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Памир погрузился в антитеррористическую операцию, - "Къ"
00:58 21.05.2022

МВД Таджикистана отчиталось о задержании более сотни "боевиков"
Ситуация в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана (ГБАО) привлекла внимание генсека ООН Антониу Гуттериша: в его офисе заявили, что "обеспокоены ситуацией" и следят за развитием событий. Между тем МВД Таджикистана уже подводит первые итоги антитеррористической операции, начавшейся утром 18 мая. Как утверждают в ведомстве, им удалось ликвидировать восемь "боевиков" и задержать 114. Между тем собеседники "Ъ" как в России, так и в Таджикистане считают, что произошедшее может не успокоить, а, наоборот, еще больше накалить ситуацию в регионе и даже стать началом более масштабного конфликта.

Вечером в четверг власти Таджикистана отчитались о ходе начавшейся утром 18 мая силовой спецоперации в самом отдаленном регионе страны - Горном Бадахшане (или, как его еще называют, Памире). Причиной для нее стали масштабные протесты с требованиями об отставке региональных властей, смягчении режима (и на въезде в регион, и внутри него расположено множество блокпостов) и прекращении преследования местных политических активистов. Некоторые из них даже жили в России, но власти добились их выдачи.

"С целью полного предотвращения чудовищных актов террористов, обеспечения безопасности граждан, стабильности и спокойствия, верховенства закона и общественного порядка, восстановления беспрепятственного движения транспортных средств на международной автомагистрали Душанбе-Хорог-Кульма 18 мая правоохранительными органами страны была начата антитеррористическая операция,- говорится в публикации государственного агентства Таджикистана "Ховар".- В результате 8 боевиков убиты, 11 ранены, 114 членов террористической группировки задержаны, 8 человек находятся в розыске. У них изъято 24 автомата Калашникова, 5 пулеметов, 18 пистолетов различных марок, 4 винтовки ТОЗ-18, 11 ручных гранат Ф-1, 86 штук бутылок с зажигательной смесью "коктейль Молотова", 3 кг тротила, 15 раций и 53 телефона". Потери со стороны силовиков тоже есть - один погибший и 13 раненых. При этом, как утверждают в МВД, "в ходе антитеррористической операции никто из мирных жителей ни физически, ни материально не пострадал".

Впрочем, как сообщает издание Pamir Daily News со ссылкой на местного жителя, родственникам погибших выдали не восемь, а 17 тел, причем со следами пыток.

Среди главных организаторов протестов, начавшихся вечером 16 мая, власти в Душанбе называли одного из неформальных лидеров Горного Бадахшана - Мамадбокира Мамадбокирова (которого местные называют просто Бокиром), однако при перечислении "лидеров ОПГ", которым якобы противостоят силовики, его имя не фигурирует.

Новостей о его задержании тоже не поступало, хотя такие попытки власти предпринимают еще с ноября 2021 года, когда в регионе была предыдущая вспышка протестов.

Как говорится в последнем сообщении МВД, люди, 17–18 мая перекрывшие трассу Душанбе–Хорог, которая проходит вдоль границы с Афганистаном, были "обеспечены оружием и боеприпасами под руководством и при финансировании находящихся в розыске членов экстремистской, террористической организации Алима Шерзамонова и его сообщников Холбаша Холбашева и Улфатхоним Мамадшоевой с целью подрыва безопасности государства, основ конституционного строя, создания препятствий деятельности правоохранительных органов и запугивания населения". Прозвучали и новые, ранее не фигурировавшие имена. "Вторая группа, возглавляемая руководителями организованной преступной террористической группировки Едгором Гуломхайдаровым, Кулмахмадом Палаевым и Пахлавоном Шералиевым, организовала шесть боевых позиций в местечке Вамардара, расположенном на высоте 350–400 метров от центра Рушанского района".

Из-за чего обострилась ситуация на таджикско-афганской границе в сентябре 2021 года
Ульфатхоним Мамадшоева - активистка и правозащитник из Горного Бадахшана, которая всячески пыталась привлечь внимание к судьбе региона. "Ъ" удалось взять у нее комментарий 17 мая, но на следующий день ее задержали. По данным таджикской редакции "Радио Свобода" (весь холдинг признан в России СМИ-иноагентом), против нее возбуждено дело по статье "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан", за что ей может грозить от восьми до 15 лет тюрьмы.

Что касается Едгора Гуломхайдарова, Кулмахмада Палаева и Пахлавона Шералиева, то они (по словам информированного источника "Ъ" в Душанбе, который настоял на анонимности, чтобы не подвергнуться преследованию за свои слова) - неформальные лидеры молодежи Рушанского района Бадахшана, где и происходило основное противостояние. "Из них более или менее известен Едгор Гуломхайдаров, которого называют бывшим членом ОТО (Объединенной таджикской оппозиции, которая была одной из сторон гражданской войны 1990-х годов). Он стал известен после протестов в районе в 2020 году. Тогда один из силовиков выбросил из машины задержанного местного жителя, и тот получил травму позвоночника",- рассказал собеседник "Ъ".

При этом своих целей по урегулированию ситуации в Бадахшане, по словам собеседника "Ъ", власти не добились.

"Они задавили протесты, фактически повернув против себя все население, даже тех, кто был настроен лояльно. Рушанский район в принципе был более позитивно настроен к правительству, чем столица Бадахшана - Хорог. Так что это успокоение носит временный характер, и все может снова вспыхнуть опять в любой момент",- считает собеседник "Ъ".

Похожую мысль в беседе с "Ъ" выразил и российский специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов. "Сложно сказать, на каком этапе находится происходящий протест,- сказал он.- Рахмон (президент Таджикистана Эмомали Рахмон.- "Ъ") просто провозгласил все население Хорога и Горного Бадахшана членами ОПГ и развернул силовую операцию. При этом доподлинно известно, что в регионе много оружия и при необходимости можно поставить еще. И если в ноябре гибель лишь одного местного жителя от рук силовиков привела к таким масштабным протестам, то какой резонанс могут вызвать много смертей?"

Между тем на вопрос "Ъ", может ли Горный Бадахшан стать новой площадкой для применения миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности, как это было в Казахстане в январе, господин Дубнов ответил отрицательно.

"Не думаю, что Рахмон хочет пускать россиян в этот регион,- считает Аркадий Дубнов.- Возможно, он опасается, что они захотят остаться там надолго, объяснив рисками проникновения экстремистов из соседнего Афганистана, а местные жители только поддержат такой сценарий. По крайней мере, в соцсетях они часто пишут о своей лояльности России и сожалеют, что она не обращает внимания на их проблемы".

При этом ситуация в Бадахшане уже привлекла внимание едва ли не на самом высоком международном уровне. "Генеральный секретарь ООН (Антониу Гуттериш.- "Ъ") обеспокоен сообщениями о нарастающей напряженности и насилии в Горно-Бадахшанской автономной области, включая данные о погибших,- заявил на брифинге 19 мая его официальный представитель Стефан Дюжаррик.- Генеральный секретарь призывает к сдержанности и усилиям для решения нынешней ситуации мирными средствами. ООН продолжит внимательно отслеживать ситуацию".

Кроме того, с совместным заявлением по поводу ситуации выступили представительство Европейского союза в Таджикистане, а также посольства Франции, Германии, Великобритании и США. "Мы призываем правительство Республики Таджикистан обеспечить действия правоохранительных органов в строгом соответствии с законом и соблюдать права человека и основные свободы даже в кризисных ситуациях, связанных с безопасностью",- говорится в этом заявлении.

Кирилл Кривошеев
20 мая 22

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653083880


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