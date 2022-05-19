Талибы приказали афганским женщинам-ведущим закрывать лицо во время эфира

00:57 21.05.2022

20 мая 2022, Бишкек - , Руслан ХАРИЗОВ



"Талибан" (организация запрещена в Кыргызстане) приказал афганским женщинам-телеведущим и другим женщинам, появляющимся на экране, во время эфира закрывать лица. Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на представителя религиозной полиции.



По их данным, решение приняли через две недели после того, как всем женщинам запретили появляться на улицах с открытым лицом. Ранее талибы уже запретили женщинам путешествовать без опекуна-мужчины. Средние школы для девочек в стране закрыли.



Афганская журналистка, работающая на местном телевидении в Кабуле, рассказала коллегам из BBC, что была потрясена, услышав последние новости.



"Они косвенно давят на нас, чтобы мы перестали появляться на экране. Как я могу читать новости с покрытым ртом? Не знаю, что теперь делать, - мне надо работать, я кормлю семью", - отметила она.



Напомним, 15 августа 2021 года движение "Талибан" объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана. Дипломатические миссии, аккредитованные в стране, организовали эвакуацию своих граждан.