-импортеров нефти не нова. Подобная мера обсуждалась в начале прошлого десятилетия, когда котировки барреля так же, как и сейчас, находились на уровне выше 100 долларов за баррель. Тогда до реальных шагов не дошло, но сейчас с большой долей вероятности картель будет создан. Но вот насколько будет эффективна его работа - большой вопрос.

В первую очередь вся деятельность картеля теряет смысл в период дефицита нефти на рынке. Ну не могут покупатели диктовать условия производителям, если товара не хватает, а отказаться от него не представляется возможным. А сейчас именно такой период. За то, что цены на нефть не добрались до отметки 140-150 долларов за баррель, Европа и США должны благодарить Китай, который очень резко реагирует на новые даже небольшие и локальные вспышки заболеваемости COVID-19 на своей территории, вводя жесткие карантины. Это сильно сдерживает рост спроса на нефть в стране, а Китай - ее крупнейший импортер.

Второй проблемой картеля станет участие в нем стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Один Китай импортирует нефти больше, чем все страны Европы. В 2021 году Китай купил за границей 513 млн тонн нефти, а Европа - около 470 млн тонн. Но предсказать отношение Китая или Индии - третьего по объемам импортера нефти в мире (около 200 млн тонн) - к предложению войти в такой картель достаточно сложно.

Китай и Индию устроит любой вариант, который обеспечит им сохранение дисконта на российскую нефть, но не приведет к сокращению ее объемов, считает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. В совокупности страны G7 потребляют примерно треть нефтепродуктов в мире, а вместе с другими странами ОЭСР эта доля превышает 45%, по оценке ОПЕК. В качестве картеля они могли бы иметь значительное влияние на рынке, отмечает эксперт.

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По мнению портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, в картель войдут страны ЕС и США без Китая и Индии. Поэтому его возможности влиять на нефтяные цены в условиях дефицитного рынка, геополитических рисков и ограниченных мощностей по наращиванию добычи будут сильно ограничены. Фактически крупнейшие страны-импортеры уже предпринимали скоординированные действия на нефтяном рынке, продавая нефть из стратегических резервов, но большого эффекта они не принесли, отмечает эксперт.

Здесь также стоит упомянуть, что крупнейший импортер нефти из входящих в G7 стран - США (второе место в мире - около 250 млн тонн) - на работу картеля в отношении российского экспорта повлиять уже не сможет. Импорт нефти из России Штаты уже запретили, да и покупали в России американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в основном нефтепродукты, а не сырую нефть.

Именно с нефтепереработкой связана третья проблема создаваемого картеля. Многие европейские НПЗ завязаны на работу с российской нефтью Urals, и некоторые из них получают ее прямо до ворот заводов по трубопроводу "Дружба". Такие НПЗ есть в Германии, Чехии, Венгрии, Словакии и Польше. Отказ от поставок российской нефти в случае высокой цены на нее для них будет означать остановку производства. Результатом станет дефицит автомобильного топлива в Европе. И купить его можно будет только в России.

Источник - Российская газета
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