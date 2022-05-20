Е.Кошанов: Видение Президента о "Новом Казахстане" полностью перекликается с философией Абая..))

12:31 21.05.2022

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов с рабочим визитом посетил Восточно-Казахстанскую область. В ходе встреч с населением он особое внимание уделил разъяснению сути предлагаемых конституционных поправок, вынесенных на республиканский референдум



Нур-Султан, 19 мая, Дом Мажилиса



Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов с рабочим визитом посетил Восточно-Казахстанскую область. В ходе встреч с населением он особое внимание уделил разъяснению сути предлагаемых конституционных поправок, вынесенных на республиканский референдум.

Свою поездку он начал с города Семей, где встретился с общественностью региона.

Отметив важность и значимость инициатив Главы государства Касым-Жомарта Токаева по проведению масштабных политических изменений, Ерлан Кошанов поздравил жителей региона с созданием Абайской области.

- Семей - центр казахской духовности, родина многих значимых исторических личностей. Сегодня регион является крупнейшим по своей территории и численности населения. Здесь обеспечен высокий уровень инфраструктурного и экономического развития. Поэтому искренне поздравляю вас с этим историческим шагом, – сказал Спикер Палаты.

По словам Председателя Мажилиса, решение Президента о создании Абайской области придаст новый импульс дальнейшему развитию региона. Будут созданы новые рабочие места и возможности, привлечены инвестиции для развития предпринимательства.

- Семейский регион, который станет основой Абайской области, открывает новую страницу в своей истории. Все казахстанцы во главе с Президентом создадут необходимые условия для развития Абайской области. На решение этой задачи будут активно работать и Парламент, и партия "AMANAT", - заявил Председатель Мажилиса.

В ходе встречи Ерлан Кошанов поделился своим видением о сути Президентских реформ и идеи "Нового Казахстана".

В частности, Спикер Мажилиса отметил, что инициатива Главы государства о построении "Нового Казахстана" полностью перекликается с философией Абая. Он считает, что базовые нравственные ценности, о которых в свое время говорил великий казахский мыслитель, сегодня как никогда актуальны для современных казахстанцев, если они хотят обеспечить дальнейшее развитие страны.

Председатель Мажилиса пояснил также, что реформы Президента открывают новые политические возможности для всех казахстанцев, усиливают роль Парламента, вносят ряд изменений в избирательную систему страны.

К примеру, дальнейшее решение получает часто поднимаемый вопрос о выборности акимов. В прошлом году в республике впервые прошли прямые выборы акимов сельских округов, когда сами граждане выбирали руководителей административно-территориальных единиц.

- В следующем году предстоят выборы акимов районов. В дальнейшем акимы всех сел, районов, городов будут избираться непосредственно населением. Что касается назначения глав областей, то ранее единственный кандидат, выдвинутый Президентом, согласовывался с 20-30 депутатами областного маслихата. Теперь со стороны Главы государства будут представлены как минимум два кандидата. Его уже будут выбирать депутаты маслихатов всех районов и городов региона, а также областного маслихата, – пояснил Председатель Мажилиса.

В свою очередь участники встречи выразили поддержку инициативам Главы государства по проведению референдума и всем реформам.

В городе Семей Ерлан Кошанов встретился также с коллективом городской больницы скорой медицинской помощи и рабочими силикатного завода - одного из крупнейших предприятий по производству строительных материалов региона. В новом микрорайоне Карагайлы он ознакомился с ходом строительства реабилитационного центра для инвалидов на 150 мест.

На родине великого мыслителя – в селе Карауыл Абайского района – Председатель Мажилиса обсудил предстоящие реформы с общественностью района, отметив, что специально приехал для того, чтобы лично рассказать о тех важных политических инициативах Главы государства, которые произойдут в стране после референдума.

- В такой ответственный и решающий период в жизни нашей страны считаю, что народ и власть должны быть едины. Поэтому призываю всех вас поддержать реформы нашего Президента и сделать свой выбор во имя будущего нашей страны, во благо подрастающего поколения, - отметил Спикер Мажилиса.

Выступившие в поддержку жители региона выразили готовность принять активное участие во всенародном голосовании.

- Со дня вступления в должность Президент Касым-Жомарт Кемелевич говорит о реализации важных демократических реформ, которые с большой теплотой отозвались в сердцах простых граждан, и мы его полностью в этом поддерживаем, - заявил почетный гражданин Абайского района Амантай Мукаев. Он также отметил, что казахстанцы с большим воодушевлением восприняли слова Главы государства об окончательном закреплении в Конституции нормы о том, что именно народ является собственником земли и ее природных ресурсов.

Своего земляка поддержал и другой участник встречи, почетный гражданин района Толеген Жангалиев. Аксакал просил от имени жители Абайского района передать Главе государства слова огромной благодарности и признательности за открытие новой одноименной области.

- Народ Абайского региона и потомки великого Абая благодарны нашему Президенту. И готовы приложить все свои знания и усилия для процветания родного края, - подчеркнул он.

В селе Карауыл Спикер Мажилиса посетил школу-гимназию имени Абая, поговорил с учителями и учащимися учебного заведения для одаренных детей.



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Е.Кошанов: "AMANAT" остается крупнейшей и реальной политической силой страны

Нур-Султан, 19 мая, Дом Мажилиса



Наша партия остается крупнейшей и реальной политической силой страны. Мы должны быть готовы работать в новых условиях активности других партий и высокой политической конкуренции. Об этом заявил Председатель "AMANAT", Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в ходе посещения регионального филиала партии в городе Семей.

Как подчеркнул Лидер партии, решение Президента о создании Абайской области несомненно придаст новый импульс социально-экономическому развитию региона, что в свою очередь активизирует работу филиала.

Накануне исторически важного события в жизни страны - республиканского референдума - "аманатовцы" должны активизировать информационную работу по разъяснению населению сути Президентских инициатив. Главные задачи для партии сейчас – провести на должном уровне агитационную кампанию и консолидировать общество вокруг идеи "Новый Казахстан".

По словам Ерлана Кошанова, в целом предлагаемые Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым политические реформы находят всестороннюю поддержку со стороны общества, потому что они основаны, прежде всего, на запросах населения.

- Реформы Президента направлены на предоставление равных возможностей каждому человеку во всех сферах, способствуя созданию справедливого общества, – сказал он.

В общении с однопартийцами Ерлан Кошанов особо подчеркнул, что перед общественным объединением стоят масштабные задачи.

– Наше государство вступает в новую эпоху. Меняются и запросы населения. "AMANAT" не должен оставаться в стороне от этих процессов, которые определил Президент страны. Нам нужно усилить работу с избирателями, активнее решая поднимаемые ими проблемы, – сказал Председатель партии.

Отметив в целом, что "AMANAT" является партией, защищающей интересы народа, Ерлан Кошанов обратил внимание однопартийцев и на ряд актуальных проблем в регионах, где партия может проявить инициативу и через это укрепить к себе доверие населения.

К примеру, дефицит пастбищных земель является одной из насущных проблем для жителей сельской местной во многих областях. Депутаты Мажилиса занимаются этим вопросом с выездом в регионы. Партия также должна подключиться к этому.

Другая, не менее важная проблема, на которую обратил внимание Председатель партии, это вопросы деятельности Объединения собственников имущества (ОСИ). С 1 июля они должны начать работать по всей стране вместо КСК. Однако на деле во многих городах с введением ОСИ есть проблемы. Жители жалуются на большую юридическую неразбериху.

По словам Ерлана Кошанова, партия совместно с местными акиматами должна активно включиться в решение этой проблемы.

Кроме того, Председатель партии поручил усилить работу по вопросам трудоустройства молодежи и деятельности мобильных общественных приемных.

– В первую очередь нужно обращать внимание на безработную молодежь, у которой нет собственного жилья, нет профессии. Мы должны первыми сделать шаг навстречу к ним. Ведь многие не знают, что существуют различные государственные программы, направленные на поддержку молодых, - сказал Ерлан Кошанов, подчеркнув, что эта работа тоже должна быть в центре внимания филиалов партии.

По итогам встречи Председатель партии "AMANAT" Е.Кошанов дал ряд поручений партийцам по усилению агитационной работы по продвижению предстоящего референдума и другим направлениям партийной работы.