 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 21.05.2022
00:58  Памир погрузился в антитеррористическую операцию, - "Къ"
00:57  Талибы приказали афганским женщинам-ведущим закрывать лицо во время эфира
00:49  Чем провинились женщины перед президентом Туркмении? - И.Джорбенадзе
00:44  Торг вокруг НАТО может стоить Турции истребителей
00:33  В России грядут радикальные перемены, - Александр Дугин
00:30  Мир не узнать: свобода для маневра осталась только у империй, - Виталий Гранкин
00:26  США не нашли китайского оружия у Российской армии

00:22  Эпидемия свинства. Из Украины - на Запад с любовью, - Дм.Выдрин
00:16  Кто придумал миф об угрозе глобального голода
00:11  Банк, который лопнул. "Альфа-банк Казахстан" переименовался в Eco Center Bank
00:10  Власти Украины сделали невозможным отступление России, - "МК"
00:07  Страны G7 создают картель для контроля над ценами на нефть из России
00:06  Китай мечтает о коалиции для управления миром
00:05  Россия перекрыла газовый вентиль для Финляндии
00:03  22 мая в Алматы будут подведены итоги республиканского конкурса "Домбыра Дастан"
00:00  Причины украинизации Европы, - Ростислав Ищенко
Пятница, 20.05.2022
23:07  Байден перепутал фамилию президента Южной Кореи
15:10  Разбогатеет ли Казахстан на антироссийских санкциях?
13:13  РосПравительство создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины
13:12  Интернет перестает быть инструментом будущего
12:41  Эрдоган не желает портить отношения как с Путиным, так и с Байденом, - С.Тарасов
12:37  Раскрыт заговор британской разведки с целью привести к власти Джонсона
12:28  В пустыне Гоби в Монголии открывается новый музей динозавров. С цельным скелетом протоцератопса! (фото)
12:18  Вокруг Алматы неспешно начали сооружать первый из 4-х городов-спутников - Gate City
12:16  Турцию заподозрили в сговоре с Россией против НАТО
11:42  Обретающийся в Британии имам и принц исмаилитов Ага Хан IV озабочен хаосом в своей Памирской вотчине
11:38  В Казшколы возвращен предмет из КазССР - "труд"
11:08  Российскую сеть McDonald’s хочет купить родственник Назарбаева - Боранбаев... сидящий в КазСИЗО
10:50  Скончался народный артист Кыргызстана телеведущий Бактыбек Мамытов
10:42  Милицейский генерал М.Баймукашев стал 1-м замом Совбеза Казахстана
10:24  Умер таджикский поэт, прозаик и драматург Мехмон Бахти
10:17  Зерно как важнейший стратегический ресурс, - В.Прохватилов
10:16  Бунтующий Горный Бадахшан. Введут ли в Таджикистан войска ОДКБ? - А.Уваров
09:04  В МинюстеKZ опровергли слухи о содержании семьи Елбасы за счет государства
09:03  За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
09:00  Итоги Памирского восстания: ликвидировано 8 и изолировано 114 "членов тергрупп"
08:58  Условия получения ВНЖ для трудовых мигрантов в России ужесточатся
08:55  Хватит миндальничать с нашими "бывшими", - глава комитета СНГ РосГосдумы Леонид Калашников
08:50  Токаев еще раз реформировал КазКНБ. Структура не той системы...
08:42  Глава Кырминздрава обвинил всех троих своих заместителей в заговоре
08:40  Оппозиция в Кыргызстане: кривое зеркало властей, - Д.Подольская
08:34  Обдурили как Махендру. Как советы Греты Тунберг разорили целое государство, - Т.Шафир
00:56  Карабах хотят сделать центром тюркского мира. Шуша поборется с казахским Туркестаном
00:32  Киргизско-таджикский конфликт: надежда только на Россию, - Айнур Курманов
00:09  Путин сменил стратегию с Украиной: операция "Истощение", - М.Ростовский
00:06  От "спецоперации" к "войне народной", - Александр Проханов
00:03  Власти Шри-Ланки признали дефолт страны
00:00  Опустошение Украины: реальные перспективы мобилизации и войны, - Ростислав Ищенко
Четверг, 19.05.2022
19:34  Алишер Усманов и Ирина Винер решили развестись после 30 лет брака
19:27  ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Convidecia
19:20  Буш-младший подал Саакашвили идею воевать против русских
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В России грядут радикальные перемены, - Александр Дугин
00:33 21.05.2022

В России грядут радикальные перемены
нам нужна страна победы

Александр Дугин

Элиты загнаны в угол: спецоперация требует патриотических реформ сейчас, немедленно. Но будут ли они проводиться "сверху" или станут необходимостью из-за неизбежно приближающегося коллапса старой системы, пока сказать невозможно. Ведь "лихие 1990-е" до конца так и не изжиты.

Необходимость перемен порой ощущается народом очень остро. И в конце 1980-х годов ХХ века в СССР коммунисты препятствовали любым изменениям, которые были абсолютно необходимы. Тогда-то либералы, воспользовавшись этим, представили дело так: перемены – это мы. То есть капитализм, Запад, рынок, разрушение и разворовывание советского наследства (снова отнять и поделить, но только между "своими"). И в целом общество эту версию приняло, согласилось, что перемены – это они, и если мы хотим перемен, то надо идти в ту сторону.

При этом теоретически существовал и другой план перемен – консервативно-революционный (патриотический и евразийский). Но он был не заметен за массой коммунистов, которые вообще блокировали всякую идеологическую инициативу. В итоге патриотический проект был похоронен тенью уже совершено невменяемой к тому времени КПСС, а страна свалилась в "лихие 1990-е".

Сейчас ситуация зеркально противоположная. То, что перемены – причем радикальные! – стране необходимы, чувствуют все. И снова власть ожесточенно им препятствует. Но теперь само собой разумеющимся вектором перемен является именно патриотизм – хоть левый, хоть правый.

Сегодня перемены – это мы, последовательные (а не по заказу) патриоты, противники капитализма и Запада, антилибералы, за Империю и социальную справедливость. Без коррупции и холуйского "чего изволите?" – именно этого ждет сегодня общество, ибо либерализм уже не вдохновляет никого. Может вдохновлять только его полное искоренение. А также конец капитализма, культурного геноцида через осточертевших "бесов" эстрады. Конец правления жадной, безнравственной и бескультурной элиты, сложившейся в 1990-е.

Люди ждут "нового Сталина" – великого лидера великой державы. Общество настроено на Величие и Справедливость. Спецоперация только обострила эти ожидания до предела. И от того, сбудутся ли они, зависит сама Победа.

Но надо понимать, что элита так просто не сдастся, ибо ей есть что терять и есть чего бояться. Последовательные патриотические реформаторы неминуемо спросят с нее за все. За развал СССР, за неправедное обогащение в 1990-е и в 2000-е, за либерализм, за бесконечную серию предательств, за коллаборационизм с Западом, за разрушение экономики. Спросят за ложь и систематическое глумление над народом.

Но эта элита – в положении коммунистов конца 1980-х. Она исторически обречена. Она может оттягивать свой конец, но не в силах его предотвратить. Народ ждет перемен, и это на сей раз не менее серьезно, чем в конце 1980-х. Только теперь перемены должны быть совершено иными, если не прямо противоположными. Нам нужна Новая Страна. Страна Победы.

Что же касается спецоперации, то, чтобы по-настоящему привлечь жителей Украины на сторону России, причем всей Украины (как Восточной, так и Западной), надо изменить саму Россию. Не надо прятаться за СССР, а РФ вообще создавалась в противоестественных для русской истории условиях. Мы должны утвердить совершенно новую Россию – новую и вечную, истинную, глубинную.

Неотъемлемой органичной частью которой сможет стать Украина. И украинцы должны понять, что мы приглашаем их создавать эту новую великую державу. Равно как и белорусов, и казахов, и армян, но и азербайджанцев, и грузин, и всех, кто с нами не только был и есть, но и будет. Вышли из СССР – возвращайтесь в новую Империю, которую мы будем строить все вместе. Иного пути нет.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653082380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Соглашение с КНР о предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов
- Е.Кошанов: Видение Президента о "Новом Казахстане" полностью перекликается с философией Абая
- Государственный секретарь направил поздравительную телеграмму членам Национальной сборной по cурдлимпийским видам спорта
- Глава МИД Казахстана принял участие в конференции по глобальной продовольственной безопасности
- Азат Перуашев в г.Жанаозен обсудил реформу Конституции с нефтяникам и общественными активистами
- Состоялось заседание Коллегии Министерства обороны
- Грубые нарушения законодательства выявлены в работе Казахско-Русского международного университета Актобе
- Почти 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
- Граждане каких стран могут заниматься предпринимательской деятельностью в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  