 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 21.05.2022
00:57  Талибы приказали афганским женщинам-ведущим закрывать лицо во время эфира
00:11  Банк, который лопнул. "Альфа-банк Казахстан" переименовался в Eco Center Bank
00:10  Власти Украины сделали невозможным отступление России, - "МК"
00:05  Россия перекрыла газовый вентиль для Финляндии
Пятница, 20.05.2022
15:10  Разбогатеет ли Казахстан на антироссийских санкциях?
13:13  РосПравительство создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины
13:12  Интернет перестает быть инструментом будущего

12:41  Эрдоган не желает портить отношения как с Путиным, так и с Байденом, - С.Тарасов
12:37  Раскрыт заговор британской разведки с целью привести к власти Джонсона
12:28  В пустыне Гоби в Монголии открывается новый музей динозавров. С цельным скелетом протоцератопса! (фото)
12:18  Вокруг Алматы неспешно начали сооружать первый из 4-х городов-спутников - Gate City
12:16  Турцию заподозрили в сговоре с Россией против НАТО
11:42  Обретающийся в Британии имам и принц исмаилитов Ага Хан IV озабочен хаосом в своей Памирской вотчине
11:38  В Казшколы возвращен предмет из КазССР - "труд"
11:08  Российскую сеть McDonald’s хочет купить родственник Назарбаева - Боранбаев... сидящий в КазСИЗО
10:50  Скончался народный артист Кыргызстана телеведущий Бактыбек Мамытов
10:42  Милицейский генерал М.Баймукашев стал 1-м замом Совбеза Казахстана
10:24  Умер таджикский поэт, прозаик и драматург Мехмон Бахти
10:17  Зерно как важнейший стратегический ресурс, - В.Прохватилов
10:16  Бунтующий Горный Бадахшан. Введут ли в Таджикистан войска ОДКБ? - А.Уваров
09:04  В МинюстеKZ опровергли слухи о содержании семьи Елбасы за счет государства
09:03  За бортом: куда делись высокопоставленные чиновники, не вошедшие в команду Токаева
09:00  Итоги Памирского восстания: ликвидировано 8 и изолировано 114 "членов тергрупп"
08:58  Условия получения ВНЖ для трудовых мигрантов в России ужесточатся
08:55  Хватит миндальничать с нашими "бывшими", - глава комитета СНГ РосГосдумы Леонид Калашников
08:50  Токаев еще раз реформировал КазКНБ. Структура не той системы...
08:42  Глава Кырминздрава обвинил всех троих своих заместителей в заговоре
08:40  Оппозиция в Кыргызстане: кривое зеркало властей, - Д.Подольская
08:34  Обдурили как Махендру. Как советы Греты Тунберг разорили целое государство, - Т.Шафир
00:56  Карабах хотят сделать центром тюркского мира. Шуша поборется с казахским Туркестаном
00:32  Киргизско-таджикский конфликт: надежда только на Россию, - Айнур Курманов
00:09  Путин сменил стратегию с Украиной: операция "Истощение", - М.Ростовский
00:06  От "спецоперации" к "войне народной", - Александр Проханов
00:03  Власти Шри-Ланки признали дефолт страны
00:00  Опустошение Украины: реальные перспективы мобилизации и войны, - Ростислав Ищенко
Четверг, 19.05.2022
19:34  Алишер Усманов и Ирина Винер решили развестись после 30 лет брака
19:27  ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Convidecia
19:20  Буш-младший подал Саакашвили идею воевать против русских
19:13  Алуа Балкибекова завоевала серебряную медаль ЧМ-2022 по боксу
18:41  Протесты, "контртеррористическая операция", гибель мирных людей. Что стоит за беспорядками в Горном Бадахшане? - "РО"
18:31  Государство Катар скоро станет островом
14:37  Европа захлебнется от голодных африкано-арабских мигрантов
13:53  Токаев вывел Сару Назарбаеву из состава Президентской комиссии по женским вопросам
13:00  "Коллективный Запад" исчезает на наших глазах, - Владимир Можегов
12:59  Полшага до войны: протесты в Таджикистане пытаются подавить силой, - Олег Кусов
12:56  Нетипичная война, - полковник армии США Ричард Блэк
12:54  Элита с клюшками: что скрывает Казахстанская федерация гольфа
12:52  На Каспии продолжается мор тюленей
12:48  Les Echos: Европа хотела наказать Путина газовым эмбарго, но сама попала в ловушку
12:46  Дорога в нитуда. LRT в Нур-Султане - разобрать/нельзя собрать...
12:44  Новый мега-кризис назревает в Иране, - Хавьер Солана, Карл Бильдт
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Талибы приказали афганским женщинам-ведущим закрывать лицо во время эфира
00:57 21.05.2022

20 мая 2022, Бишкек - , Руслан ХАРИЗОВ

"Талибан" (организация запрещена в Кыргызстане) приказал афганским женщинам-телеведущим и другим женщинам, появляющимся на экране, во время эфира закрывать лица. Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на представителя религиозной полиции.

По их данным, решение приняли через две недели после того, как всем женщинам запретили появляться на улицах с открытым лицом. Ранее талибы уже запретили женщинам путешествовать без опекуна-мужчины. Средние школы для девочек в стране закрыли.

Афганская журналистка, работающая на местном телевидении в Кабуле, рассказала коллегам из BBC, что была потрясена, услышав последние новости.

"Они косвенно давят на нас, чтобы мы перестали появляться на экране. Как я могу читать новости с покрытым ртом? Не знаю, что теперь делать, - мне надо работать, я кормлю семью", - отметила она.

Напомним, 15 августа 2021 года движение "Талибан" объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана. Дипломатические миссии, аккредитованные в стране, организовали эвакуацию своих граждан.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653083820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Соглашение с КНР о предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов
- Е.Кошанов: Видение Президента о "Новом Казахстане" полностью перекликается с философией Абая
- Государственный секретарь направил поздравительную телеграмму членам Национальной сборной по cурдлимпийским видам спорта
- Глава МИД Казахстана принял участие в конференции по глобальной продовольственной безопасности
- Азат Перуашев в г.Жанаозен обсудил реформу Конституции с нефтяникам и общественными активистами
- Состоялось заседание Коллегии Министерства обороны
- Грубые нарушения законодательства выявлены в работе Казахско-Русского международного университета Актобе
- Почти 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
- Граждане каких стран могут заниматься предпринимательской деятельностью в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  