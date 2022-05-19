Торг вокруг НАТО может стоить Турции истребителей

00:44 21.05.2022

В Палате представителей США удивлены претензиями Эрдогана к шведам и финнам



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Турция рискует расширить ряды своих оппонентов в Конгрессе США, торгуясь за условия вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Это следует из заявлений американских конгрессменов, которые допускают, что открытый президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом торг вокруг мест в альянсе грозит подорвать сделку по поставкам Анкаре истребителей четвертого поколения F-16. В экспертной среде не сомневаются, что требовательность турецкой стороны действительно может стоить ей дипломатического капитала, который ей удалось наработать на фоне событий в Украине.



О том, что блокировка Анкарой финской и шведской заявок может привести к аннулированию сделки по поставкам F-16 и по модернизации уже имеющихся у нее моделей, заявил конгрессмен-республиканец Майк Маккол, который входит в комиссию Палаты представителей по иностранным делам.



"Большой сбой в отношениях с Турцией произошел в тот момент, когда Эрдоган заявил, что он, возможно, не поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Это стало бы проблемой для Турции", – заявил законодатель в разговоре с изданием Defense News. Конгрессмен-демократ Грегори Микс, в свою очередь, заметил, что Анкара "должна дать кое-какие разъяснения" по своей позиции, хотя не исключил, что вопрос расширения НАТО требует диалога.



Анкара демонстрирует свою непреклонность в этом вопросе. Выступая 19 мая, в День Ататюрка, молодежи и спорта, Эрдоган заявил, что его страна не может допустить вступления Швеции и Финляндии в военный блок, потому что они "являются домом" для людей, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) – леворадикальной группировкой, войну с которой Анкара ведет долгие годы. "В настоящее время у нас есть полномочия, – заметил турецкий лидер. – И если какая-либо страна говорит "нет", то они (остальные члены блока. – "НГ") не могут принять кого-либо в НАТО. На данный момент мы решительно настроены в отношении этих двух стран. Особенно это касается Швеции. Они являются центром терроризма, сплошным очагом терроризма".



Список требований Анкары, который опубликовала накануне турецкая газета "Сабах", состоит из 10 пунктов. Он включает в себя: прояснение позиции Скандинавских стран по статусу РПК, отказ от принятия членов группировки в шведский и финский парламенты, остановку военной помощи курдским формированиям, занимающим северо-восток Сирии, табу на официальные контакты с лидерами РПК, борьбу с "дезинформацией против Турции", запуск ускоренной процедуры по экстрадиции в республику "террористов", отказ от действий в отношении Анкары, "противоречащих духу альянса", создание единого механизма в сфере "борьбы с терроризмом", блокировку счетов неугодных Турции неправительственных организаций (НПО) и полный запрет на то, чтобы они собирали средства.



Неназванные источники западных изданий недвусмысленно дают понять, что список условий может быть гораздо шире и включать, к примеру, снятие с Турции санкций, введенных Америкой за приобретение российских ЗРК С-400. Впрочем, ограничения на деятельность РПК в Северной Европе пока являются центральным условием, дают понять официальные лица.



Администрация президента США Джозефа Байдена накануне попыталась приуменьшить значение возникших у Анкары возражений. В общении с журналистами глава Белого дома уверил, что "все будет хорошо". Его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, выразил уверенность в том, что Эрдоган в итоге даст зеленый свет на то, чтобы Стокгольм и Хельсинки присоединились к альянсу. "Мы уверены, что в конце концов Финляндия и Швеция проведут эффективный и действенный процесс вступления и что проблемы Турции окажутся решены, – сказал он. – Финляндия и Швеция работают над этим напрямую с Турцией, но мы также разговариваем с турками, чтобы попытаться помочь".



Но такой оптимизм может оказаться неубедительным для Конгресса, от которого во многом зависит вопрос с обновлением турецкого парка F-16. Запрос Анкары на приобретение у США новых истребителей четвертого поколения и модернизацию уже имеющихся многие называли "последней проверкой доверия" между двумя союзниками по НАТО.



Согласно данным Международного института исследований в сфере безопасности, ВВС республики имеют в распоряжении парк, состоящий примерно из 250 самолетов F-16. Без их модернизации Анкара может потерять оперативные возможности в воздухе. Тем более продвинутый истребитель следующего поколения F-35 она так и не получила из-за санкций за С-400.



У самой сделки по F-16 есть слабые места, которыми могут воспользоваться оппоненты Турции в Конгрессе и лоббистская среда. Так, по оценкам Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP), продажа даже истребителей четвертого поколения может быть чревата утечкой конфиденциальной технической информации третьим странам. "Турция была исключена из программы производства F-35 в значительной степени из-за опасений по поводу того, что безопасность стелс-системы и других возможностей самолета будет поставлена под удар, если самолет будет размещен вместе с С-400 или будет работать в непосредственной близости от российской техники", – напоминают в WINEP.



А радар обновленной версии F-16, которую хочет приобрести Турция, включает в себя технологию, очень схожую с той, которая используется в истребителях F-35, обратили внимание в Вашингтонском институте ближневосточной политики.



Как заявила "НГ" координатор турецкой программы в Проекте ближневосточной демократии (POMED) Мерве Тахироглу, претензии Турции к Швеции и Финляндии, несомненно, дадут обратный эффект для нее самой. "Публично США скорее всего будут сохранять хладнокровие, действовать дружелюбно и пытаться разрядить напряженность, – пояснила эксперт. – Но за закрытыми дверями этот шаг наверняка сведет на нет ту благосклонность, которую Анкара недавно заработала в Вашингтоне, продавая беспилотники Украине. В краткосрочной перспективе Конгрессу будет трудно разрешить экспорт F-16 в Турцию после высказываний Эрдогана".



Собеседница "НГ" особенно указывает на контраст между новой линией поведения Анкары и позицией премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который на днях находился с визитом в Вашингтоне и выразил безусловную поддержку идее расширения военного блока. "В долгосрочной перспективе этот шаг только укрепит имидж Эрдогана в НАТО как крайне проблематичного члена альянса", – подытожила Тахироглу.