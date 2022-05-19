В России грядут радикальные перемены, - Александр Дугин

00:33 21.05.2022

В России грядут радикальные перемены

нам нужна страна победы



Александр Дугин



Элиты загнаны в угол: спецоперация требует патриотических реформ сейчас, немедленно. Но будут ли они проводиться "сверху" или станут необходимостью из-за неизбежно приближающегося коллапса старой системы, пока сказать невозможно. Ведь "лихие 1990-е" до конца так и не изжиты.



Необходимость перемен порой ощущается народом очень остро. И в конце 1980-х годов ХХ века в СССР коммунисты препятствовали любым изменениям, которые были абсолютно необходимы. Тогда-то либералы, воспользовавшись этим, представили дело так: перемены – это мы. То есть капитализм, Запад, рынок, разрушение и разворовывание советского наследства (снова отнять и поделить, но только между "своими"). И в целом общество эту версию приняло, согласилось, что перемены – это они, и если мы хотим перемен, то надо идти в ту сторону.



При этом теоретически существовал и другой план перемен – консервативно-революционный (патриотический и евразийский). Но он был не заметен за массой коммунистов, которые вообще блокировали всякую идеологическую инициативу. В итоге патриотический проект был похоронен тенью уже совершено невменяемой к тому времени КПСС, а страна свалилась в "лихие 1990-е".



Сейчас ситуация зеркально противоположная. То, что перемены – причем радикальные! – стране необходимы, чувствуют все. И снова власть ожесточенно им препятствует. Но теперь само собой разумеющимся вектором перемен является именно патриотизм – хоть левый, хоть правый.



Сегодня перемены – это мы, последовательные (а не по заказу) патриоты, противники капитализма и Запада, антилибералы, за Империю и социальную справедливость. Без коррупции и холуйского "чего изволите?" – именно этого ждет сегодня общество, ибо либерализм уже не вдохновляет никого. Может вдохновлять только его полное искоренение. А также конец капитализма, культурного геноцида через осточертевших "бесов" эстрады. Конец правления жадной, безнравственной и бескультурной элиты, сложившейся в 1990-е.



Люди ждут "нового Сталина" – великого лидера великой державы. Общество настроено на Величие и Справедливость. Спецоперация только обострила эти ожидания до предела. И от того, сбудутся ли они, зависит сама Победа.



Но надо понимать, что элита так просто не сдастся, ибо ей есть что терять и есть чего бояться. Последовательные патриотические реформаторы неминуемо спросят с нее за все. За развал СССР, за неправедное обогащение в 1990-е и в 2000-е, за либерализм, за бесконечную серию предательств, за коллаборационизм с Западом, за разрушение экономики. Спросят за ложь и систематическое глумление над народом.



Но эта элита – в положении коммунистов конца 1980-х. Она исторически обречена. Она может оттягивать свой конец, но не в силах его предотвратить. Народ ждет перемен, и это на сей раз не менее серьезно, чем в конце 1980-х. Только теперь перемены должны быть совершено иными, если не прямо противоположными. Нам нужна Новая Страна. Страна Победы.



Что же касается спецоперации, то, чтобы по-настоящему привлечь жителей Украины на сторону России, причем всей Украины (как Восточной, так и Западной), надо изменить саму Россию. Не надо прятаться за СССР, а РФ вообще создавалась в противоестественных для русской истории условиях. Мы должны утвердить совершенно новую Россию – новую и вечную, истинную, глубинную.



Неотъемлемой органичной частью которой сможет стать Украина. И украинцы должны понять, что мы приглашаем их создавать эту новую великую державу. Равно как и белорусов, и казахов, и армян, но и азербайджанцев, и грузин, и всех, кто с нами не только был и есть, но и будет. Вышли из СССР – возвращайтесь в новую Империю, которую мы будем строить все вместе. Иного пути нет.