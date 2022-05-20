 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Банк, который лопнул. "Альфа-банк Казахстан" переименовался в Eco Center Bank
00:11 21.05.2022

АО "Банк ЦентрКредит" после покупки Альфа-Банк Казахстан провел ребрендинг компании. Банк перерегистрировали в Eco Center Bank. Об этом сообщается на сайте казахстанской фондовой бирже KASE.

"АО Дочерний Банк „Альфа-Банк", облигации которого находятся в официальном списке KASE, предоставило копию справки о государственной перерегистрации юридического лица от 13 мая, в соответствии с которой АО Дочерний Банк „Альфа-Банк" перерегистрировано в АО Eco Center Bank - дочерний банк АО „Банк ЦентрКредит", - говорится в сообщении.

В конце апреля в БЦК сообщили, Банк ЦентрКредит станет новым акционером Альфа-Банк Казахстан, купив 100 процентов простых акций финучреждения. Таким образом, АО „Альфа-Банк" полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из совета директоров.

Позже в БЦК заверили, что все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов и после завершения процедуры вывода из списка SDN клиентам будет доступен весь перечень банковских услуг.

"Для удобства теперь уже наших клиентов на веб-сайте bcc.kz размещена информационная памятка в формате вопрос-ответ. В случае возникновения дополнительных вопросов следует обратиться по номеру 505 для физических лиц и 605 для юридических лиц", - отметили в банке.

20.05.2022

Источник - turanpress.kz
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