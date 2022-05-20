Попытка №... Как мэрия Бишкека отменять оплату наличными в транспорте будет

12:54 21.05.2022

Мария ОРЛОВА



Мэрия Бишкека в очередной раз обещает запретить наличную оплату проезда в муниципальном транспорте. Теперь с 1 июля. Прошлые попытки чиновников ввести полностью безналичный расчет традиционно успехом не увенчались. Несмотря на то что электронная система платежей начала внедряться еще два года назад - с марта 2020-го, до сих пор большая часть пассажиров предпочитает платить наличными.



Получится ли у муниципалитета в этот раз, редакция 24.kg поинтересовалась у директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Максата Нусувалиева.



- Мы приложим максимальные усилия, чтобы реализовать полный переход на безналичный расчет в муниципальном транспорте.



Мы понимаем, что многим платить наличными проще, поэтому нам очень важна поддержка горожан. Думаю, все хотят, чтобы автопарк постоянно обновлялся и пополнялся, чтобы поездки в транспорте были комфортными.

Максат Нусувалиев



Для этого нужно, чтобы деятельность муниципальных предприятий приносила доход. Сегодня, ни для кого не секрет, часть средств, скажем так, остается в тени. Мы элементарно не знаем, сколько пассажиров, сколько льготников перевозят предприятия за год. Их число определяется на основании хронометража раз в год. А это очень приблизительные цифры.



Специалисты садятся в автобус или троллейбус, в течение дня ездят по маршруту и считают, сколько село детей, лиц с инвалидностью, пенсионеров и других. Потом все это умножалось на 365 дней, и отсюда выводилась сумма субсидий, которые выплачивают муниципальным предприятиям за перевозку льготников. Но такой способ не позволяет получить достоверную информацию, а это напрямую касается бюджета столицы.



При электронной системе все будет прозрачно, утаить уже что-то не получится.



- Многие говорят, что пользуются транспортом редко, поэтому не видят смысла покупать карту. Опять же в столицу приезжает много людей из регионов, которые также, возможно, проедут один-два раза. Получается, что им придется оплатить за поездку 50 сомов, а не 11. Люди будут возмущаться...



- Мы понимаем, что возмущение будет. Даже из опыта других стран. Так было, например, в Казахстане. Там это сопровождалось конфликтами и даже до драк доходило. У нас может быть аналогичная ситуация. Но мы надеемся на сознательность горожан, что они нас поддержат.



Оплатить проезд можно не только транспортной картой "Тулпар". У пассажира есть возможность сделать это при помощи электронных кошельков через QR-код со своего телефона, банковских карт Visa и "Элкарт".

Максат Нусувалиев



Сегодня почти все госслужащие, многие пенсионеры получают зарплату и пенсии на карты. То есть предусмотрены разные вариации оплаты.



- Вы упомянули Казахстан. Но там действует система, когда пассажир может оплатить проезд наличными, в этом случае тариф выше. Почему бы так не сделать у нас?



- У нас в планах это есть. Мы разработали такой документ, но он требует прохождения процедуры анализа регулятивного воздействия в Минэкономики, а это занимает определенное время. Возможно, осенью начнем внедрять, если в этом останется необходимость. Но это не точно.



- Не опасаетесь, что пассажиры, которые не захотят переходить на безналичный расчет, просто пересядут на маршрутки или частные автобусы?



-Конечно, такие опасения есть. Но, как вы знаете, 4 апреля БГК принял правила пассажирских перевозок, где предусмотрен переход всего общественного транспорта на электронные системы оплаты проезда. Другое дело, что частники не обязаны использовать систему "Тулпар", а могут взять другую платформу. Думаю, к концу года активизируем эту работу. Возможно, в частном транспорте сохранится и наличный расчет.



Вся работа должна проводиться постепенно и поэтапно. Почему мы выбрали летний период для перевода муниципального транспорта? Многие уезжают в отпуска, школьники, студенты уходят на каникулы, пассажиропоток снижается. Надеюсь, что к сентябрю большинство вопросов, проблем уже будут сняты.



- Получается, с 1 июля водители точно перестанут принимать наличные за проезд? В противном случае будете их наказывать?



- Да, будет предусмотрен ряд дисциплинарных мер к водителям, которые продолжат принимать наличные за проезд. За этим будут следить наши контролеры. В то же время каждый водитель будет задействован в реализации транспортных карт "Тулпар".