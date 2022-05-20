КырВласти переполошила статья "против Ташиева" в российской "Комсомолке"

09:53 21.05.2022

ТАШИЕВУ ПРИСЛАЛИ СИГНАЛ ИЗ МОСКВЫ



Глава ГКНБ Ташиев неоднократно бывал в Турции и встречался с высшим руководством страны. Один из его успехов - это закупка дронов "Байрактар". Правда, в апреле новый глава МИД Кулубаев заявил, что Турция продала "Байрактар" соседнем Таджикистану, ГКНБ опроверг эту информацию. По большому счету, слова Кулубаева были критикой турецкого вектора внешней политики. Кроме того, итоги расследования похищения Инанды правоохранительными органами пока неизвестны общественности, но вряд ли стоит ожидать прорыва.



Сегодня информационный рупор Ташиева журналист Откурбек Рахманов в соцсети прокомментировал статью против своего шефа в российской газете "Комсомольская правда" от 16 мая, то есть накануне саммита ЕАЭС в Бишкеке. Он опроверг утверждения в статье и назвал ее "заказной".



Статья в газете с заголовком "Безопасность Киргизии – в руках лоббиста американских интересов?" - это продолжение развернутой информационной кампании, которая началась сразу после визита в Бишкек замглавы Госдепа США Узры Зея в середине апреля. Тогда информационная волна дошла до выхода Кыргызстана из ОДКБ и его вхождения в НАТО. Пресс-секретарю президента Эрболу Султанбаеву даже пришлось опровергать откровенный нонсенс.



В статье Ташиева обвинили в отмене военного парада 9 мая (очень редкое явление из-за дороговизны), в "многовекторности" во внешней политике, в сближении с Западом, в заключении провального соглашения с Таджикистаном (протокол №39).



Затем идут угрозы. Автор статьи сравнивает Ташиева с коллегой Масимовым в Казахстане, где последний обвиняется в антигосударственном мятеже. Автор предупреждает, что "активность Ташиева, если она будет продолжаться в прежнем ключе, вполне может негативно сказаться на объемах российской помощи".



"Комсомольскую правду" считают прокремлевским СМИ, которое активно участвует в пропаганде. Судя по всему - это сигнал президенту Жапарову.



После обеда статью удалили.