Ирано-таджикские Ababil-ы помогут РосАрмии мочить бандеровцев в Украине

11:23 21.05.2022 Персы, маскируясь под таджиков, назло США добавят нашей армии ударной мощи

Иранская "Стая", произведенная в Душанбе, сделает то, что оказалось не под силу российской оборонке, невзирая на потраченные ею миллиарды

Сергей Ищенко

20 мая 22



Персы, маскируясь под таджиков, назло США добавят нашей армии ударной мощи



В кои-то веки в Таджикистане произошло событие, к которому определенно будет еще долго привлечено внимание всех ведущих разведок мира. В первую очередь - Соединенных Штатов. В чем дело?



В минувшую среду в Душанбе начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мухаммад Хуссейн Бокири и министр обороны Таджикистана генерал Шерали Мирзо открыли завод по высокотехнологичному производству персидских разведывательно-ударных беспилотников серии Ababil 2 (в переводе с арабского "Стая").



Естественно, у всякого здравомыслящего человека просто не мог не возникнуть вопрос: к чему стране, армия которой (по данным Global Firepower Index) на начало 2022 года насчитывала всего 8800 человек, целый завод по производству БПЛА явно военного назначения? Не проще ли на мировом рынке прикупить то малое количество современных дронов, которое только и может пригодиться для обороны Таджикистана?



Вероятно, ответ содержится в комментарии высокого гостя из Тегерана по случаю произошедшего. Выступая на церемонии открытия, генерал Бокири заявил, что Иран, благодаря усилиям своих специалистов и ученых и используя свои внутренние возможности, смог добиться значительного прогресса в производстве вооружений. Поэтому, сказал он, "сегодня мы можем экспортировать военную технику в союзные и дружественные страны в дополнение к удовлетворению внутренних потребностей в целях повышения безопасности и прочного мира".



Считаю: есть веские основания полагать, что вскоре основным получателем и потребителем иранской по сути продукции душанбинского завода Ababil 2 станет Россия. Критическое отставание которой в этой области вооружений особенно рельефно проявилось в ходе продолжающейся спецоперации на Украине.



На днях это косвенно признало Министерство обороны РФ. Оно продемонстрировало видеоролик, запечатлевший боевое применение самого массового в Вооруженных силах РФ разведывательного БПЛА "Орлан-10", полукустарно превращенного нашими народными умельцами еще и в ударный дрон.



На кадрах видно, как "Орлан-10" стартует с катапульты с подвешенными под центропланом двумя почти крошечными контейнерами. В каждом контейнере - по два осколочно-фугасных заряда, похожих на ручную гранату. Каждый заряд весом чуть более килограмма.



Как утверждают специалисты, радиус поражения каждого такого боеприпаса всего 10 метров. Иными словами - вдвое меньше, чем у наступательной гранаты РГД-5, стоящей на вооружении нашей армии с 1954 года. И впятеро меньше, чем даже у легендарной пехотной "лимонки" (Ф-1).



Выходит, чтобы таким способом с "Орлана-10" поразить автомобиль, пехоту или орудийный расчет, необходимо чтобы его взрывная "ноша" свалилась врагам почти на голову. Добиться такой точности - сами понимаете… Особенно, если бомбометание с высоты примерно в пару километров, на которой обычно этот дрон работает над полем боя.



Так почему только что приобретенные ударные возможности "Орлана-10" столь скромны? А что прикажете делать, если максимальный вес всего аппарата лишь 18 килограммов, а его боевая нагрузка в общей сложности не может превышать пяти килограммов? Вычтите вес подвесных контейнеров. Сколько остается на каждую из четырех осколочно-фугасных гранат?



Словом, взялись мы за столь экзотичное преобразование давно испытанного разведывательного БПЛА не от хорошей жизни. Как показали боевые действия на Украине, в ближнем тылу противника нашей пехоте воздействовать на противника особенно нечем. А бить по каждому бензовозу или грузовику нашими действительно отличными "Калибрами" и "Искандерами" - никаких денег не хватит.



Надо честно признать: украинские военные здесь имеют над российской группировкой значительное технологическое преимущество. Которого достигли они, естественно, не сами по себе. А получили от союзного им Запада.



Речь не только о турецких Bayraktar TB2 с управляемыми авиабомбами с лазерным наведением, ставших знаменитыми еще в ходе битвы за Нагорный Карабах. Все больше бед российским военным причиняют американские почти бесшумные барражирующие боеприпасы Switchblade (иное название "дроны-камикадзе").



Почему мы подошли к нынешней спецоперации почти не подготовленными в этом отношении? Где наши новенькие БПЛА "Форпост", "Орион", "Орлан", "Ланцет", "Альтиус-У"?



Где разрабатываемый фирмой "Сухого" тяжелый 25-тонный С-70 "Охотник", созданный с использованием технологий "стелс"? Он, первый полет совершивший в августе 2019 года, как утверждают конструкторы способен нести боевую нагрузку до 8 тонн и сбрасывать авиабомбы весом до 500 килограммов. Однако пока мы исхитрились изготовить всего несколько таких перспективных аппаратов. И то - только для испытаний. В войска "Охотник" начнет поступать не ранее 2024 года. На поле боя над Украиной, скорее всего, - никогда. К тому времени позиционные бои в этой стране совершенно точно завершатся по причине явного надрыва Украины.



Надо честно признать: в 90-е и начале "нулевых" мы просто проспали технологический рывок многих стран мира в области создания боевых беспилотных аппаратов. В итоге теперь приходится не слишком успешно, спотыкаясь и падая, догонять не только США, Францию, Германию, Италию, Испанию, Израиль и Китай. Но даже и Иран, давно и уверенно входящий в ТОП-10 в этой сфере.



К 2010 годам ситуацию в России окончательно почти добил бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Его позиция была проста, как казарменная табуретка: "Нет у нас хороших беспилотников? Ну и пусть. Купим на Западе. Нечего деньги тратить на пустопорожние конструкторские работы".



В результате Россия при Сердюкове подписала с израильской компанией IAI контракт о сотрудничестве. Москва затратила на это дело около трех миллиардов рублей. Так почти появился тяжелый средневысотный разведывательно-ударный дрон "Дозор-600". Но, похоже, сгинул еще на стадии испытаний. Во всяком случае, над Украиной его никто пока не видел.



Весь этот конструкторско-чиновничий беспредел привел к тому, что в нынешней спецоперации российские военные в качестве разведчиков в тактическом звене были вынуждены использовать крошечные китайские 249-грамовые квадрокоптеры DJI Mini 2 с очень приличной оптикой. Такие до недавнего времени можно было купить в обычных магазинах. Но с конца апреля 2022 года, как утверждают российские СМИ, Китай по необъявленным причинам (о которых, впрочем, легко догадаться) прекратил поставлять эти дроны и в Россию, и на Украину.



Вот что было делать нашему военному руководству в такой обстановке? Ждать, когда собственная аэрокосмическая отрасль, наконец, перестанет чесаться и выдаст что-то приличное? Давно стало ясно: времени на это у России просто не осталось. Но и возможных зарубежных партнеров, у которых можно по-быстрому разжиться чем-то приличным, не опасаясь, в то же время, санкционной "подножки" со стороны США, тоже по пальцам пересчитать. Разве что Иран, которому на мнение американцев по большинству проблем мировой политики давно наплевать. Он и так во всевозможных санкциях как бродячая собака в репейнике.



При этом учтем: в Иране сегодня создан мощнейший оборонно-промышленный комплекс, включающий 180 предприятий, занимающихся аэрокосмическими программами. Среди них 125 специализируются на разработке и производстве авиационной и ракетной техники. Большинство входят в систему министерства обороны и министерства науки, исследований и технологий.



Первые публичные контакты Москвы с Тегераном по этому поводу возникли в 2019 году. На полях авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском замглавы министерства обороны и руководитель Организации авиакосмической промышленности Исламской Республики Абдолкарим Банитарафи признался, что Россия изъявила готовность купить у его страны партию беспилотников. Каких? Сколько? Об этом - ни слова. Но коли такие слова произнес замминистра обороны, значит дроны русским срочно понадобились вовсе не для пересчета северных оленей в тундре.



Соединенные Штаты всполошились. Явно в связи с намечавшейся сделкой уже 29 октября 2021 года министерство финансов США и Госдеп объявили о введении санкций против иранской программы беспилотных летательных аппаратов и отдельных участвующих в ней персидских фирм. В заявлении по данному поводу государственного секретаря США Энтони Блинкена было указано, что "Соединенные Штаты будут использовать все подходящие инструменты для противодействия злонамеренному влиянию и деятельности Ирана, включая распространение беспилотных летательных аппаратов".



Как Тегерану было к этому отнестись? Плюнуть и растереть по принципу "хуже не будет"? Не скажите. В Вене как раз продолжался затяжной и сложнейший переговорный процесс с американцами и их партнерами о восстановлении так называемой "ядерной сделки", легкомысленно порушенной Дональдом Трампом еще в 2018 году. Персы, явно ощутив свою растущую военную силу, давили на слабеющий Вашингтон. Рассчитывая в новом договоре к ужасу Израиля улучшить свои позиции на Ближнем Востоке.



Возможная сделка с Москвой по продаже ей, вопреки предостережениям американцев, крупной партии боевых беспилотников наверняка была бы способна подорвать и так затянувшиеся поиски политического равновесия в Вене. Видимо, поэтому если какие-то переговоры персов с Россией и продолжались, то где-то глубоко "под ковром". Хотя в благожелательном для нас настрое Ирана на этот счет сомнений быть не может. Случая подсыпать Штатам перца под хвост они никогда не упускали. Достаточно вспомнить сотрудничество ИРИ и КНДР в ракетно-космической сфере.



Рискну предположить, что Тегеран и Москва все же нашли взаимовыгодный вариант. Суть которого, похоже, такова. Выпуск самых современных аппаратов, в которых заинтересована российская армия, будет организован в Таджикистане. Для ускорения процесса - почти наверняка обычная "отверточная сборка".



А уж куда произведенную продукцию потом девать - это уж суверенное право Душанбе. Захотят - отправят папуасам. А захотят - русским.



При этом учтем, что зависимость Таджикистана от России сегодня сильна как никогда. Не только в экономической сфере. В военной - еще больше. С юга страну поджимают талибы*, твердо обосновавшиеся в Афганистане. На севере тлеет многолетний пограничный спор с киргизами. Новой гражданской войной грозят прямо сегодня происходящие кровавые события в Горно-Бадахшанской автономной области.



Надежды на спасение у властей Таджикистана связаны лишь с нашей страной и российской 201-й военной базой. А тут такая мелочь: собрать иранские БПЛА и с клеймом "Made in Tajikistan" перепродать их в Россию.



Америка-то далеко. А душманы с кинжалами - вот они. Буквально за горным поворотом.



*"Движение Талибан" по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 признано террористической организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена. Источник - svpressa.ru

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