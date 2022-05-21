Зеркальный ответ: России есть, что забрать у офшорных олигархов, - "СП"

10:14 21.05.2022

Зеркальный ответ: Офшорных олигархов могут приравнять к иностранцам

России есть, что забрать у разных деятелей

Валерий Цыганков

Зеркальный ответ: Офшорных олигархов могут приравнять к иностранцам



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Андрей Бунич



Западные страны продолжают "экспроприацию" российской собственности за рубежом.



Евросоюз заморозил активы представителей российской элиты на сумму более 30 млрд. долларов (в том числе судов, вертолетов, недвижимости и произведений искусства на сумму почти 7 млрд. долларов), а США - на сумму более 1 млрд. долларов (данные на 28 апреля). Компанию "Газпром" фактически вынудили отказаться от немецких дочерних предприятий.



Американские власти также намерены изымать связанную с РФ собственность и направлять полученные эти средства на помощь Украине. С соответствующим предложением к Конгрессу выступил президент Соединенных Штатов.



Получится ли у России ответить на это зеркально?



- Для этого у нас есть альтернативный ресурс - надо перестать церемониться со своими олигархами, прикопавшими свои активы в офшорах, а также с иностранными компаниями, которым вдруг разонравилось работать в нашей стране, - считает экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич:



- До сих пор нет определенного решения по собственности - офшорной и иностранной. Пока мы не понимаем, как и кто вообще это будет делать. Те люди, которые гнали "пеньку" за рубеж? Многие из них и теперь владеют крупнейшими предприятиями и при этом открыто поддерживают в нынешнем конфликте другую сторону.



Это странно. Такие люди вряд ли будут выполнять какие-то госпрограммы, направленные на реструктуризацию экономики. Поэтому здесь государству надо уже определиться. Вот, Запад четко определился со своей позицией "ваши деньги - это наши деньги, которые мы будем тратить на войну с вами". А в России, к сожалению, я пока не вижу определенности.



"СП": - Завис также вопрос о том, как поступать с предприятиями, которые вроде ушли из России, а вроде и обещают вернуться…



- В этом отношении принят закон, в принципе, нормальный. Только по нему надо действовать. В нем же сказано, что те, кто хотят остаться, могут это сделать. Но нужно определиться в какой-то реальный срок. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям ведет с ними переговоры. Но все равно, должны быть какие-то сроки. И надо учитывать важность отраслей.



Если какие-то отрасли не очень важные, то там можно и потянуть время. А там, где время имеет большое значение, надо быстрее принимать решение. И я считаю, здесь не надо церемониться. Вплоть до блокировки счетов. Нашу-то собственность на Западе блокируют и даже конфискуют. Тут зеркальные меры явно напрашиваются.



И есть еще проблема. Вот хорошо, что заблокировали продажу акций нерезидентами, чтобы они за бесценок все не продали и деньги не вывели. Но есть еще биржевые активы. Это очень большая сумма, которая не торгуется на биржах. То есть, это доли в компаниях, в разработке месторождений природных ресурсов, чего только нет… И вот по ним нет решения, а значит, иностранцы могут продавать их. И потом они наарестовывают нашего имущества, а мы тогда не сможем зеркальные меры применить, потому что окажется, что они уже все продали. Это, с моей точки зрения, странность какая-то.



Я не говорю, что надо все отобрать. Но нужно принять четкое решение о том, что и в каком случае в этом отношении произойдет. То есть, объявить, что все продажи имущества иностранных компаний на территории РФ приостанавливаются - до решения судьбы нашего имущества за рубежом.



Если на Западе захватываются активы "Газпрома" и "Роснефти", то, соответственно, мы останавливаем и блокируем все биржевые сделки по активам иностранных компаний, работавших на территории РФ. И поступаем также с этими активами, как, например, немцы поступают с российскими. Тогда у них будет стимул договариваться. Ведь они не все захватили, по многим российским активам еще только грозятся. И мы еще далеко не все заблокировали. Чтобы это все упорядочить, нужен какой-то закон.



И для Запада будет очевидно, что они потеряют, если протянут руки к российской собственности за рубежом. Может, тогда решат, что не стоит этот огород городить. А то получается, что у нас идет, так сказать, легкая продажа их активов, а нам продавать свою зарубежную собственность никто не дает.



"СП": - Зарубежные активы - российские и западные - сопоставимы, зеркальность получится?



- А вот это, пожалуй, самый главный вопрос. Вот, некоторые говорят, что в России нечего заблокировать. Есть такая теория. Мол, иностранные компании не хранят деньги на наших счетах, поэтому западные страны могут заблокировать, а мы не можем. Это полная чепуха. Да, безусловно, они не хранят деньги на российских счетах, а вот наши олигархи у них хранят. Но посчитайте долю нашей собственности за рубежом относительно общей, и посчитайте всю иностранную собственность, включая олигархическую, которая по факту тоже является иностранной.



Если брать ликвидные активы - это 90%, как минимум, российского крупного бизнеса в офшорах. И мы видим, что олигархи ведут себя, как иностранцы. Потому что их компании не являются российскими, они зарегистрированы в английском праве, на Кипре, в Нидерландах… Поэтому решение надо принимать в первую очередь по ним, их надо подвергать блокировке. Это же альтернативный ресурс.



И опять же, речь не об отъеме. Ведь такое решение о блокировке в первую очередь повлияет на позицию российских олигархов. Если они недовольны Россией, ее политикой и действиями, то они могут просто мирно удалиться туда, где им больше нравится. И тогда принятие решения по их активам пойдет без них. А нам они нужны в качестве альтернативного ресурса, чтобы противостоять Западу, который объявил о направлении российских зарубежных активов на войну с нашей страной.



Теперь время не может быть другой точки зрения. Если крупнейшие предприятия контролируются непонятно кем, а нам они нужны, чтобы снизить цены, чтобы осуществить инфраструктурные проекты, создать целые отрасли промышленности, тогда как мы можем себе позволить сидеть и ждать у моря погоды? Ждать, пока на нас вообще нападут и захватят? Если мы на такое, наконец-то, решимся, тогда у нас с Западом будут равные условия, и тогда, наконец, станет понятным и очевидным, что у нас есть козыри.



У нас очень много уже развитых, наработанных предприятий почти во всех отраслях. А в других, где их нет, есть потенциал и ниши, в которые устремятся нормальные, национально ориентированные капиталы, и быстро используют этот потенциал и ниши - при условии принятия правильных решений, при поддержке правительства и национального интеллекта. Поэтому это надо делать срочно. Нельзя ждать, пока олигархи закончат играть в свои игры. А они контролируют целые сектора экономики.



Мы легко можем подавить продовольственные и успокоить потребительские цены даже в этих условиях, а вот остальную конструкцию, общий каркас экономики реструктурировать без этих решений очень сложно. И что значит "они не хотят" - иностранные компании и наши олигархи? Значит, должны прийти другие, которые хотят. Надо, чтобы они располагали ресурсами, располагали факторами производства. А все факторы производства под нашим контролем. И тогда получится, что с Западом разойдемся, как говорится, баш на баш. Получится равноценный обмен.



Сейчас российские активы даже при заниженной стоимости достаточно дорогие. А представьте, когда все это заработает по-новому, рекапитализируется, откроется огромное количество ниш, занятых ранее иностранцами, то это будет совершенно другой капитал. Раз в десять больше прежнего, потому что коснется всех производителей, всей структуры.



21 мая 22