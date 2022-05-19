США не нашли китайского оружия у Российской армии

00:26 21.05.2022

Байден создает единый фронт против Москвы и Пекина в Азии



Владимир Скосырев



Накануне визита в Сеул и Токио президента США Джозефа Байдена его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан позвонил члену политбюро КПК Ян Цзечи. Американская и китайская версии разговора расходятся диаметрально. Вашингтон утверждает, что речь шла о КНДР и Украине, причем подчеркивалось, что Китаю не следует оказывать России помощь. Напротив, китайская сторона сделала упор на Тайване. Ян расценил действия США как вмешательство во внутренние дела Китая и предупредил, что это может привести к опасной ситуации. Китай полон решимости защищать свой суверенитет. Эксперты говорят, что цель поездки Байдена – создать фронт против КНР и РФ в Азии и попытаться вовлечь в него Индию.



Как передает Wall Street Journal, cобытия в Украине заслонили проблему сдерживания Китая, которая является главным приоритетом внешней политики США. Цель поездки Байдена – вновь сосредоточить на ней внимание мирового сообщества. Логичным шагом в этом направлении стала беседа по телефону Салливана с Ян Цзечи, состоявшаяся по инициативе Белого дома. Вашингтон сообщил, что собеседники обсуждали Украину и "специфические вопросы" американо-китайских отношений. Ранее Салливан и Ян встречались в Риме накануне переговоров по телефону в марте Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда Байден предупредил Си, что для Китая будут "последствия", если он предложит материальную поддержку России в Украине.



Китай отказался осудить Москву и подверг критике жесткие санкции против России. Но американские чиновники говорят, что не обнаружили открытой китайской военной и экономической помощи России, в частности в содействии тому, как обходить санкции. Это подтвердила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



По сведениям Reuters, Китай также избегал заключения новых контрактов между государственными нефтеперерабатывающими заводами и Россией, несмотря на то что нефть продавалась с большим дисконтом. Тем не менее объем торговли между Китаем и Россией в первом квартале резко вырос. Посольство КНР в США в марте опубликовало брошюру, в которой обвинило США в распространении лживой информации по поводу позиции Китая по Украине.



А Ян в разговоре с Салливаном выдвинул на передний план Тайвань. "Если США будут и дальше разыгрывать тайваньскую карту, это наверняка сделает обстановку очень опасной", – цитирует видного китайского политического деятеля агентство "Синьхуа". Впрочем, еще одной горячей темой беседы стали предположения, что КНДР ознаменует вояж Байдена в Южную Корею пуском межконтинентальной баллистической ракеты или даже испытательным ядерным взрывом под землей (см. "НГ" от 19.05.22). Помощник Байдена, очевидно, хотел прозондировать позицию Пекина или даже заручиться его поддержкой. Результат неизвестен. Пекин ограничился сообщением, что обсуждались и вопросы, относящиеся к Северной Корее.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "У Китая развитый военно-промышленный комплекс. Блогеры и комментаторы в интернете говорили, что, мол, было бы хорошо, если бы Китай поставлял России технику для специальной военной операции. Но они высказывали сугубо личное мнение. О военно-техническом участии Китая речь не шла и три месяца назад, и сейчас не идет. Для Китая самое важное – не допустить расширения американского влияния на Тайване, с тем чтобы на острове не сделали ошибочные выводы из безоговорочной поддержки США и не провозгласили формальную независимость. Дело в том, что США начинают частично отступать от своих прежних обязательств о непризнании Тайваня. Им нужен какой-то предлог, чтобы это оправдать. Тут украинский вопрос пришелся очень кстати".



Америке не удается втянуть Китай в единый антироссийский фронт. Но давлению подвергаются другие страны за пределами западного мира, в частности Индия. Неслучайно в Токио Байден будет участвовать в саммите Quad, куда она входит наряду с США, Японией, Австралией.



"Индия – страна, которая очень заботится о том, чтобы сохранить свой суверенитет и достоинство. Правда, у нее есть территориальный спор с Китаем. К счастью, сейчас у Индии с Китаем не происходит ничего столь плохого, чтобы она углубила военно-политическое сотрудничество по линии Quad", – полагает Ломанов.